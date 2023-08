Wildtiere geraten durch „Waldpakt“ noch mehr unter Druck

Immer mehr in Bedrängnis sind die Wildtiere im Wald. Man treibt sie mit der intensiven Bejagung weg von Waldrändern und Lichtungen noch tiefer in den Wald, wo sie dann natürlich schälen und verbeißen. Das wiederum wird ihnen dann zum Verhängnis. © MM

Vor kurzem ist der „Waldpakt 2023“ von Michaela Kaniber beschlossen worden. Ein Interview mit den Vorsitzenden der Kreisgruppe Garmisch-Partenkirchen im Bayerischen Jagdverband.

Garmisch-Partenkirchen – Der „Waldpakt 2023 ist von Ministerpräsident Markus Söder und Michaela Kaniber, Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (beide CSU), zusammen mit Vertretern forstlicher Verbände unterzeichnet und auf den Weg gebracht worden. Die Jägerschaft, die später die „Arbeit“ mit erledigen soll, wurde dabei übergangen.

Waldverträgliche Wildbestände: Keine Angaben der vom Ministerium

Übergeordnetes Ziel des Waldpakts 2023 soll sein: „Eine schnelle, wirksame Anpassung der Wälder an die Folgen des Klimawandels zur Sicherung deren vielfältiger Leistungen – von Holznutzung über Klimaschutz und Biodiversität bis hin zu Erholung. Dazu müssen die Förderprogramme und Finanzierungsquellen gesichert, waldverträgliche Wildbestände auf ganzer Fläche geschaffen und dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.“

Eine genauere Definition beispielsweise des Begriffs „waldverträgliche Wildbestände“ oder „zu hohe Wildbestände“ und wer diese einschätzt, gibt es nicht. Obwohl Behörden und Ministerium keine Angaben über den tatsächlichen Bestand an Schalenwild beispielsweise im Landkreis Garmisch-Partenkirchen machen können, werden die Abschussquoten Jahr für Jahr – basierend auf von den Behörden selbst erstellten und mittlerweile viel kritisierten Vegetationsgutachten – in die Höhe geschraubt. Und vermutlich mit diesem „Waldpakt“ nun noch einmal, befürchten Kritiker. Thomas Bär und Johann Geisslinger, die Vorsitzenden der Kreisgruppe des Bayerischen Jagdverbands (BJV), schildern in diesem Interview ihre Sicht der Dinge zu diesem Thema.

Sind sich beim Thema Waldpakt 2023 einig: Thomas Bär (l.) und Johann Geisslinger von der BJV-Kreisgruppe Garmisch-Partenkirchen. © privat

Was sagen Sie zum Waldpakt 2023, der von Ministerin Michaela Kaniber und forstlichen Verbänden beschlossen wurde und den Slogan „Wald vor Wild“ noch mehr stärkt?

Thomas Bär: „Frau Kaniber hat für die Wildtiere in Bayern nichts übrig und schenkt lieber dem Forstkomplex ihr Gehör. Ihr Ministerium ist fast durchweg mit Leuten besetzt, deren Interessen eindeutig beim Wald und dessen Ertrag liegen. Insofern verwundert es nicht, dass weder Tierschützer noch der BJV als anerkannter Naturschutzverband überhaupt zurate gezogen wurden. Der sogenannte Waldpakt findet deshalb fast ausschließlich bei der Forstpartie Akzeptanz. Tierschützer, Jäger und Personengruppen, die das Gesamte im Blick haben, gewinnt man mit so einer einseitigen Betrachtungsweise nicht. Das auf die Intervention des BJV herausgegebene Schreiben der Verfasser des Waldpaktes spricht über deren Ignoranz und Arroganz Bände.“ (Anmerkung der Redaktion: In diesem Schreiben heißt es, dass die Jägerschaft bei allen für die Jagd maßgeblichen Punkten später bei der Umsetzung beteiligt werden soll.)

Werden die Abschussquoten damit weiter erhöht und Schonzeiten gesenkt?

Thomas Bär: Das wird man im Zuge des „Waldpakts“ wohl versuchen, weiß man doch das Ministerium hinter sich. Selbst die bayrischen Grünen lassen sich – jetzt im Wahljahr – nun vor den Karren des Forstkomplexes spannen und haben mit Ihrem Antrag vom 6. Juli 2023 auf Änderung der Jagdzeiten auf Rehwild in dasselbe Horn gestoßen.

