Garmisch-Partenkirchner Pfarrer-Legende Franz Sand feiert Priester-Jubiläum

Von: Tanja Brinkmann

Für die Primiz am Floriansplatz 1973 hat Bürgermeister Philipp Schumpp eigens ein Podest anfertigen lassen, so dass tausende Gläubige den feierlichen Gottesdienst miterleben können. © brinkmann-repro

Mit einem großen Pfarrfest feiert Pfarrer i.R. Franz Sand am Sonntag sein Goldenes Priesterjubiläum. Für den 87-Jährigen ein Anlass, sich neu zu orientieren und zurückzublicken. Seinen Weihespruch „Dienet dem Herrn mit Freude“ hat der gebürtige Partenkirchner mit großem Engagement gelebt.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist ein Abschied. Und ein Neuanfang. Nach den Feierlichkeiten zu seinem Goldenen Priesterjubiläum geht Pfarrer Franz Sand endgültig in den Ruhestand. „Es ist der Abschluss einer Zeit, in der ich mich für die Kirchengemeinschaft zur Verfügung gestellt habe“, sagt der 87-Jährige. Ein Schritt, den er wohlüberlegt macht. Gerade das lange Stehen „ist nicht mehr meins“. Auch bei Stufen muss er mittlerweile sehr aufpassen, wenn er liturgische Kleidung trägt. An diesem Sonntag legt er diese noch einmal an, um seinen Ehrentag in der Partenkirchner Pfarrkirche Maria Himmelfahrt gebührend zu feiern – mit seinen Angehörigen, „da hab’ ich an Haufen“, mit Kollegen, seinen früheren Kaplänen und mit allen, die ihm verbunden sind.

Ein talentierter Maler: Jetzt im Ruhestand gestaltet Pfarrer Franz Sand mit viel Freude kunstvolle Grußkarten. © Brinkmann

Sand hat Spuren hinterlassen. In München, wo er zunächst als Seelsorger wirkte – erst im noblen Bogenhausen, dann in Milbertshofen und Hasenbergl. „Ich wollte aber immer eine Gebirgspfarrei“, erzählt er. Als die Stelle in St. Martin ausgeschrieben war, „hab’ ich’s probiert und wurde genommen“. Vor seinem Dienstantritt kontaktierte der gebürtige Partenkirchner aber einige Garmischer. „Man musste ja vorsichtig sein“, sagt er und lacht. Widerstand gab’s nicht. Die Freude, einen einheimischen Pfarrer zu bekommen, war groß. Wie in der Landeshauptstadt prägte sein Weihespruch „Dienet dem Herrn mit Freude“ auch seine Garmischer Jahre. Genau wie die Zeit im Un-Ruhestand als Krankenhaus-Seelsorger und wichtige Stütze im Pfarrverband Partenkirchen. Sand, der sich schon als Kind und Jugendlicher der Kirche verbunden fühlte, wollte stets, dass andere ebenso eine Heimat im Glauben finden.

Einfach, aber frei aufgewachsen

Zunächst aber trat der Garmisch-Partenkirchner Ehrenbürger – eine Auszeichnung, mit der er zum 40. Priesterjubiläum überrascht wurde – in die Fußstapfen seines Vaters. Als Geselle arbeitete er in der elterlichen Schlosserei, sollte diese als einziger Sohn auch übernehmen. „Ich wollte meinem Vater nicht weh tun“, sagt er. Der Drang, sich dem Dienst an Gott zu verschreiben, erwies sich aber als größer. Spätestens als er sich mit Adolph Kolping und seinem Wirken intensiv befasste, war sein Weg klar vorgezeichnet. Also machte er im Spätberufenenseminar in Stams die Matura nach, geriet 1968 in die Studentenrevolte in München und entschied sich für Innsbruck als Studienort, um sofort loslegen zu können. „Da bin ich mit Leuten aus der ganzen Welt zusammengekommen, das war ein Erlebnis.“

Ein besonderer Moment: In seinem Heimatort feiert der frisch geweihte Pfarrer seinen ersten Gottesdienst. © Brinkmann, Repro

