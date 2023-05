Wegen Biberdamm: B23 auf Höhe Weidlegraben überflutet

Von: Katharina Brumbauer

Sicherheitsmaßnahme: Der Verkehr auf dem überfluteten Teilstück der Bundesstraße 23 wird bis zum Donnerstag-Vormittag einspurig und per Ampelregelung geleitet. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Zu viel Wasser staute sich an der Baustelle Nordportal Kramertunnel in Garmisch-Partenkirchen nach dem Starkregen der letzten Tage und Wochen. Der Verkehr musste durch Ampeln geregelt werden.

Garmisch-Partenkirchen – In der Nacht hatten sie noch gehofft. Dass das Wasser zurück geht. Dass sich die Situation von allein beruhigt. Doch dieser Wunsch wurde den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Straßenmeisterei nicht erfüllt. Zu viel Regen war in den vergangenen Tagen und Wochen gefallen. Zu viel Wasser war – auch vom Kramer hinunter – in die Loi-sach geflossen. Am Weidlegraben stieg der Pegel besonders an. Ein Biber hatte dort einen hohen Damm gebaut. Am Mittwochabend konnten das Entwässerungsrohr der B 23 und die Kanaldeckel das Wasser nicht mehr halten. Kurz nach 21 Uhr war die Bundesstraße auf Höhe der Baustelle am Nordportal des Kramertunnels überflutet.

Sofort sicherte die Feuerwehr die Gefahrenstelle ab. „Wir haben zu diesem Zeitpunkt schon vermutet, dass der Biberdamm die Überflutung ausgelöst hat, erklärte Peter Gröbl, Kommandant der Feuerwehr Garmisch. Gemeinsam mit der Straßenmeisterei entschied man, den Verkehr über Nacht per Ampelregelung einspurig durch die Engstelle an der Tunnelbaustelle zu leiten. Für weitere Maßnahmen warteten die Verantwortlichen den Morgen ab. „In der Nacht bei Dunkelheit etwas zu machen wäre viel zu gefährlich gewesen“, betonte Gröbl.

Überflutete Landschaft: Der Staudamm eines Bibers hat das Wasser zurückgehalten. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt begann die Firma Alpinbau Dörfler am Donnerstagmorgen mit einem geländegängigen Schreitbagger, das Gebilde zu entfernen. „Der Biber baut hier schon wieder einen Damm“, sagte Paul Rauscher, der für die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen vor Ort war. „Aber wir haben jetzt was den Wasserpegel betrifft erst mal Ruhe.“ Gegen 10.30 Uhr konnte die Straßenmeisterei den Einsatz beenden, der Verkehr auf der B23 lief wieder beidspurig.

Geländegängiges Gerät: Ein Schreitbagger entfernt nach Abstimmung mit der Naturschutzbehörde den Damm. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Dort, wo der Biber haust, entstehen Feuchtgebiete und können Auenlandschaften renaturiert werden. Deswegen sieht Andreas Kolbinger, stellvertretender Leiter des Wasserwirtschaftsamts Weilheim, den Biber zurecht besonders geschützt. „Aber es braucht sicher einen Mittelweg. Dort, wo der Biber aus Hochwasserschutz-Sicht gefährlich wird, muss man handeln.“ KATHARINA BRUMBAUER