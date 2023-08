Hochbetrieb an Badeseen: Wasserwachten im Dauereinsatz

43 zum Teil dramatische Einsätze

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist reich an Badeseen, an denen jetzt im August Hochbetrieb herrscht. Für die Wasserwacht bedeuten die Hitzetage daher Dauereinsatz. Allein an den beiden vergangenen Wochenenden zählten die Ehrenamtlichen insgesamt 43 zum Teil dramatische Rettungseinsätze.

Landkreis – Ob Staffelsee, Riegsee, Grubsee, Lautersee oder Eibsee: Zwölf Stunden Sonnenschein am Tag mit hochsommerlichen Temperaturen von 30 Grad und mehr lockten etliche Besucher an die einheimischen Gewässer. Der Ansturm bedeutet viel Arbeit für die Ehrenamtlichen an den Wachstationen der Wasserwachten. 43 Einsätze waren es allein an den letzten beiden Wochenenden im Landkreis. Dies berichtet der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes, zu dem die Rettungsorganisation gehört. Im Landkreis gibt es insgesamt neun Ortsgruppen mit derzeit 536 aktiven Mitgliedern.

An den Badeseen kümmern sich die Ehrenamtlichen um die vielen großen und kleinen Wehwehchen der Erholungssuchenden – vom Sonnenbrand bis zum Insektenstich. Doch es gibt auch die großen und dramatischen Einsätze, bei denen es immer um Leben und Tod geht. Im Lautersee bei Mittenwald befand sich am vergangenen Wochenende, wie das BRK in einer Pressemitteilung berichtet, eine Schwimmerin in Lebensgefahr. Sie hatte ihre Schwimmfähigkeiten deutlich überschätzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr ans Ufer zurückkehren. Ralf Obst von der Wasserwacht Mittenwald reagierte blitzschnell, sprang ins Wasser und rettete die Frau aus ihrer verzweifelten Lage.

Frau überschätzte ihre Schwimmfähigkeiten und wäre beinahe ertrunken

Ähnliches ereignete sich am Staffelsee. Hier erlitt ein Schwimmer vermutlich einen Herzinfarkt. Innerhalb einer Minute war Niklas Warnstorff mit der Wasserwacht Uffing-Seehausen mit dem Einsatzboot zur Stelle und brachte den Patienten an Land. Noch auf dem Boot wurde mit der Reanimation begonnen – mit Erfolg.

Lieber am Ufer entlang schwimmen anstatt weit in die Seemitte

„Immer wieder geraten Menschen in Not, die ihre Schwimmfähigkeiten falsch einschätzen“, berichtet Sandro Leitner, Technischer Leiter der Kreiswasserwacht. Sein Tipp: „Lieber am Ufer entlang schwimmen anstatt weit in die Seemitte und eine geeignete Schwimmhilfe mitnehmen“ Dies könnte ein Schwimmbrett oder eine Schwimmnudel sein. Auch die Einsätze nach Herzinfarkt oder Schlaganfall häufen sich – mit oft dramatischen Begleitumständen, in denen Verwandte zum Beispiel versuchen den ohnmächtigen Betroffenen über Wasser zu halten. „Wer zu den Risiko-Personen gehört, kann eine Schwimmweste tragen oder zum Beispiel eine aufblasbare Rettungsweste“, sagt Leitner. Er selbst wurde an der Wachstation am Eibsee an den vergangenen zwei Wo-chen ebenfalls mehrfach zu Hilfe gerufen.

Ein Einsatz drehte sich um einen Fahrradfahrer, der nach einem Sturz bei der Abfahrt ein schweres Schädel-Hirntrauma erlitten hatte. Leider war der Fahrer ohne schützenden Helm unterwegs. „An den beiden Wochenenden waren an den Wachstationen jeweils 42 Ehrenamtliche im Einsatz“, erklärt Leitner. Sie opfern ihre Freizeit, um den Aufenthalt an Seen und Flüssen sicherer zu machen.