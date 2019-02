Wechsel bei der Bergwacht-Region Hochland: Benno Hansbauer geht in den Ruhestand

29 Bergwacht-Bereitschaften sind in der Region Hochland zusammengefasst. Deren Geschäftsführer Benno Hansbauer (63) befindet sich seit heute im Ruhestand. Seine Nachfolge tritt Hannes Zollner an.

Garmisch-Partenkirchen – Glück, das hatte Benno Hansbauer häufig in seinem Leben. Im Alter von 16 Jahren beispielsweise, als er in die Bergwacht eintrat. Die Bereitschaft in seinem Heimatort habe er schon damals „als pfundige Organisation“ erlebt, erinnert sich der Krüner. Den Rettern hält er seither die Treue. Dabei bleibt’s auch im Ruhestand. Diese Lebensphase beginnt für Hansbauer am heutigen Freitag. Nach 25 Jahren als Geschäftsführer hat er gestern seinen Schreibtisch geräumt. Ein Einschnitt nach zunächst vier Jahren im Dienst der Bereitschaft Garmisch-Partenkirchen und den restlichen für die Region Hochland, die 29 Bereitschaften mit bis zu 2500 Einsatzkräften von Steingaden bis nach Aschau im Chiemgau umfasst. Der Übergang – nahtlos: Sein Nachfolger, Hannes Zollner (43) aus Grainau, arbeitet bereits seit 2017 an seiner Seite. Auch das ein Glücksfall – für beide.

Fortuna war Hansbauer aber 1994 ebenfalls hold, als er von der freien Stelle erfahren hatte. „Ich hab’ mich gegen einen ganzen Haufen Bewerber durchgesetzt.“ Mit dem Zuschlag hängte der Isartaler seine Stelle beim Finanzamt an den Nagel. „Da hab’ ich gelernt und da war’s auch interessant“, sagt er. Allerdings konnte er sich nicht vorstellen, diesen Job bis zur Rente auszuüben. Der freie Posten in Garmisch-Partenkirchen – ein Wink des Schicksals. Somit wurde er zur Schnittstelle zu allen anderen Rettungsorganisationen, zur -leitstelle und den Behörden. Und Ansprechpartner für sämtliche Fragen der 29 Bereitschaften, „ein stattlicher Bereich, aber auch eine sehr interessante Region“. Dabei standen die Materialbeschaffung genauso wie die Prüfungen der Bergretter im Sommer und Winter auf seiner Agenda. Dazu kamen aktive Einsätze – als Ausbilder, etwa beim Winden-Training, sowie mit seinen Krüner Kameraden. Hansbauer ist kein Schreibtischtäter, kein Theoretiker. Er weiß, wovon er spricht. Kennt sich in der Praxis aus. Auch deshalb hatte der 63-Jährige nie Akzeptanzprobleme.

Der Bergwacht Krün bleibt er als ehrenamtlicher Retter erhalten

Blickt er auf seine Jahre in der Geschäftsstelle zurück, „muss ich sagen, dass sich in der Zeit wahnsinnig viel geändert hat“. Ein Meilenstein für ihn war die Verankerung der Bergwacht im Bayerischen Rettungsdienstgesetz. Dadurch wurden er und seine Kameraden neu positioniert und konnten fortan „einen Hubschrauber wie ein Rettungsmittel einsetzen“.

Was sich tief in Hansbauers Gedächtnis eingebrannt hat, sind die unzähligen Einsätze, in die er involviert war. Wie der am Sonntagabend in Krün, bei dem er und seine Kameraden schon vom Schlimmsten ausgegangen waren. „Dann haben wir den Schneeschuhwanderer doch noch gefunden, unterkühlt, aber ansonsten unversehrt.“ Einer von vielen Glücksmomenten.

Seinem Abschied aus der Geschäftsstelle blickte der Vater zweier Töchter und zweifache Opa mit gemischten Gefühlen entgegen. „Lange war dieser letzte Tag gar nicht präsent.“ Denkt er heute ans Büro, dann „weiß ich meine Arbeit in guten Händen. Mein Nachfolger ist voll motiviert“. Wie er seine Zeit neben dem ehrenamtlichen Engagement bei der Bergwacht nützt, lässt Benno Hansbauer auf sich zukommen. Für seine Hobbys Bergsteigen, Klettern und Skitourengehen bleibt ihm jetzt freilich mehr Zeit. Auch für die Familie, der er sehr dankbar ist, dass sie ihm in all den Jahren stets den Rücken freigehalten hat. Auch ein Glück.