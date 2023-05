Decken-Instandsetzung: Für vier Wochen Ampel an der Klammstraße

Von: Christian Fellner

Teilen

So sieht die Verkehrsführung an der Klammstraße in den nächsten vier Wochen (ab Dienstag) aus. © Grafik: CF

Die Gerinne-Sanierung des Laingrabens im Garmischer Zentrum geht in die heiße Phase. Die Bauabschnitte zwei und drei stehen an. Nun geht es an eine Engstelle - verbunden mit größeren Verkehrsbehinderungen.

Garmisch-Partenkirchen – Das erste Drittel ist geschafft. Der nördlichste Teil der Klammstraße vom Bischoffeck südwärts ist wieder stabil. Besser gesagt die Straßendecke über dem unterirdischen Gerinne des Laingrabens, im Volksmund Hausberglaine genannt. In den vergangenen 14 Tagen hat eine Fachfirma dort den Bachlauf von unten mit Stahlträgern gestützt – und so wieder bedenkenlos befahrbar gemacht. „Aber das war eben nur ein Drittel“, sagt Christoph Ehrhardt vom Tiefbau im Garmisch-Partenkirchner Rathaus. Ab kommenden Dienstag geht’s weiter mit dem zweiten Abschnitt, bis Ende Juni will die Gemeinde dann mit der provisorischen Instandsetzung des Gerinnes fertig sein.

Die ersten Sperren verschwinden jetzt, dafür rutscht die Baustelle nach Süden. „Da wird es richtig spannend“, sagt Ehrhardt. „Jetzt kommen wir an eine Engstelle.“ Gemeint sind die Geschäftshäuser zwischen dem Feneberg-Supermarkt und der Einmündung der Höllentalstraße. Nach Rücksprache mit der Polizei und den Rettungskräften hat der Markt eine Lösung gefunden, wie der Verkehr geführt wird. „Uns steht nur eine Spur zur Verfügung, wir brauchen also eine Ampel“, klärt Christian Frobin vom Ordnungsamt auf.

Problem Höllentalstraße: Ausfahrt nach Westen nicht mehr möglich

Ein Problem stellt die Höllentalstraße dar. „Sie wird zu einer unechten Einbahnstraße.“ Was Frobin damit meint: Ein Ausfahren in Richtung Klammstraße ist ab Dienstag für zirka vier Wochen nicht mehr möglich. „Es ist einfach zu wenig Platz und die Ampelanlage ist von dieser Seite nicht einsehbar.“ Eine richtige Einbahnstraße ist die Höllentalstraße aber nicht, da innerhalb der Verkehr in beide Richtungen fließen darf. Wer nach Westen ausfahren will, muss über die Garten- auf die St.-Martin-Straße oder über die Schmiedstraße und Bankgasse in die Klammstraße (siehe Grafik). „Das ist bedauerlich, aber anders können wir nicht machen.“

Froh ist Ehrhardt, dass die Wetterprognose zumindest für die kommenden zehn Tage gut aussieht. Denn nur durch das Wetter könnten Verzögerungen drohen. „Wenn es Starkregen gibt, steigt das Wasser im Laingraben, dann darf da unten nicht gearbeitet werden.“ Bisher hat das alles gut geklappt. Der erste Abschnitt lief nach Plan. Zumindest unterirdisch. Dann oben gab es durchaus Probleme mit Verkehrsteilnehmern, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. „Es wurden gesperrte Parkplätze benutzt. Das geht nicht, denn darunter wird gearbeitet. Die Sicherheit muss auch da vorgehen“, erinnert Frobin.

166 Stahlträger werden unterirdisch am Laingraben verbaut

Alle Beteiligten hoffen, dass es flott weitergeht. Insgesamt 166 Stahlträger werden unterhalb der Fahrbahn am Gerinne angebracht, um die Decke zu stabilisieren. „An den schadhaften Stellen kommt zirka alle 50 Zentimeter so ein massiver Träger“, erklärt Ehrhardt. Diese werden wiederum an der Wand des Bachlaufs abgestützt.

An die 100 000 Euro kostet die Gemeinde diese Sicherungsmaßnahme, die letztlich nur ein Provisorium ist. Das stellt Erhardt klar heraus. „Irgendwann müssen wir an den Laingraben ran.“ Im Endeffekt in der Art, wie derzeit am Fauken in Partenkirchen. Mit riesigem Aufwand.

Nach der Engstelle in den kommenden 14 Tagen folgt noch der dritte Bauabschnitt auf Höhe des Hotel Zugspitze, der bis zirka 25. Juni abgeschlossen werden soll. Dann haben die Garmischer in diesem Teil erst einmal wieder Ruhe. CHRISTIAN FELLNER