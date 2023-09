Vier Tage lang im Alpspitzgebiet herumgeirrt: Vermisster Wanderer wieder aufgetaucht

Von: Andreas Seiler

Teilen

Beliebtes Ziel: Auf die Alpspitze wollte der 86-jährige Wanderer aus Speyer. © Kornatz

Garmisch-Partenkirchen – Nach vier Tagen allein in den Bergen ist ein 86-jähriger Wanderer aus Speyer in Rheinland-Pfalz, der seit Donnerstagabend (7. September) als vermisst gemeldet war, im Alpspitzgebiet wieder gefunden worden. Er hatte offenbar die Orientierung verloren. Am Sonntagnachmittag (10. September) wurde er schließlich, wie die Polizei Garmisch-Partenkirchen berichtet, von österreichischen Mountainbikern erschöpft, aber wohlbehalten angetroffen.

Gegenüber Alpinbeamten der Polizei gab der Senior an, bereits seit Mittwoch in der Region unterwegs gewesen zu sein. Er war von Speyer aus nach Garmisch-Partenkirchen aufgebrochen, um die Alpspitze zu besteigen. Am Mittwochabend hatte er noch Kontakt zu seiner Ehefrau und ihr erklärt, die Nacht auf dem Berg verbringen zu wollen. Am nächsten Tag wollte er dann abzusteigen. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr. Es bestand die Gefahr, dass er in dem alpinen Gelände abgestürzt war. Es wurde daher eine großangelegte Vermisstensuche gestartet. Daran beteiligten sich Kräfte der Bergwacht sowie Alpinbeamte der Polizei. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber.

Aus Wasserstellen im Wald getrunken

Die Situation für den 86-Jährigen war heikel. Er hatte nichts zu essen dabei und trank aus Wasserstellen im Wald. Wo genau er die Nächte verbrachte, konnte er nicht sagen. Da er sein Mobiltelefon verloren hatte, konnte er auch keinen Notruf absetzen. Gestern stieß er dann auf eine Forststraße unterhalb der Stuibenhütte. Dort kam gegen 15.30 Uhr die ersehnte Hilfe in Form der besagten Radfahrer. Diese verständigten sofort Hilfe. Anschließend rief der Vermisste seine verzweifelte Frau an, um ihr mitzuteilen, dass es ihm gut gehe.

Die Alpspitze ist ein 2628 Meter hoher Berg im Wettersteingebirge. Der pyramidenförmige Gipfel gilt als Wahrzeichen von Garmisch-Partenkirchen und als eine der bekanntesten und schönsten Berggestalten der nördlichen Alpen.