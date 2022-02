Wankhaus: Neubau liegt auf Eis, Kletterhalle und Kreuzeckhaus haben Priorität

Von: Katharina Bromberger

Alt und marode ist das Wankhaus, das bereits 1911 eingeweiht wurde. Doch für einen Neubau der DAV-Hütte auf Partenkirchens Hausberg fehlt der Sektion aktuell das Geld. © Katharina Bromberger

Das Wankhaus müsste abgerissen und neu gebaut, das Kreuzeckhaus weiter saniert werden. Zudem will die DAV-Sektion Garmisch-Partenkirchen eine Kletterhalle bauen. Alles aber geht nicht.

Garmisch-Partenkirchen – Das Wankhaus stand einmal ganz oben auf der Liste. Schließlich muss unbedingt etwas passieren mit dem Haus der Alpenvereinssektion Garmisch-Partenkirchen auf 1780 Metern Höhe. Überall tropft es rein, zentimeterhoch liegt manchmal am Morgen der Schnee auf den Bettdecken der Wirtsleute, so undicht ist das Dach. Bereits im Sommer 2019 stand für den Sektionsvorsitzenden Udo Knittel nach Rücksprache mit Experten fest: „Sanieren macht keinen Sinn.“ Zu marode ist die Hütte, die bereits 1911 eingeweiht wurde. Nur ein Neubau kommt in Frage. Doch der wird teuer. Am Geld liegt es, dass das Wankhaus nach unten gerutscht ist auf der Liste der wichtigsten Sektionsbauprojekte. Von Platz eins auf drei.

DAV-Sektionsvorsitzender Knittel: Nur der Wankhaus-Neubau wäre zu stemmen

Die Sektion, darauf legt Knittel wert, hat immer vorbildlich gewirtschaftet, hat Rücklagen geschaffen für die vielen Hütten und Sehenswürdigkeiten – auch für die Höllentalklamm zeichnet sich der Verein verantwortlich –, in die ständig investiert werden muss. Den Neubau könnte man stemmen. „Sprächen wir nur vom Wank, hätten wir kein Problem“, sagt Knittel. Doch stehen eben zwei weitere Großprojekte an. Die für Knittel bedeuten: „Die Planung für einen Komplettneubau ist derzeit auf Eis gelegt.“ Nicht vom Tisch, das betont er ausdrücklich. Aber kümmern wird sich die Sektion vorerst um anderes. Um das Projekt Kletterhalle, das man sich so sehr wünscht. Und um das Projekt Kreuzeckhaus, das dringend auf die nächsten Sanierungsschritte wartet.

Viel wurde in das Kreuzeckhaus bereits investiert, die nächsten Sanierungsschritte warten. Im Frühjahr bekommt das Haus eine neue Heizung für mindestens 150 000 Euro. © Katharina Bromberger

Zuerst bekommt die DAV-Unterkunft auf 1652 Metern Höhe direkt neben der Kreuzeckbahn eine neue Heizung. Im Frühjahr wird von Öl auf Pellets umgestellt. Sobald die Straße frei ist von Schnee, legen die Arbeiter los. Bis Pfingsten wollen die Verantwortlichen die Heizung in Betrieb nehmen. Knittel rechnet mit Kosten von mindestens 150 000 Euro. Wieder eine gewaltige Summe für das 1905/06 erbaute Adolf-Zoeppritz-Haus, wie es offiziell heißt. „Unser Schmuckstück“, wie Knittel es gerne nennt.

Kreuzeckhaus bekommt eine neue Heizung

In Brandschutzmaßnahmen, neue Fußböden, Türen und Toiletten hat die Sektion in den vergangenen Jahren bereits investiert. 2019 und 2020 wurde zudem für insgesamt rund 200 000 Euro am Haupthaus zunächst die Außenfassade der Süd- und Ostseite erneuert sowie isoliert, es folgten die Rückfront und die Westseite. Was die Sektion noch kaum angetastet hat, was jedoch ebenfalls wartet: das Schlafhaus. „Das müssen wir Stück für Stück angehen“, sagt Knittel. Eine neue Dämmung, hofft er, könnte noch in diesem Jahr kommen. Zudem müssen die Waschräume und Toiletten saniert werden. In den nächsten fünf bis zehn Jahren will Knittel sie erneuern. In einem dritten Schritt möchte er sich um die Lager kümmern, kleinere Lager schaffen. Derzeit finden 20 beziehungsweise 16 Personen in den beiden großen Schlafräumen Platz, für attraktiver und zeitgemäßer hält Knittel kleinere Mehrbettzimmer. Dabei betont er aber: „Wir werden immer Obacht geben, dass wir kein Hotel werden. Das Kreuzeckhaus soll eine Hütte bleiben.“ Die nach und nach modernisiert wird.

Projekt Kletterhalle soll 3,2 bis 3,7 Millionen Euro kosten

Bevor dieses Projekt endgültig abgeschlossen ist, will die Sektion ein anderes anpacken: den Traum einer Kletterhalle in Garmisch-Partenkirchen realisieren. Seit Jahren bemühen sich der DAV beziehungsweise engagierte Bürger im Ort darum. Nun erscheint sie realistischer denn je. Die fertigen Pläne liegen bereits in der Schublade. Die Gemeinde hat der Sektion ein Grundstück zwischen Eisstadion und Alpspitz-Wellenbad in Aussicht gestellt, nun muss der Kaufpreis – beziehungsweise als zweite Option die Höhe der Erbpacht – festgelegt werden. 3,2 bis 3,7 Millionen Euro kalkuliert die Sektion für das Gesamtprojekt Kletterhalle, inklusive Grundstückskauf. Geld, das für das Wankhaus dann fehlt. Ein Neubau läge in der „Größenordnung Höllentalangerhütte“, schätzt Knittel. Etwa fünf Millionen Euro kostete die neue Unterkunft der Sektion München.

Das Wankhaus wird nicht vergessen, das hebt Knittel mehrfach hervor. In den vergangenen Jahren hat die Sektion bereits etwa 500.000 Euro investiert, um überhaupt Brandschutz- und Hygieneauflagen zu erfüllen. Auch künftig werde man Geld in die Hand nehmen. „Wir dürfen nichts vernachlässigen.“ Doch alles auf einmal geht eben nicht. „Deshalb müssen wir am Wank wahrscheinlich erst einmal umdenken. Weg von der großen Planung und hin zu Teilbereichen.“