Halten Sie das für gerechtfertigt?

Thomas Bär: Nein, das Gegenteil sollte getan werden. Die Abschusszahlen werden oftmals schon jetzt nicht mehr erreicht, und eine Verlängerung der Jagdzeit ist nur kontraproduktiv. Dem Ruhebedürfnis des Wildes wird keine Rechnung getragen: Man treibt es mit der Intensivbejagung zurück in den Wald, wo es schält und verbeißt. Die zusätzliche Nachtjagd erhöht den Waldschaden.

Im Waldpakt ist die Rede von der Sicherung biologischer Vielfalt. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Zur Biologie gehören doch auch die Wildtiere.

Johann Geisslinger: Sie haben Recht. Biologische Vielfalt umfasst sowohl Pflanzen als auch Tiere sowie andere Organismen in einem bestimmten Ökosystem. Es ist wichtig, die Vielfalt der Arten und ihre Interaktionen zu schützen, um ein gesundes und nachhaltiges Ökosystem aufrechtzuerhalten. Ein Waldpakt, der darauf abzielt, die biologische Vielfalt zu sichern, sollte daher sowohl den Schutz von Pflanzen als auch von Tieren einschließen. Dies kann durch Maßnahmen wie der Erhaltung und Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen und durch die Förderung von Artenvielfalt erreicht werden. Wir stimmen da völlig zu. Der Ausspruch „Wald vor Wild“ ist ein Widerspruch in sich.

Im Waldpakt ist die Rede vom Erreichen waldverträglicher Wildbestände. Sind diese derzeit denn nicht waldverträglich?

Johann Geisslinger: Es ist sehr wichtig zu beachten, dass ein waldverträglicher Wildbestand von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die ökologischen Bedingungen des Waldes, die Verfügbarkeit von Nahrung und Lebensraum sowie die Interaktionen mit den anderen Arten. Eine genaue Beurteilung der waldverträglichen Wildbestände erfordert deshalb eine umfassende Analyse und Kenntnis der spezifischen ökologischen Zusammenhänge vor Ort. Am besten wissen das immer noch die Grundstückseigentümer, Waldeigentümer, Bauern und Jäger vor Ort.

Auf welchen Grundlagen wird dies beurteilt? Angaben über den tatsächlichen Bestand an Schalenwild können ja nicht gemacht werden.

Thomas Bär: In unserem Landkreis ist es bedauerlicherweise so, dass man als Grundlage das Vegetationsgutachten, welches alle drei Jahre erstellt wird, verwendet. In diesem Zusammenhang wird dann noch die subjektive Meinung eines AELF-Försters (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) in Form einer revierweisen Aussage zu Papier gebracht. Wird Verbiss festgestellt, ist dies Grund genug für die Vermutung, es sei zu viel Wild vorhanden und somit auch Grund für eine weitere Erhöhung des Abschusses. Das geht die letzten 20 Jahre so.

Wer beurteilt das? Ausschließlich das AELF? Oder auch externe Gutachter?

Thomas Bär: Beurteilt wird durch die Förster des AELF, nicht durch Externe.

Halten Sie die Ergebnisse der forstlichen Gutachten und revierweisen Aussagen für glaubwürdig?

Johann Geisslinger: Lassen Sie uns hierzu ein Beispiel anführen: Nehmen wir mal einen Berg mit schöner Aussicht, der 24 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr nicht zur Ruhe kommt. Im Sommer sind es Wanderer, Gleitschirmflieger, Hundespaziergänger. Nicht zu vergessen ist die Beweidung. Im Winter findet man dort Schlittenfahrer, Skitourengeher, Skifahrer und so weiter, auch nachts, mit Stirnlampen. Das Wild hat keine Möglichkeit, dem normalen Äsungsverhalten, dem normalen Nahrungsaufnahmeverhalten nachzukommen und findet schon gar keine Ruhe. Es wird in die letzten Ecken gedrängt und trotzdem wird dort eine „Verbissaufnahme“ gemacht und eine revierweise Aussage getroffen. Derartige Beispiele gibt es viele. Würden Sie die forstlichen Gutachten und revierweisen Aussagen somit als der Weisheit letzter Schluss betrachten?

