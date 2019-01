Verschwundenes Kunstwerk: Lüftlmalerei fällt Sanierung zum Opfer

Viele hat nackte Fassade erschreckt

Die Lüftlmalerei am Lödermann-Haus in der Historischen Ludwigstraße in Partenkirchen ist einer Sanierung zum Opfer gefallen. Doch die Hauswand bleibt nicht nackt: Es wird wieder ein neues Kunstwerk an der Fassade entstehen, teilt der Hausbesitzer mit.