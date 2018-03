Wankbahn startet den Sommerbetrieb

Pünktlich zu den Osterfeiertagen nimmt die Wankbahn am Karfreitag ihren Sommerbetrieb wieder auf. Die Bergbahn fährt dann täglich ab 8.45 Uhr. Die letzte Talfahrt startet abends um 17 Uhr. Im Zuge der Steuerungsmodernisierung muss allerdings der Betrieb von Montag, 16. April, bis einschließlich Freitag, 20. April, eingestellt werden. Auch in diesem Sommer finden zahlreiche Veranstaltungen auf dem Panoramaberg statt. So gibt es neben dem Bergfestival wieder bayerische Abende, eine Johannisfeier und Kinovorstellungen. Weitere Informationen sind im Internet unter der Adresse www.zugspitze.de zu finden.