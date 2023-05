Es rumort vor der Weißen Nacht - Werbegemeinschaft: „Marco Wanke wurde nicht geschasst“

Von: Katharina Bromberger

Die Weiße Nacht findet wieder statt, nur mit einem neuen Organisator. Die Mitglieder der Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum hoffen, dass sich die Diskussionen um Marco Wanke bis dahin gelegt haben. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Düstere Wolken hängen über der Weißen Nacht in Garmisch-Partenkirchen: Der bisherige Organisator Marco Wanke teilt aus gegen die Werbegemeinschaft, er fühlt sich „abgesägt“. Was nicht stimmt, stellt die Gegenseite klar. Nun befassen sich auch Anwälte mit dem Thema.

Garmisch-Partenkirchen – Ab und zu lächelt Marco Wanke freundlich in die Kamera. Höflich, nett, unaufgeregt spricht er. Doch was er sagt, wird nicht nett aufgefasst werden. Es wird aufregen. Provozieren. Ganz sicher für Gesprächsstoff sorgen. All das weiß er. Auch deshalb tut er’s. Er, Marco Wanke, macht auf seinem Facebook-Account offiziell, dass er die Weiße Nacht nicht mehr veranstalten wird. Genauer: Dass er sie „nicht mehr machen darf“. Sich die Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum gegen ihn entschieden hat. „So schnell geht’s, so schnell wird man abgesägt.“ Das ist seine Art, die Sache klarzustellen und abzuschließen.

Mit einem Facebook-Post sorgt Marco Wanke für Gesprächsstoff. Darin veröffentlicht er, worüber schon lange geredet wurde: Er ist nicht mehr Teil der Weißen Nacht im Garmischer Zentrum. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Von einem Abschluss aber kann keine Rede sein. Das Thema beschäftigt nicht nur den Ort als Top-Gesprächsthema, es beschäftigt auch Anwälte. Und Klarheit schaut für die Mitglieder der Werbegemeinschaft auch anders aus. Falsche Aussagen werfen sie Wanke vor. In ihrer Sitzung haben sie die Angelegenheit nun besprochen, der Vorstand stellte sich den Fragen. Das Antworten übernahm Justiziar Thomas Radtke. Weil er sachlich bleibt, wo andere ihre Emotionen nicht im Griff hätten.

Gerüchte dementiert: Die Weiße Nacht findet statt

Gerüchte gibt es schon lange und viele. Man erzählte sich sogar, die Weiße Nacht von Garmisch-Partenkirchen würde ausfallen. Ist definitiv nichts dran. Die Weiße Nacht, die seit ihrer Premiere 2014 jedes Jahr tausende Besucher anzieht, findet statt. Am 1. Juli, bei schlechtem Wetter eine Woche später (siehe Kasten). Was an dem Gerede stimmt: Marco Wanke hat damit nichts mehr zu tun. Die Gründe dafür interpretieren die Beteiligten unterschiedlich.

Eines stellt Radtke sofort klar: „Es ist unwahr, dass Marco rausgedrängt oder geschasst wurde.“ Vielmehr habe der Farchanter Vorgaben nicht eingehalten. Allen voran in der Terminfrage. Wanke brachte das vierte Juli-Wochenende ins Spiel, für die Werbegemeinschaft kam nur der 1. Juli in Frage. Den habe sich Wanke nicht reserviert und konnte ihn dann nicht erfüllen. „Da müsst Ihr Euch jemanden suchen, der das macht“, soll er sinngemäß gesagt haben.

Wanke: „Hätte mir einen ehrlicheren, offeneren Umgang gewünscht“

Ja, richtig, bestätigt Wanke gegenüber dem Tagblatt, er wollte für die Weiße Nacht den 22. Juli – an dem er jetzt sein eigenes Ding durchzieht: „Klangniveau“ mit 15 DJs und 7 Bands im Michael-Ende-Kurpark. Für den 1. Juli hatte er am Ende einen anderen Auftrag – auch richtig. Doch hätte er sich um die Weiße Nacht gekümmert, nur Unterstützung gebraucht. Darum habe er gebeten. „Ich fand das fair, ich kann mich ja nicht zweiteilen.“ Angeblich kamen danach Vorstandsmitglieder und er zwar zusammen, eine offizielle, persönliche Absage aber erhielt er nie, sagt Wanke. Die kam per Newsletter. Daraus erfuhr er: Marco Wanke macht die Weiße Nacht nicht mehr. „Punkt.“ Da hätte er sich einen „ehrlicheren, offeneren“ Umgang gewünscht. Warum er raus ist – er wisse es nicht, betonte er im Tagblatt-Gespräch vor ein paar Wochen. Lange vor der Sitzung, lange vor dem Video. Das hatte er damals schon angekündigt. Zudem forderte er eine Klarstellung gegenüber den Mitgliedern – über ein entsprechendes Schreiben und den Wortlaut wird derzeit offenbar diskutiert. „Dann wird die Sache für mich erledigt sein.“ Von anwaltlichen Schritten erwähnte Wanke nichts. Im Gegenteil: „Ich könnte rechtlich was machen, will ich aber nicht.“

Eine Anwältin hat er offenbar dennoch eingeschaltet. Konkret lässt sich Radtke nicht aus, darf er gar nicht. Nur so viel: Es geht um geistiges Eigentum, Namensrecht. „Marco meint, er hat hier einen Anspruch.“ Sieht der Jurist anders. Erstens, weil es die Weiße Nacht schon seit Jahren in anderen Städten und in anderen Ländern gibt. Zweitens: Wenn hier jemand irgendein Recht an irgendetwas hat, dann das Garmischer Zentrum.

