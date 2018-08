Der Weidesommer ist vorbei: Es geht wieder ins Tal

Die Mittenwalder Ziegen kommen am Samstag, 1. September, ab 11.30 Uhr. Am Samstag, 8. September, kommen dort gegen 12 Uhr die Bergschafe. Am gleichen Tag feiert auch Wallgau den Almabtrieb mit einem Almfest am Stadl an der Finz. Dort werden ab 13 Uhr rund 60 Rinder erwartet, in Garmisch werden rund 420 Bergschafe ab 13 Uhr an der Maximiliansstraße abgetrieben. Am Sonntag, 9. September, treiben Hirten rund 600 Bergschafe am späten Nachmittag durch Partenkirchen. In Mittenwald findet am selben Tag die Schafprämierung am Schafstadl statt. Beginn ist um 13 Uhr. Am Samstag, 15. September, führt ein Rinder-Almabtrieb durch die Straßen Krüns, begleitet von Bauernmarkt und Festzelt. Am Sonntag, 16. September, ab 11 Uhr führen die Mittenwalder ihre geschmückten Rinder durch den Ort.