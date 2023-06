Viel zu wenig Busfahrer in und um Garmisch-Partenkirchen: Fahrten müssen ausfallen

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Ausfälle gibt es zurzeit bei den Ortsbuslinien 4 und 5 wie hier am Marienplatz. © Josef Hornsteiner

Alarmierender Personalmangel an Busfahrern bei Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen: Vereinzelte Fahrten bei zwei Buslinien fallen aus. Fraglich, wie lange Liniennetz so noch aufrechterhalten werden kann.

Landkreis – Bei den Linien 4 und 5 des Ortsbusses Garmisch-Partenkirchen kommt es zu gravierenden Ausfällen in dieser Woche. Betroffen ist die Strecke zwischen Farchant und Marienplatz und zurück. Bei der Linie 5 fallen beispielsweise zwischen 11.55 Uhr (Abfahrt Antonistüberl) bis 21.53 Uhr die Hälfte aller Fahrten aus. Der Grund: enormer Personalmangel bei den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen. Wird aktuell nur ein einziger Fahrer krank, zieht das einen enormen Rattenschwanz nach sich. „Der Schülerverkehr bleibt stets unangetastet“, betont Christine Gottwalt, technische Sekretärin der Gemeindewerke im Auftrag der Geschäftsführung auf Tagblatt-Nachfrage. Aber auch nur, weil dafür alles Denkbare unternommen wird. „Der Schülerverkehr kann bereits seit Wochen nur durch den Einsatz des Personals aus der Fahrzeugwerkstatt aufrechterhalten werden.“

Vorne bis hinten fehlt es an Busfahrern. Oder, um es mit Gottwalts offiziellen Worten zu sagen: „Unser durchschnittliches Beschäftigten-Soll an Fahrpersonal für die Aufrechterhaltung des Betriebs mit Schulbusverkehr und ÖPNV-Linien wird derzeit unterschritten.“ Zwar haben die Gemeindwerke das Problem früh erkannt und gingen entsprechend zügig mit Stellenausschreibungen an die Öffentlichkeit. „Jedoch herrscht generell ein Busfahrermangel in der Branche, welcher die Suche nach Fahrpersonal erschwert.“

Ob das aktuelle Liniennetz aufrechterhalten werden kann, ist fraglich

Kommen dann, wie im aktuellen Fall auf der Buslinie 4 und 5, noch eine „kritische Anzahl an zeitgleichen Krankheitsfällen hinzu“, seien die Werke gezwungen, das Angebot entsprechend zu kürzen. Fahrten müssen also ersatzlos ausfallen, es gibt keine Alternative. Ob das aktuelle Liniennetz aufrechterhalten werden kann, „ist aufgrund der schlechten Bewerberlage fraglich“.

Es sind alarmierende Meldungen und ein Schlag in die Magengrube für jene, die sich eine Verkehrswende wünschen und die Menschen vom Auto in Bus und Bahn bringen wollen. Denn die Gemeindewerke sind bei Weitem nicht die Einzigen, die den enormen Personalmangel zu spüren bekommen. Die Nahverkehrsunternehmen kämpfen in ganz Deutschland mit denselben Problemen, teilt Dr. Elisabeth Zeitler mit, Mobilitätsmanagerin am Landratsamt Garmisch-Partenkirchen. Das belegen Zahlen. Bei einer Branchenumfrage des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gaben 77 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie im Fahrdienst bis 2030 mit einem höheren Mitarbeiterbedarf rechnen. Gleichzeitig werden sie der Umfrage zufolge in genau diesem Bereich bis 2030 die meisten Abgänge verzeichnen. Laut dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (BDO) fehlen bis 2030 rund 87 000 Busfahrer. Aktuell sind es bundesweit demnach 7800.

Das sind wohl die Gründe für den Mangel an Busfahrern

Doch warum ist es so schwierig, geeignete Leute zu finden? „Die Ausbildung ist sehr teuer“, sagt Zeitler. Früher konnten viele Männer den Führerschein während ihres verpflichtenden Wehrdienstes bei der Bundeswehr kostenlos machen. „Die fehlen nun.“ Auch der Umgangston gegenüber Busfahrern sei rauer geworden. „Sie müssen sich viel anhören.“

Gleichzeitig steigt aber die Nachfrage. Schließlich wollen die meisten Kommunen ihr Busnetz ausbauen, mehr Fahrten in engerer Taktung anbieten. Hinzu kommt das 49-Euro-Ticket, welches noch mehr Menschen auf hochfrequentierte Linien bringen wird. Doch gibt es einen Hoffnungsschimmer: Derzeit läuft eine Studie, um eine neue Verbundsform im Landkreis zu entwickeln. „Aktuell sind viele Verkehrsunternehmen im Landkreis tätig, es ist ziemlich zusammengewürfelt alles.“ Deshalb könnte eine Zentralisierung in Form eines Verkehrsverbundes Abhilfe schaffen. „Ende des Jahres haben wir erste Zahlen vorliegen. Dann sehen wir für 2024 weiter.“