„Großartiges Engagement“: Partenkirchner Elternbeirat initiiert Imagefilm - Ziel: neue Erzieher gewinnen

Von: Tanja Brinkmann

Was machen die Erzieher eigentlich?: Darüber sprechen auch die Zwillinge Franzi und Luggi vor der Kamera. © Peter Krinninger

Garmisch-Partenkirchen ist ein lebens- und liebenswerter Ort. Davon ist Susanne Bräu überzeugt. Genau das wollen sie und die anderen Elternbeiräte des Kindergartens Partenkirchen auch Erziehern und Kinderpflegern vermitteln. Mit einem Imagefilm möchten sie neues Personal ansprechen, das händeringend gesucht wird.

Garmisch-Partenkirchen – Spielen, das ist klar. Und basteln. Aber auch mit der Schaukel anschubsen, turnen, tanzen, schimpfen, wenn nötig, und „zum Beispiel auf uns aufpassen“. Es ist eine ganze Menge, was Erzieher und Kinderpfleger leisten. Den Mädchen und Buben des Kindergartens Partenkirchen fällt’s deshalb gar nicht leicht, alles aufzuzählen. „Das ist jetzt ganz schön schwer zum Antworten“, sagt ein Bub. In dem Imagefilm, den Susanne Bräu vom Elternbeirat angestoßen hat, kommen er und seine Freunde zu Wort und erklären, was die Betreuer alles für sie machen. Sie machen in dem Video, das jetzt auf YouTube veröffentlicht wird, deutlich, wie wichtig die Erzieher und Kinderpfleger sind. Und dass sie händeringend gesucht werden.

Personal für Krippen und Kindergärten wird gesucht

Sechs von ihnen haben allein den Kindergarten Partenkirchen zum Schuljahresende verlassen. Die frei gewordenen Stellen konnte der Markt nachbesetzen. Personal für Krippen und Kindergärten wird allerdings auch in Garmisch-Partenkirchen dringend benötigt. Genau wie in den umliegenden Kommunen. „Ein großes Problem ist es sicher, eine Wohnung zu finden“, sagt Rathaus-Sprecherin Silvia Käufer-Schropp.

Dieses Dilemma lässt sich nicht einfach lösen. Das ist Bräu klar. Für sie ist es aber wichtig, nach vorn zu schauen. Und nach Ansätzen zu suchen, die den Einrichtungen helfen. Allein die Stellenausschreibungen auf der Internetseite der Gemeinde sind ihr zu wenig. Deshalb hat sie den Filmdreh angeleiert. Damit kennt sie sich aus, schließlich arbeitet sie in einem Personaltechnologie-Unternehmen, das sich um das Wohlbefinden von Mitarbeitern vom Jobantritt bis zum Ausscheiden kümmert. Ihre Idee, den Ort, seine Besonderheiten und auch die Arbeit mit den Kindern in ein frisches, modernes Licht zu rücken, kam gleich an. Bei den Eltern, im Kindergarten, aber auch im Rathaus. Zweite Bürgermeisterin Claudia Zolk (CSB) hat selbst einen kurzen Auftritt vor der Kamera und wirbt für „einen wunderbaren Ort, der für Groß und Klein eine wirkliche Heimat ist“. Den fertigen Film, der vier Minuten lang geworden ist, kann der Markt Käufer-Schropp zufolge aus beihilfe- und vergaberechtlichen Gründen nicht selbst veröffentlichen. „Das großartige und vorbildliche Engagement des Elternbeirats“ will die Gemeinde freilich trotzdem unterstützen. Deshalb „teilen wir das Ganze gerne auf allen Kanälen, wie Website und Social Media“, verspricht Käufer-Schropp.

Bei der bei Team-Abstimmung werden (v. l.) Faize Karaali, Melanie Kujrakovic, Magdalena Schierbel, Max Sassenbach, Diana Gläser, Michaela Huber, Monika Pöckl, Katharina Stelzl, Sophia Simon, Theresa Ebner und Cinja Werner von dem Videoproduzenten Muhammah Haris Siddiqui gefilmt. © Peter Krinninger

Damit ist Bräu sehr zufrieden. Sie setzt außerdem darauf, dass der Film über die Eltern verbreitet wird. „Lösungsorientiert“ lautet ihr Credo. Zudem ist sie überzeugt, dass jeder etwas beitragen kann, um den Personalmangel in Kindertageseinrichtungen zu beheben. „Vielleicht erreichen wir ja auch Hausbesitzer, die Wohnungen zur Verfügung stellen.“ Entscheidend für die Mutter von zwei Söhnen ist, „dass die Mädchen und Buben einen schönen Ort mit liebevoller Betreuung haben“. Und das mit so vielen Erziehern und Kinderpflegern wie notwendig. „Sie sind wichtig, auch das wollen wir durch unseren Film zeigen“, betont Bräu. Außerdem ist es ihr Ziel, neue Erzieher für Garmisch-Partenkirchen zu begeistern. Dafür hat sie sich gern eine Woche frei genommen und drei Profis zum Mitmachen motiviert. „Alle ehrenamtlich und sie haben sich dafür auch extra freigenommen“, erzählt Bräu. Einen Tag waren sie, Muhammad Hamza Jawaid, der eigentlich Ingenieur ist, in Partenkirchen aber als Drohnenpilot fungierte, der Videoproduzent Muhammah Haris Siddiqui und Jarod Hodge vom Marshall-Center, der sichergestellt hat, dass Audio und Video perfekt verbunden sind, vor Ort. Andere Eltern haben Essen beigesteuert. „Jeder macht, was er kann“, sagt Bräu zufrieden. Sie und die anderen Mitwirkenden machten sich dann daran, das Material zu schneiden und zu bearbeiten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.