Was sagen Sie zu dieser Vorgehensweise von Ministerin Kaniber?

Johann Geisslinger: 2018, als Frau Kaniber zum ersten Mal Landwirtschaftsministerin wurde, kam Sie nach Veitshöchheim zur Jahreshauptversammlung des Bayerischen Jagdverbandes, um sich als neue Landwirtschaftsministerin vorzustellen. Sie beendete damals ihre salbungsvolle Antrittsrede mit dem Gruß „Waldmannsheil“ anstatt „Waidmannsheil“. Was für ein Fauxpas – und gleichzeitig Omen. Frau Kaniber hat sich von vorneherein auf die Seite des Forstkomplexes geschlagen. Wir erwarten deshalb aus diesem Ministerium nichts, was die Eigenschaft hätte, zu befrieden, oder gar die Interessen der Wildtiere mit den Interessen des Forstkomplexes zu vereinen. Wählerstimmen aus den Reihen der Jäger hat sie damit für ihre Partei sicherlich nicht gewonnen.

Wie werden sich Jäger im Bayerischen Jagdverband beziehungsweise in der Kreisgruppe verhalten?

Thomas Bär: Wie sich der Bayerische Jagdverband verhalten wird, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Trotz Corona, Borkenkäfer, Klima- und Weltuntergangsstimmung bitten wir um Nachdenklichkeit für unser Wild. Es ist nicht Privateigentum des Forstkomplexes, sondern allgemeines Kulturgut. Wir in der Kreisgruppe appellieren an Verpächter, Grundstückeigentümer und an unsere Mitglieder, wachsam zu sein und sich nicht durch Vereinigungen oder Mitarbeitern von Ämtern spalten zu lassen. Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit den Verpächtern, den Grundstückseigentümern und unseren Mitgliedern zu fördern, um einen intakten Wald zu schaffen, der mit einem gesunden Wildbestand einhergeht.

Interview: Michaela Sperer

Fragen des Tagblatts, Antworten aus dem Ministerium und dazu kritische Anmerkungen des Vereins Wildes Bayern Tagblatt-Frage: Es gibt Menschen, die beklagen, dass sie keine Rehe, kein Wild mehr sehen. Was sagen Sie dazu?

Antwort Ministerium: „Auf rund der Hälfte der Waldflächen Bayerns gibt es ,waldverträgliche Wildbestände‘. Hier sind dank guter Zusammenarbeit zwischen Jägern und Waldbesitzern die Voraussetzungen geschaffen, dass zukunftsfähige Wälder wachsen können. Und selbstverständlich gibt es hier überall Wild – das man im Übrigen auch zu Gesicht bekommt, wenn man in den Wäldern unterwegs ist.“

Anmerkung Dr. Christine Miller vom Verein Wildes Bayern: „Der Wald wächst auch mit Tieren darin. Hinter dem Schlagwort von den „waldverträglichen Wildbestände“ verbirgt sich Profitmaximierung auf Kosten der Natur und oft ein schrecklicher Mangel an Kenntnissen und Gespür für Waldökosysteme. Wild wird immer weniger sichtbar und verschwindet aus vielen Gebieten. Wenn man überall Reh- und Rotwild sehen würde, dann müssten Förster und Großwaldbesitzer nicht Schonzeitaufhebungen beantragen. Diese werden meist damit begründet, dass sie ab Mai eben kein Wild mehr sehen.“

Tagblatt-Frage: Im Waldpakt ist wiederholt von „hohen Wildbeständen“ und vom Ziel „Waldverträglicher Wildbestände“ die Rede. Gibt es Zahlen zum tatsächlichen Bestand an Wildtieren?

