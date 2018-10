Nach verheerendem Brand der Gamshütte: Neue Hütte am Wank eröffnet - unter neuem Namen

Es ist soweit: Nach einem verheerenden Brand 2015 wurde die Tannenhütte - ehemals Gamshütte - am Wank am Freitag wiedereröffnet. Sie ist DAS neue Ausflugsziel.

Garmisch-Partenkirchen - 2015 ist die Gamshütte am Wank niedergebrannt. Jetzt, drei Jahre nach dem verheerenden Unglück, wurde die Hütte neu aufgebaut und am Freitag bei bestem Wetter wiedereröffnet. Der neue Name, nachdem sich der Besitzernach dem Brand den Namen Gamshütte gesichert hatte: Tannenhütte.

Für 2,3 Millionen Euro plus Erschließungskosten steht Einheimischen, Ausflüglern und Touristen damit eine neue Einkehrmöglichkeit auf dem Wank zur Verfügung. Im Mai 2018 wurde Hebauf gefeiert, eröffnet werden sollte die neue Hütte am Wank im September. Jetzt wurde es doch Oktober.

sta