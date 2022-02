Maschkera wieder erlaubt: Weitergeben, was die Fosenacht bedeutet

Corona-Regeln gelten, Vorfreude ist groß

Die Vorfreude auf das Maschkeragehen in Garmisch-Partenkirchen und Farchant ist groß. Nicht nur wegen des Feierns. Sondern auch, damit Kinder und Jugendliche das Brauchtum erleben.

Garmisch-Partenkirchen/Farchant – Während der Olympischen Winterspiele 1936 war es in Garmisch-Partenkirchen verboten worden: das Gungln, das Maschkera-Gehen. Doch die Einheimischen ließen sich vom Feiern nicht abhalten. Sie saßen in den Wirtshäusern und trieben mit den Schellen den Winter aus. „Wenn wir nicht gehen dürfen, kriechen wir eben in die Wirtshäuser“, lautete damals das Motto – die Maschkera zogen es durch.

2021 verursachte die Pandemie einen Totalausfall der Werdenfelser Fosenocht. Nun ist das Treiben – unter Corona-Regeln – grundsätzlich wieder erlaubt. Die Erleichterung bei Christian Ruf und Hannes Karg, dem Ersten und Zweiten Vorsitzenden des Volkstrachtenvereins Garmisch, ist groß. Ihre historischen Holzlarven haben sie schon hervorgeholt. Zwei aus Lindenholz geschnitzte Stücke stammen von Anton Ostler aus den 1970er Jahren. Eine dritte aus Zirbenholz von Matthias Emmerich. „Es wird nichts weggeschmissen, für die Fosenocht wird alles von den Eltern an die Kinder weitergegeben“, sagt Ruf. Die Larven ebenso wie die alten Trachtengewänder, die der 58-Jährige über Jahre von Bekannten, aus Kostümverleihen oder Theaterfundi gesammelt hat.

Werdenfelser Fosenocht: Es geht um eine lange Tradition

Nicht nur die Utensilien werden weitergegeben, auch das Brauchtum der Werdenfelser Fosenocht selbst. „Deswegen sind wir so froh, dass wir heuer wieder etwas machen dürfen“, betont Karg, „damit die Kinder nicht vergessen, was die Fosenocht bedeutet“. Manche Jugendliche würden vielleicht einmal auf dem Dachboden Larven finden, die noch von ihren Großeltern stammen. An Fasching würden sie mit diesen Larven losziehen, ohne zu wissen, was hinter dem historischen Stück steckt. Für Karg und Ruf eine traurige Vorstellung.

Bei der Fosenocht geht es nicht einfach darum, sich zu verkleiden. Im Ortsteil Garmisch lief man seit jeher am Unsinnigen Donnerstag und von Faschingssonntag bis Faschingsdienstag, dem „Kehraus“, in Gruppen im Flecklegwand, als Untersberger Mandl, Riesenweib oder Schellenrührer durch die Straßen. In den Wirtschaften zogen die Maschkera respektvoll, aber durchaus bissig Kollegen auf, wenn sie ahnten, wer sich unter der Maske verbirgt. „Der Name des Maschkera darf aber nie verraten werden“, sagt Karg. Erst wenn es am Unsinnigen Donnerstag oder am Kehraus Mitternacht schlägt, müssen die Larven abgenommen werden. „Das Ziel ist aber, davor daheim zu sein, um nicht erkannt zu werden.“

Maschkera-Treiben in kleinen Gruppen wieder erlaubt

Auch wenn große Umzüge coronabedingt erneut nicht möglich sind: Dieses Maschkera-Treiben in den Wirtshäusern in kleinen Gruppen, ist – für Geimpfte und Genesene – erlaubt. „Wir können den Leuten nur sagen: Egal ob ihr euch maskiert oder nicht, geht zu Fasching ins Wirtshaus“, betont Ruf. Vor Corona war dort immer die „Maschkera-Musi“ zu hören. „Für viele Wirtshaus-Gäste das Highlight“, sagt Ruf. So war auch die Freude bei den Bewohnern im Ortsteil Partenkirchen riesig, als sie am Sonntagabend gegen 23 Uhr von der Straße Trompeten, Gitarren, Ziehharmonika und scheppernden Schellen hörten und sie die bunten Gesellen sahen: „Hurra, sie haben noch richtig Spaß“, schrieb eine Anwohnerin in den sozialen Medien. „Corona hat lange genug alles vereitelt.“

So auch geplante Aktionen des Maschkera-Stammtischs in Farchant. Dessen Vorsitzender Hans Porer zeigte sich erfinderisch. Der Inhaber des Postladens initiierte den Farchanter Maschkeraweg. In die Schaufenster seines Geschäfts setzte er die traditionellen Fosenochts-Figuren. Weitere Geschäftsleute und Privatpersonen im Ort schmückten ihre Fenster und Balkone. Unter dem Hashtag #farchantsetzt einzeichen verbreiteten sich Bilder der Aktion im Internet. „Der Unmut über den Ausfall der Fasnacht war einfach groß“, erinnert sich Porer. Dass heuer „wieder ein bissl was geht“ freut ihn.

Am Faschingssonntag plant er eine kleine Aktion für Kinder am Skilift am Ried, am Unsinnigen Donnerstag lockt ein Glühweinstand am Rathaus die Faschings-Freunde an. Einige wollen Maschkera gehen, haben Porer und Ruf gehört. Das Landratsamt gibt hierfür grünes Licht – „wenn die Regeln eingehalten werden“, sagt Sprecher Stephan Scharf mit. Der Landkreis sei stolz auf dieses Brauchtum. Nun bleibt allen Beteiligten die Hoffnung, dass, so formuliert es Porer, „wir nächstes Jahr wieder richtig groß Fosenocht feiern können“.

Katharina Brumbauer