Antwort Ministerium: „Wildtiere weisen eine vielfältige Raumnutzung und eine heimliche Lebensweise auf und sind mit vertretbarem Aufwand nicht zählbar. Ein Hinweis auf die Populationsentwicklung und Verbreitung von jagdbaren Wildarten sind die erhobenen Abschusszahlen. Diese sind im Wildtierportal Bayern einsehbar.“

Anmerkung Miller: „Es ist Blödsinn zu behaupten, dass man die Bestände nicht genauer erfassen kann. Das ist mit einer Reihe an einfachen, wenig aufwändigen Methoden möglich. Abschusszahlen und Streckendaten allein können nur dann einen Hinweis auf Größe, Struktur, Entwicklung und Verbreitung des Wildes geben, wenn sie mit zusätzlichen Informationen ausgestattet werden, das sind sie bisher nicht. Außerdem führen Wildtiere nur deshalb eine ,heimliche‘ Lebensweise, weil sie so intensiv bejagt werden und mittlerweile unter einem so hohen Jagddruck stehen. Hirsche, Rehe und Wildschweine wären von Natur aus tagsüber aktiv und am liebsten auf Freiflächen oder an Waldrändern unterwegs.“

Tagblatt-Frage: Auf welcher Grundlage werden staatliche Abschussplanungen vorgenommen, von denen Kritiker befürchten, dass sie nun wieder erhöht werden?

Antwort Ministerium: „Unsere Wälder werden auf Dauer dem Klimawandel nur standhalten können, wenn klimafeste Baumarten eine Chance haben, zu stabilen Mischwäldern heranzuwachsen. Und weil die Entwicklung der Waldverjüngung so eindeutig offenlegt, ob die heranwachsenden Wälder eine Zukunft haben oder nicht, ist das forstliche Gutachten mit seinen ergänzenden revierweisen Aussagen heute notwendiger denn je. Denn es zeigt objektiv und transparent, wo Wald und Wild im Einklang stehen und wo es noch Handlungsbedarf gibt. Daher hat der Gesetzgeber eine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen: Nach Art. 32 Abs. 1 Bayerisches Jagdgesetz ist neben der körperlichen Verfassung des Wildes vorrangig der Zustand der Waldverjüngung zu berücksichtigen. Den zuständigen Forstbehörden ist dabei die Gelegenheit zu geben, sich auf der Grundlage eines forstlichen Gutachtens über eingetretene Wildschäden an forstlich genutzten Grundstücken zu äußern und ihre Auffassung zur Situation der Waldverjüngung darzulegen. Das Gutachten wird im dreijährigen Turnus durch die Mitarbeiter der Forstverwaltung erstellt. Die Ergebnisse des Gutachtens geben Auskunft über die Verbissbelastung in den einzelnen Hegegemeinschaften und sind ein wichtiger Hinweis, ob der Wildbestand im Gleichgewicht mit dem Lebensraum Wald steht. Durch ein statistisch gesichertes Aufnahmeverfahren, das dem forstlichen Gutachten zugrunde liegt, ist diese Bewertung möglich. Die Aussagekraft des forstlichen Gutachtens wurde sowohl wissenschaftlich als auch juristisch hinreichend belegt und bestätigt. Ergänzend mit den revierweisen Aussagen trägt es vielerorts zu einer Versachlichung bei und erleichtert eine gesetzeskonforme Abschussplanung.“

Anmerkung Miller: „Mit dem forstlichen Gutachten und den revierweisen Aussagen ist es wie mit dem Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. In einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen wurde belegt, dass gerade das ,forstliche Gutachten‘ willkürlich in seinem Aufnahmeverfahren ist: Zwei Menschen können im gleichen Forst zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und die Ergebnisse sagen praktisch nichts über die Entwicklung des Waldes im Laufe der nächsten 80 bis 100 Jahren aus. Und sie können überhaupt nichts über den Wildbestand aussagen. Denn wirkliche Schäden treten ganz unabhängig von der Menge an Wildtieren in einem Gebiet auf. Da gibt es viele andere Merkmale, auf die man achten müsste. Wir brauchen endlich Fachleute, die in ökologischen Zusammenhängen denken können, die Wildtiere, Forstpflanzen und Waldvegetation als gemeinsames System verstehen. Ich wünsche mir, dass wir die Waldbewirtschaftung gerade in Zeiten des Klimawandels wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und in der Zwischenzeit – bitte nehmt den Förstern die Waffen weg. Denn sie wissen offensichtlich nicht, was sie damit im Ökosystem Wald und bei den Wildtieren anrichten.“ sp