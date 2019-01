Vermisster Bergwanderer am Kramer: Suche läuft noch

Dreimal haben Einsatzkräfte von Bergwacht und Polizei schon gesucht – auch bei heftigem Schneetreiben und starkem Wind. Dreimal vergeblich. Von dem Wuppertaler (51), der seit Neujahr im Kramergebiet vermisst wird, fehlt weiterhin jede Spur.

Garmisch-Partenkirchen – Mit einer Bergtour auf den Kramer hat ein Wuppertaler das neue Jahr eingeleitet – bei zunächst blauem Himmel und relativ milden Temperaturen. Von dieser Unternehmung ist der 51-Jährige allerdings nicht mehr zurückgekehrt, weshalb seine Angehörigen schließlich am Nachmittag die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen alarmierten. Nach Auskunft der Polizei hatte der Urlauber wohl gegen 14 Uhr den Gipfel erreicht und wollte anschließend über den Stepberg und das Gelbe Gwänd absteigen. Noch ist es ein völliges Rätsel, was ihm auf diesem Weg passiert ist. Eine sofort eingeleitete Suchaktion mit neun Bergretter dauerte bis in die Morgenstunden, brachte aber kein Ergebnis.

Die Hoffnung, den Vermissten am Dienstag zu finden, zerschlug sich ebenfalls. Neben der Bergwacht machten sich auch Beamte der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei und die Mannschaft des Polizeihubschraubers auf, um den Nordrhein-Westfalen zu finden. „Sie sind in drei Gruppen losmarschiert“, berichtet ein Sprecher von der Bergwacht. Die eine über die St.-Martins-Hütte, die andere über den Königsstand und die dritte übers Gelbe Gwänd – ihr gemeinsames Ziel: der Kramergipfel. Von dem Vermissten haben die Einsatzkräfte dabei allerdings keine Spur entdeckt, wobei der immer heftiger werdende Schneefall und starke Windböen die Suche massiv erschwerten. „Solange es das Wetter zuließ, bis etwa 16 Uhr, waren sie unterwegs.“ Ein Unterfangen, das angesichts der Neuschnee-Mengen und der damit einhergehenden hohen Lawinengefahr auch für sie mit einem erheblichen Risiko verbunden war. Letztlich „musste die Suche jedoch aufgrund des immer schlechter werdenden Wetters ergebnislos abgebrochen werden“, heißt es von Seiten der Polizei.

Ein weiterer Flug war gestern nicht möglich – „der Gipfel war total im Nebel“, erklärt ein Beamter der Inspektion Garmisch-Partenkirchen. Zu Fuß versuchten Beamte der Alpinen Einsatzgruppe trotzdem noch, den Wuppertaler zu finden – allerdings wieder vergeblich. Die Einsatzkräfte gehen mittlerweile von einem Unglück aus. Möglicherweise ist der Mann beim Abstieg in einer Rinne abgerutscht und dann gestürzt. Gewissheit freilich haben sie und vor allem die Angehörigen, um die sich Experten des Bergwacht-Kriseninterventionsdienstes kümmerten, erst, wenn der Vermisste tatsächlich gefunden wurde. Die Suche nach ihm wird nach Auskunft der Polizei fortgesetzt – sobald das Wetter etwas besser ist.