Illegales Straßenrennen im Werdenfelser Land - Richter: „Viel PS, wenig Hirn“

19- und 26-Jähriger zu Geldstrafen verdonnert

Von Alexander Kraus schließen

Zwei junge BMW-Fahrer liefern sich mit ihren Boliden ein Straßenrennen im Werdenfelser Land. Nun hagelt es Geldstrafen und Fahrverbote.

Garmisch-Partenkirchen/Landkreis – Die Ampel an der Loisachbrücke im Ortsteil Garmisch hat den beiden BMW-Fahrern „das Startsignal“ gegeben. So beschreibt es der Polizist vor dem Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen. Mit quietschenden Reifen brausten die beiden 19 und 26 Jahre alten Männer in ihren PS-starken Boliden los, fuhren mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gefängnis weiter, lieferten sich ein Duell.

Vor dem Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen saßen die Angeklagten nun wegen dieses verbotenen Straßenrennens vom 14. Februar vergangenen Jahres. Dr. Benjamin Lenhart verurteilte die geständigen BMW-Lenker zu Geldstrafen und Fahrverboten. „Viel PS, wenig Hirn“, meinte der Richter dazu, hielt den beiden aber zugute, nicht die maximale Leistung ihrer Fahrzeuge ausgereizt zu haben. Unmittelbar nachdem Staatsanwalt Bastian Froschhammer die Anklage verlesen hatte, baten die Anwälte Stefan Mittelbach und Werner Ruisinger um ein Rechtsgespräch.

Lenhart, Froschhammer und die Verteidiger zogen sich ins stille Kämmerlein zurück und handelten einen Deal aus. Dieses Rechtsgespräch ersparte die Aussagen von vier weiteren Zeugen und war die Basis für eine Verfahrensbeschleunigung. Tenor dieser Absprache war ein juristischer Kniff nach dem so genannten Strafverfolgungsentschädigungsgesetz, wobei die Rechtsfolgen für die Angeklagten im Rahmen einer Geldstrafe festgelegt werden, sofern sie vollumfänglich geständig sind. Und: Die BMW-Fahrer erhalten ihren Führerschein wieder.

Die Fahrerlaubnis war den beiden Beschuldigten noch am Abend ihrer Irrfahrt entzogen worden, dazu wurde das Auto des 19-Jährigen aus Ettal beschlagnahmt. Der BMW des 26-Jährigen Garmisch-Partenkirchners konnte nicht eingezogen werden, weil er ihm nicht gehörte. Wie der Polizeibeamte aussagte, seien die Angeklagten schon zuvor recht zügig und laut gefahren. „Es waren mehrere Fehlzündungen zu hören. Die haben richtig Gas gegeben.“ Als die Verfolgungsjagd an der Loisachbrücke begann, standen zwei Beamte im Zivilfahrzeug an der Ampel hinter den Angeklagten an. Diese setzten ihr Straßenduell bis Farchant fort, bemerkten zu spät, dass sie mittlerweile von drei Streifenwagen gesucht wurden.

Der 26-Jährige rangierte den leistungsstärkeren Wagen, ein BMW M2 mit 410 PS, auf dem Weg zurück von Farchant nach Burgrain und wurde ebenso von der Polizei angehalten und kontrolliert wie sein Kontrahent, der mit seinem BMW 530d xDrive (259 PS) Richtung Partenkirchen flüchtete.

Der Entzug der Fahrerlaubnis traf die leidenschaftlichen Sportwagen-Piloten am härtesten. Er habe viel Geld für Busfahrten gebraucht, gab der 19-Jährige zu. Das „staatliche Vorgehen“ will er sich zu Herzen genommen haben. „Ich habe gemerkt, was ich Blödes getan habe.“ Auch der Ältere räumte ein, dass ihn die führerscheinlosen elf Monate „sehr geprägt“ hätten. Es hat immer wieder Situationen gegeben, in denen er auf seine Kollegen oder den Zug warten musste. Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, dass sich ein Straßenrennen nicht mehr ereignen werde.

Auch der Staatsanwalt hielt diese Reue für echt. Froschhammer sah neben der kurzen Strecke – lediglich 200 Meter von der Ampel bis zum Gefängnis – auch, dass man niemand gefährdet oder belästigt hatte. Der 19-Jährige, der nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, muss 600 Euro Geldstrafe zahlen und am Verkehrsunterricht der Polizei teilnehmen. Der Ettaler bekommt seinen sichergestellten Flitzer wieder zurück. Härter traf es den Garmisch-Partenkirchner, der eine Geldauflage von 2920 Euro berappen muss.