Werbegemeinschaft stellt klar: Marco Wanke war nie Veranstalter - „hat keinerlei Risiko getragen“

Damit spricht er einen Punkt an, der die Mitglieder massiv stört in der Debatte. Mehrfach verdeutlichen sie in der Sitzung: Marco Wanke war nie Veranstalter der Weißen Nacht, die Werbegemeinschaft war es – auch wenn er es nach außen anders verkauft habe. Für seine Arbeit wurde der Farchanter bezahlt. „Er hat keinerlei Risiko getragen“, betont Vorsitzende Michaela Nelhiebel. „Das war nicht seine Weiße Nacht.“ Wanke formuliert es so: „Das ist mein Baby.“

Dass er sie nicht erfunden hat, ist ihm selbstverständlich bewusst. Nur habe er sie in Garmisch-Partenkirchen mit seinem Stil geprägt, weiterentwickelt. DJs beispielsweise „gab es so nirgends, das war ich“. Auch sein Konzept habe die Veranstaltung seit ihrer Premiere 2014 zu einer Erfolgsgeschichte gemacht – die niemand infrage stellt.

Werbegemeinschaft wollte immer bewährtes Konzept bewahren

Übernehmen wird die Organisation nun Thorsten Unseld, in der Region kein Unbekannter. Destinationsmanager bei den Ammergauer Alpen war er, kaufmännischer Leiter bei GaPa Tourismus, zuletzt in Ehrwald Geschäftsführer der Freizeitbetriebe Tiroler Zugspitze. Mittlerweile gründete er eine Tourismus- und Eventagentur. Vor der Wanke-Diskussion stellte Unseld die Veranstaltung kurz vor – ohne jeden Seitenhieb. Er hat mit der Debatte nichts zu tun. Wanke kann sich im Video eine süffisante Bemerkung nicht verkneifen. Er hoffe, dass sein Nachfolger „mein Baby revolutioniert und nicht nur kopiert“. Dabei sind Änderungen gar nicht gewünscht. Unseld soll am erfolgreichen Konzept festhalten, so lautet der Auftrag.

Dies hatte ebenfalls zu Unstimmigkeiten mit Wanke geführt. „Einen neuen Touch“ wollte er der Weißen Nacht geben, sagt er, wollte in den Kurpark ziehen. Das lehnte die Werbegemeinschaft ab. Credo: Die 600 Meter lange Tafel muss bleiben, wo sie ist – in der Fußgängerzone, direkt vor den Geschäften.

„Die Emotionen nicht unterschätzen“ - Manch Facebook-Nutzer ruft zu Boykott der Weißen Nacht auf

Nun hofft der Verein auf einen Erfolg. Und dass sich die Emotionen legen. „Die darf man nicht unterschätzen“, sagte Uschi Glas (Restaurant Vier Eck) in der Sitzung. Viele Kommentatoren stellen sich nach Wankes Facebook-Video auf seine Seite. Manch einer ruft dazu auf, die Weiße Nacht zu meiden, manch anderer, sie zu boykottieren und in Schwarz aufzukreuzen. Auch deshalb wünscht sich unter anderem Michaela Grzesiczek (Marketing Autohaus Hornung), dass man Wankes Behauptungen nicht so stehen lässt. „Er hat enorme Reichweite.“

Jurist Radtke, der Kommunikationsfehler auf beiden Seiten ausgemacht hat, will Ruhe in die Sache bringen. Wanke habe „im Auftrag der Werbegemeinschaft gute Arbeit geleistet“. Nun haben sich die Wege getrennt, nichts Ungewöhnliches in der Wirtschaft. Doch müsse man nun einen guten Abschluss finden. „Mir wäre es am liebsten, man würde die Sache nicht so hochkochen, wie Marco das tut. Das hat niemand verdient.“

Musik und 600 Meter lange Tafel im Zentrum: Bewährtes Konzept bleibt Thorsten Unseld ist ein Fan der Weißen Nacht. „Sie ist DIE Sommerveranstaltung schlechthin in Garmisch-Partenkirchen.“ Nun wird er sich als Organisator dafür einsetzen, dass das so bleibt. In der Sitzung der Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum im Café Krönner präsentierte er Eckdaten und informierte über den Stand der Dinge. Stattfinden wird das Sommernachts-Straßenfestival der Werbegemeinschaft am Samstag, 1. Juli, von 16 Uhr bis Mitternacht. Bei schlechtem Wetter wird es um eine Woche verschoben. Wie gewohnt, wird in der Fußgängerzone vom Marienplatz bis zum Richard-Strauss-Platz eine 600 Meter lange, festlich in weiß gedeckte Tafel aufgebaut. An zahlreichen Ständen bieten lokale Gastronomen Kulinarisches, auf vier Bühnen sorgen DJs und zwei Livebands für Stimmung. Hinzu kommen beeindruckende künstlerische Einlagen wie eine „magische Seifenblasenshow“, Stelzenläufer und Samba-Licht-Tänzer. Im Juni beginnt dafür die Werbeoffensive mit Partner Radio Oberland sowie umfangreicher Plakatierung. Drei Wochen lang werden beispielsweise im Oberland 600 Plakate im A1-Format auf die Weiße Nacht aufmerksam machen, hinzu kommen Großflächenplakate im Ort. Michaela Nelhiebel, Vorsitzende der Werbegemeinschaft, freut sich auf die Neuauflage nach der Corona-Pause. „Das Programm ist toll.“ Weitere Infos gibt’s unter www.garmischer-zentrum.de (kat)