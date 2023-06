Garmisch-Partenkirchnerin bietet Reisen für junge Frauen an, die nicht allein unterwegs sein wollen

Weltenbummlerin zeigt, wie’s geht

Die Garmisch-Partenkirchnerin Lessa Burger bietet Reisen vorrangig für junge Frauen an, die nicht alleine unterwegs sein wollen. Ein Erfolgsrezept.

Garmisch-Partenkirchen – Vermutlich war es Gas, das sie betäubt hat. Die Türen ihres Campers sind einen kleinen Spalt weit offen. Darin ist fast nichts mehr. Ausgeräumt. Drohne, Laptop, Bargeld – alles weg. Aus dem Fahrzeug gestohlen, in dem Lessa Burger im hinteren Teil geschlafen hat. Sie war wie betäubt, weshalb sie vermutet, es dürfte was ins Auto gelassen worden sein. Sie ist erst aufgewacht, als ein polnischer Lkw-Fahrer am nächsten Morgen ans Fenster klopfte und ihr ihren leeren Geldbeutel reichte. „Zumindest das“, sagt Burger. „Die Diebe haben mir eine Bankkarte und meinen Ausweis gelassen.“ Dass sie wenigstens nach Hause kommen und Autobahn-Gebühren sowie Benzin zahlen konnte. Das war aber auch schon das einzig Nette, was sie über jene Nacht auf einer Raststätte an einer französischen Autobahn sagen kann. Einmal kurz weinen, ein Anruf bei ihrem Papa und schon war der Kopf auch wieder oben: Ihre geplante fünfwöchige Reise mit einem Freund hat sie dennoch durchgezogen – auch wenn sie bereits am dritten Tag ausgeraubt wurde.

Wenn Lessa Burger aus Garmisch-Partenkirchen von ihren zahlreichen Reisen erzählt, leuchten ihre Augen. Hell, aufgeregt. Die 23-Jährige ist voller Tatendrang, die Welt zu entdecken. Jene Nacht in Frankreich zählte zu eine ihrer prägendsten Erfahrungen. Sie hat davon viel gelernt, auch wenn sie eine Zeit lang in der Nacht Probleme mit dem Einschlafen hatte. Doch hat sie im Gegenzug mindestens 100 andere, oft lustige, aufschlussreiche und spannende Geschichten zu erzählen. Momente und Augenblicke, die die junge Einheimische nun mit anderen Menschen teilen möchte. Die Weltenbummlerin bietet Gruppenreisen an – in erster Linie für junge Frauen, denen noch der Mut fehlt, allein den Planeten und seine Geheimnisse zu entdecken oder einfach keinen passenden Reisepartner finden.

Die Idee kam ihr, als sie 2020 ihren Instagram-Account einrichtete. Dort postet sie seither Bilder und Videos von ihren Reisen. Lässt an Abenteuern in Sri Lanka, Albanien oder Marokko teilhaben. Länder, in denen die 23-Jährige allein unterwegs war, wenn sie nicht gerade ihr damaliger Freund begleitet hat. Nur mit Handgepäck, einem Rucksack mit acht Kilo. „Eine unglaubliche Erfahrung.“ 25 Länder hat sie allein in den vergangenen drei Jahren aufgesucht. Der Erfolg kam schnell: Bereits 2021 knackte sie auf der Social-Media-Plattform die magische 10 000-Follower-Marke. Wie man sich das mit 20 Jahren ohne Beihilfe der Eltern leisten kann? Ganz einfach. Gute Arbeitseinteilung und sparsames Reisen.

Burger ist gelernte Steuerfachangestellte. 2020 hat sie sich selbstständig gemacht und ein florierendes Buchhaltungsbüro aufgebaut. In den Wochen, in denen sie zuhause bei ihrem Lebensgefährten in Krün ist, arbeitet sie fleißig. Zudem hat sie einen Minijob in einer Steuerkanzlei und hilft im elterlichen Betrieb im Büro aus. Ist die Hälfte eines Monats rum, hat sie die meisten Aufträge abgearbeitet. Dann beginnt ihr zweites, anderes Leben als Weltenbummlerin.

In den verschiedensten Ländern ist sie mit dem Rucksack unterwegs, schläft in Hostels, isst von mobilen Garküchen, die frische Nudel- oder Reisgerichte für einen Euro anbieten. Einmal lud sie ein Hotel in Marokko via Instagram ein, über deren Neueröffnung zu berichten. Als sie ankam, stellte sich allerdings heraus, dass es sich noch im Rohbau befand. Drei Monate später erst sollten die ersten Gäste anreisen. Burger schlief so auf einer Iso-Matte im Schlafsack, wusch sich im Meer und musste sich Essen im nächsten Ort holen. Langweilig wird ihr eben nie. Und was sie besonders schätzt: „Man lernt alleine so viele neue Menschen kennen“, sagt sie.

Doch weiß sie auch, dass es durchaus Länder gibt, in denen man selbst als toughe Powerfrau Vorsicht walten muss. Doch machte sich Burger mit ihrer offenen Art Freunde und wurde für viele Mädels in ihrem Alter zum Vorbild. Deshalb richtete sie eine Homepage für spezielle Gruppenreise ein. Auf Instagram fühlt sie zuerst vor, auf was denn ihre Fans Lust haben. Per Fragebogen können die sich um einen Platz bewerben. „Ich stelle die Gruppen so zusammen, dass alle gut zusammenpassen, sei es vom Alter oder von der Fitness her.“

Die erste Reise bot sie quasi als Probe im vergangenen Jahr nach Österreich an. Die aktuellste ging heuer nach Griechenland, ein Segeltrip. Noch nie kam es zum Streit unter den bis zu zehn Teilnehmerinnen. Im Gegenteil. Sie lernten viel, auch übers Leben. Beispielsweise was Teamwork bedeutet. So hatte jemand Mal vergessen, die Ankerkette des gemieteten Bootes anzubinden. Somit ist der Klotz auf dem Meeresboden in zehn Meter Tiefe gelandet. Zwei Stunden lang mussten sie in einem kleinen Behelfsboot mit Taucherbrillen den verschollenen Gegenstand suchen. Ein herbeigeeiltes Charterboot konnte die Kette hochtauchen, ziehen mussten die Frauen allerdings selbst. „Die war so schwer“, erinnert sich Burger lachend.

Dieses Jahr möchte sie zum ersten Mal eine Gruppenreise in ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen anbieten. Sonst wird es heuer noch einmal ruhiger. Lediglich privat reist sie im Oktober in die Türkei. Burger und ihr Freund renovieren gerade ein Haus in Krün. „Und es ist schön, auch mal daheim zu sein.“ Denn auch das musste sie lernen: Wer semi-beruflich verreist, genießt den Luxus, mal in der Heimat bleiben zu können.

Doch lang hält es sie nie dort. Den Drang, die Welt zu entdecken, hatte sie schon als Kind, als sie regelmäßig ihre Großeltern in Kanada besuchte. Schon diese waren Globetrotter, erfüllten sich mit einem Haus an einem idyllischen See einen Lebenstraum. Burgers Vorbilder. „Wir gingen Bergsteigen oder Skifahren. Da wurde mir das Reisen wohl in die Wiege gelegt.“ Eine Leidenschaft, mit der sie nun andere anstecken möchte.