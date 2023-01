Zu strenge Auflagen: Weltcup ohne Hüttengaudi am Marienplatz

Von: Andreas Seiler

Abgesagt: die Weltcup-Hütte am Marienplatz. © privat

Nachtschwärmer müssen heuer während der Weltcup-Zeit auf die Hüttengaudi am Garmisch-Partenkirchner Marienplatz verzichten. Die Gastronomen Miriam und Peter Messerschmitt bliesen das Ganze aufgrund der in ihren Augen inakzeptablen Auflagen der Gemeinde ab. Hintergrund sind Anwohner-Beschwerden.

Garmisch-Partenkirchen – Wenn der Ski-Weltcup-Zirkus Station in Garmisch-Partenkirchen macht, herrschen Ausnahmestimmung und internationales Flair. Früher war dazu am Richard-Strauss-Platz Party angesagt. In den vergangenen Jahren luden dann die Peaches-Betreiber Peter Messerschmitt und seine Tochter Miriam in die Weltcup-Hütte vor dem Gastro-Komplex am Marienplatz ein. In der Holzkonstruktion, die auf dem gemeindlichen Parkplatz aufgebaut wurde, herrschte an vielen Abenden bei Live-Musik, Brotzeit und reichlich Alkohol ausgelassene Après-Ski-Stimmung. Viele Firmen, vor allem Event-Agenturen, buchten gerne die urige Location, die von Fans „Zipfi-Zapfi-Hüttn“ genannt wird.

Eigentlich war für die Gaudi, die heuer vom 20. Januar bis 4. Februar steigen sollte, alles geplant und bestens vorbereitet. Die Messerschmitts hatten für die 16 Tage, wie sie berichten, bereits den Platz gemietet, den Aufbau organisiert, sechs Bands und 15 Mitarbeiter gebucht sowie jede Menge Werbeflyer drucken lassen. Doch das war alles umsonst. Denn die ortsbekannten Unternehmer sagten den nächtlichen Unterhaltungsbetrieb ab. Der Grund: Die Gemeinde verschärfte die Auflagen. So wurde den Messerschmitts eine musikalische Sperrstunde sonntags bis donnerstags ab 22 Uhr auferlegt. In den vergangenen Jahren galt das Musikverbot erst ab Mitternacht. Die neue Regelung sei ein Unding, findet Peter Messerschmitt – und zieht die Reißleine. „Wir lassen es sein“, sagt der Wirt, der Anfang dieser Woche per E-Mail seine Geschäftspartner und Sponsoren über die Absage unterrichtete. Mit der besagten Einschränkung rentiere sich die Weltcup-Hütte nicht mehr. Denn: „Unser Hauptumsatz läuft nach 22 Uhr.“ Und da gehöre Stimmungsmusik einfach dazu.

„Das ist für Garmisch-Partenkirchen ein großer Verlust“

Dem Geschäftsmann ist die Enttäuschung anzumerken. „Das ist für Garmisch-Partenkirchen ein großer Verlust“, ist er überzeugt. In anderen Weltcup-Destinationen gebe es eine derart strenge Musik-Sperrstunde nicht. Da werde auch noch nach Mitternacht kräftig gefeiert. „Somit wird der Ski-Worldcup im Garmisch-Partenkichner Zentrum eine wohl kaum wahrgenommene Veranstaltung“, lautet seine bittere Bilanz.

Den Kurs verteidigt indessen Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). In letzter Zeit hätten die Beschwerden von Bürgern über zu viel Lärm, Krawall und Dreck im Umfeld der Nachtgastronomie am Marienplatz massiv zugenommen, berichtet die Rathauschefin. Auch komme es immer wieder zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. „Das ist und bleibt ein Hotspot“, sagt sie über das Areal. Man müsse auf die Anlieger Rücksicht nehmen, lautet ihr Tenor.

Beschwerden von Anwohnern

Die Nerven vieler Anwohner liegen in der Tat blank. „Es ist nicht mehr auszuhalten“, schildert etwa Ursula Sedlmayr von der gleichnamigen Metzgerei an der Alpspitzstraße. Es wurden auch schon Unterschriften gesammelt. In dem Beschwerdeschreiben ans Ordnungsamt werden neben einer nächtlichen „Lärmbelästigung“, die von dem Terrassenbetrieb der beiden Lokale Music Cafe und Peaches ausgehe, heftige Vorfälle im Umfeld genannt. Da ist beispielsweise von Fäkalien an denkmalgeschützten Fassaden die Rede, von Messerstechereien, Schlägereien, Autorennen, Sex in der Öffentlichkeit und Vandalismus. Jeder Bürger habe ein Recht auf Nachtruhe, argumentieren die Anlieger – und die Gemeinde stehe in der Pflicht, dies umzusetzen und zu kontrollieren.

Miriam und Peter Messerschmitt verweisen dagegen auf den hohen Personalaufwand, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Fünf Security-Mitarbeiter seien an den Wochenenden im Einsatz, während des Weltcups sogar acht. „Wir mahnen zur Ruhe beim Verlassen unserer Räume, wir kontrollieren die Drogenszene, bei uns gibt es keine Dealer“, betonen sie. Allerdings habe man keine Handhabe im Umfeld.

Den Schritt der Gemeinde kann Daniel Schimmer, Kreischef des Hotel- und Gaststättenverbandes, nicht nachvollziehen. Damit habe man der Weltcup-Hütte die Existenzgrundlage entzogen – mit fatalen Folgen für das Nachtleben im Kreisort. „Wir werden touristisch unattraktiv“, warnt er. Schimmer findet, dass im Rathaus mit zweierlei Maß gemessen wird. In den Bierzelten auf den Volksfesten müsse die Musik auch nicht um 22 Uhr aufhören zu spielen. „Wo bleibt die Gleichberechtigung?“, fragt sich der Gemeinderat der Freien Wähler.