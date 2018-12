Vier Stationen! Partenkirchner Schnee geht auf Reisen

Sowas nennt man dann wohl Mehrfachverwertung: Vier Veranstalter bedienen sich am Kunstschnee aus dem Olympia-Skistadion in Garmisch-Partenkirchen. Zuerst kommt er beim City-Biathlon zum Einsatz.

Garmisch-Partenkirchen – Was wäre der Garmisch-Partenkirchner Wintersport ohne die kleinen Sticheleien zwischen den Skiclubs. Da würde doch glatt was fehlen. Michael Maurer war’s in diesem Jahr, der seinen Beitrag zum allgemeinen Gefrotzel leistete: „Wir haben so viel Schnee produziert, dass wir sogar den Garmischern was abgeben können“, machte der Präsident des SC Partenkirchen klar. Natürlich konnte er sich das schelmische Lachen dabei nicht verkneifen. Logisch, die Kollegen im anderen Ortsteil brauchen auch eine satte Schneeauflage fürs Garmischer Zentrum, wenn zwei Tage vor dem großen Neujahrsspringen im Skistadion der City-Sprint der Biathlon-Größen über die Bühne geht.

Nun könnte man tatsächlich einen ernsteren Hintergrund befürchten, wenn man die beiden Chefs nicht kennen würde, wüsste, dass die mittlerweile einen stinknormalen, eher freundschaftlichen Umgang miteinander pflegen. Sie sitzen ja im selben Boot, kämpfen für dieselbe Sache, wollen den Sport in der Marktgemeinde nicht untergehen lassen.

Und Recht hat er doch, der Michael Maurer. Denn die wenigen knackig kalten Tage im Werdenfelser Land vor Weihnachten nutzten das Organisationskomitee des Neujahrsspringens und die Gemeinde unter Leitung von Stadionchef Florian Dreher, um das weiße Gold in Hülle und Fülle zu produzieren. Man spricht sogar von rund zwei Meter hohen Häufen, die über dem Rasen lagen, bis die Gemeinde-Lkw das Material in Richtung Eisstadion abtransportierten.

+ Einmal durch den Ort: der Weg des Schnees. © Fellner Doch: So viel braucht es auch. Der Partenkirchner Stadionschnee hat eine lange Reise vor sich. Erst geht’s zum City-Sprint, dann raus zum Hornschlittenrennen. Wenn die Bobfahrer vom Rießersee noch Hilfe in Form von Kunstschnee brauchen, dann karrt ihn die Gemeinde auch noch an die alte Bobbahn hoch, wo im Februar wieder historische Rennen stattfinden sollen. Da haftet dem verruchten Kunstschnee auf einmal fast so etwas wie Nachhaltigkeit an. „Ist doch gut, wenn jedem geholfen ist“, sagt Maurer.

Die Organisatoren des Neujahrsspringens jedenfalls sind froh, dass die Schneeproduktion so früh und reibungslos über die Bühne ging. Mit sieben Kanonen, zwei mehr als üblich, ging bei Tagtemperaturen von minus acht Grad richtig etwas voran. „Die vergangenen drei Jahre hatten wir immer Glück“, blickt Maurer zurück. Mit Grausen erinnert er sich an 2014. „Da saßen wir am 26. Dezember zusammen, und mein Schanzenchef Thomas Scheck fragte mich: ,Wie sieht denn dein Plan B aus?’“ Über seine Antwort kann Maurer heute nur schmunzeln: „Ich hab’ ihm gesagt: Beten und Hoffen.“ Mit einem gewaltigen Kraftakt gelang es dennoch, das Springen zu bewältigen.

Den braucht es heuer sicher nicht. Seit 18. Dezember bereits ist die Schanze sprungfertig präpariert. Nach den ergiebigen Regenfällen über Weihnachten musste noch einmal nachgebessert werden, speziell an den Holzbanden. Am Donnerstag kam die deutsche Nationalmannschaft, um vor dem Tournee-Auftakt in Oberstdorf auch in Garmisch-Partenkirchen nochmals zu testen. Da musste natürlich alles perfekt sein.

Der Regen konnte dem Kunstschnee jedoch wenig anhaben. „Im Gegenteil. Die Wärme hat dem Hang sogar gut getan.“ Die Schneeauflage verbindet sich besser, wird noch stabiler. Daher warteten die Helfer sogar die kälteste Phase ab, um den Bakken herzurichten, die Schneeberge zu planieren. „Bei minus zehn Grad macht das keinen Sinn“, weiß Maurer.

Auf ein im Herbst sehr heikles Thema war der SCP-Chef in den vergangenen Wochen von Medien angesprochen worden: die Wasserknappheit. Ob es vertretbar sei, Wintersportveranstaltungen mit Kunstschnee abzusichern. Maurer konnte beruhigen. „Mit dem Wasser haben wir kein Problem.“ 3000 Kubikmeter Schnee benötige der SCP für die Schanze samt Auslauf. Hört sich viel an. „Aber zum Vergleich: Im Skisport reicht das gerade mal, um einen Einstieg an einer Liftanlage zu belegen.“ Nach der Faustregel ein Kubikmeter Wasser reicht für drei Kubikmeter Schnee liege der Wasserverbrauch fürs Springen sehr niedrig. „Das entspricht ungefähr der Menge, die man für ein Schwimmbecken von 20 mal 20 Meter braucht.“ Aufs Thema Verschwendung lässt sich der OK-Chef gar nicht erst ein.