Die Priesterweihe in Freising erlebte sein Vater nicht mit. Zwei Jahre zuvor war er gestorben. „Leider“, betont Sand. Seine Berufsentscheidung sei „immer eine offene Wunde“ gewesen. Die Mutter, die drei Schwestern, Nichten, Neffen und viele andere Angehörige waren aber da, als er seinen neuen Lebensweg einschlug. „Wir hatten ein wunderbares Familienleben“, erinnert sich der 87-Jährige. Gern denkt er an die Freiheit in seiner Kindheit zurück, wenn er vom Wank bis zur Haustür an der Pfarrgasse mit den Skiern gefahren ist. Oder an die Lieder, die daheim gesungen wurden. Und an die Ferien bei seinem Onkel, wo er als Hüterbua aushalf. „Das war ein schönes Aufwachsen. Einfach, aber frei.“ Kein Wunder, dass Sand heimatverbunden ist. Und Brauchtum sowie Traditionen des Werdenfelser Landes schätzt.

Zusammenhalt in der Familie und Kirche ist ihm ein Anliegen

Deshalb wünscht er sich für den Festgottesdienst auch Lieder, die er schon als Kind gern gesungen hat. „Lobe den Herrn“ zählt dazu. Außerdem hat er einen Bekannten gebeten, nach der Lesung etwas auf der Zither zu spielen. Ansonsten hält sich der Jubilar, der statt Geschenken um Spenden für das Projekt in Bolivien eines seiner früheren Kapläne bittet (siehe Infobox), mit Vorschlägen zurück. Er lässt sich überraschen. Auch davon, wer alles zu seinem Ehrentag kommt.

Es wird ein Abschied. Das ist Pfarrer Sand klar. Sorge, dass er sich langweilt, hat er nicht. Immer noch gartelt er gerne. In Garmisch hat er einen karolingischen Garten angelegt, „der zu meiner Zeit sehr in Schuss war“, für den Partenkirchner Pfarrer Andreas Lackermeier, auch einer seiner früheren Kapläne, pflanzte er einen Blumengarten. Mit viel Freude malt er zudem Grußkarten und verbringt Zeit mit seiner Verwandtschaft. Der Zusammenhalt in der Familie und in der Kirche ist ihm ein großes Anliegen. Auch in seinem nächsten Lebensabschnitt.

Das Programm Das Pfarrfest zum Goldenen Priesterjubiläum von Pfarrer i.R. Franz Sand, zu dem alle Mitglieder des Pfarrverbands, seiner ehemaligen Pfarreien und alle Gratulanten eingeladen sind, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Anschließend geht’s in einem Festzug durch die Ludwig-, Sonnenbergstraße und Pfarrgasse zum Zelt auf dem Kirchplatz. Dort kümmern sich der Pfarrgemeinderat, die Kolpingsfamilie sowie der Frauen- und Mütterverein um das leibliche Wohl der Gäste. Für Kinder gibt’s rund um das Gotteshaus allerlei Überraschungen. Wer sich für die neuen Glocken interessiert, kann an einer Kirchturm-Führung teilnehmen. Im Zelt sorgen die Musikkapelle Partenkirchen und weitere Musiker für Unterhaltung beim Hoagartn mit dem Jubilar. Nach einer kurzen Erinnerung, was es mit dem „Partenkirchner Viereläuten“ auf sich hat, wird um 16 Uhr gemeinsam gebetet. Mit einer feierlichen Vesper in der Pfarrkirche, die der Familienchor Partenkirchen gestaltet, endet der Festtag gegen 16.15 Uhr.

Pfarrer Sand möchte keine persönlichen Geschenke. Stattdessen bittet er um eine Spende für seinen ehemaligen Kaplan in Garmisch, Robert Hof. Dieser baut als Missionar in Bolivien gerade eine neue Pfarrgemeinde auf. Wer dazu etwas geben möchte, kann seinen Beitrag auf das Konto DE08 7035 1030 0000 3181 62 unter dem Stichwort „Pfarrer Sand“ überweisen.