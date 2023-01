Weltpremiere vor der Tagesschau: Nachslalom am Gudiberg drei Tage nach dem Neujahrsspringen

Von: Christian Fellner

Der Aufbau läuft: Die Bande rund um den Auslauf des Skispringens ist bereits verschwunden, der Zielraum für den Slalom wächst. © PETER KORNATZ

Die Vorfreude auf den Nachtslalom in Garmisch-Partenkirchen am Mittwoch ist riesig, die Arbeit allerdings auch: Besonders das Präparieren der Strecke am Gudiberg stellt sich als große Herausforderung dar.

Garmisch-Partenkirchen – So wirklich war es den Verantwortlichen nicht bewusst. Aber: Was in diesen Tagen im Olympia-Skistadion und am Gudiberg geboten wird, ist schlichtweg eine Weltpremiere. Ein Weltcup-Skispringen und ein Weltcup-Slalom an einem Berg hat es bisher nicht gegeben. Nordischer und alpiner Spitzensport innerhalb von vier Tagen in ein und demselben Ziel – ein Novum. „Stimmt, wahrscheinlich ist das so“, sagt Martina Betz, Vorsitzende im Skiclub Garmisch, und grübelt noch ein wenig ungläubig vor sich hin. Doch auch dem weit gereisten Sportjournalisten Uli Nett, der das Organisationskomitee in Sachen Medienarbeit unterstützt, fällt kein anderes Beispiel mit dieser Kombination ein. Vorhang auf also für eine Neuheit: Nach dem Springen am Neujahrstag nun der Slalom zur besten Vorabendzeit. Und noch eine Premiere steht an in der langen Historie der Garmisch-Partenkirchner Weltcups: ein Nachtrennen am Gudiberg.

Parallelwettbewerb am Holmenkollen ohne Skispringen

Den Holmenkollen in Oslo als durch und durch nordische Sportstätte haben die Alpinen in den Jahren 2018 und 2019 erobert. Dort wurde am 1. Januar im Gegenhang der Schanze, die ähnlich der Anlage in Innsbruck durch einen tiefen Kessel führt, eine 180 Meter lange Piste aufgebaut, um einen Parallelwettkampf als City-Event zu fahren. Nur: Ein Skispringen fand damals erst zu den Holmenkollen-Skispielen Anfang März statt. Mehr als zwei Monate später.

Auch im Münchner Olympiapark fanden diese Rennen schon statt, die den Skisport näher zum Zuschauer, also rein in die Städte bringen sollten. 2011 und 2013, letztere Ausgabe gewann gar der Garmisch-Partenkirchner Felix Neureuther. Doch das Wetter spielte in den Folgejahren nicht mit, München schied als Austragungsort aus. Moskau, Stockholm und Oslo hießen in späteren Jahren die Ziele.

Zwei Veranstaltungen am selben tag: undenkbar

Peter Fischer, der frühere Chef im Weltcup-OK, erinnert sich auch an die Pläne, einen Slalom direkt im Anschluss an das Neujahrsspringen auszutragen. „Das ist gar nicht solange her, fünf Jahre vielleicht.“ Nur: Logistisch war das undenkbar. Das wird den Verantwortlichen in diesen Tagen umso mehr deutlich, da sie die beiden Veranstaltungen mit einem Abstand von drei Tagen auf die Beine stellen müssen. „Es ist eine große Herausforderung“, versichert Betz. Zwar gibt es reichlich Synergieeffekte zwischen Springen und Slalom, beispielsweise bei der Nutzung der Infrastruktur im Zielbereich im Skistadion. Doch gerade in Zeiten, in denen die Präparierung der Rennstrecke am Gudiberg wetterbedingt bei zuletzt sicher 15 Grad im Schatten einem Balanceakt gleicht, sei es schwierig, sofort nach dem Springen auf den Nachbarhang zu wechseln. Mit den Verantwortlichen der FIS kämpfen die Veranstalter gerade, den Slalom trotz der Frühlingswitterung über die Bühne bringen zu können.

Dem Zeitfaktor ist beispielsweise auch das Thema Hangtribüne zum Opfer gefallen. „Bekommen wir nicht hin in zwei bis drei Tagen“, sagt Betz. Nicht, weil es nicht möglich ist, etwas aufzubauen. Man kommt schlichtweg nicht mehr in die Bereiche der Anlage, in denen eine Tribüne errichtet werden könnte. „Wir müssen uns nicht noch zusätzliche Aufgaben stellen, es ist auch so genug zu tun, die Rennstrecke im bestmöglichen Zustand zu halten“, sagt die Vorsitzende.

Zwei Topevents in der Hochsaison: Unbezahlbare Werbung für Garmisch-Partenkirchen

Dem Slalom fiebern die Verantwortlichen mit großer Vorfreude entgegen. „Gerade diese Konstellation mit den zwei Großveranstaltungen in so kurzer Zeit ist eine gewaltige Werbung für Garmisch-Partenkirchen“, betont Fischer. „Beide zur Primetime – eigentlich unbezahlbar.“

Handarbeit ist gefragt: Die Zäune werden von den SCG-Helfern noch zu Fuß den Berg hochgetragen. © PETER KORNATZ

Dabei war es offenbar nicht so einfach, diese Top-Plätze im TV zu bekommen. Heutzutage entscheidet letzten Endes tatsächlich das Fernsehen, wer zu welcher Zeit sein Rennen fahren darf. Obwohl der 4. Januar ein Mittwoch und somit ein Werktag ist, stellt er TV-technisch einen kompletten Wintersporttag dar. Der Slalom der Herren muss mit der Tour de Ski der Langläufer, dem Slalom-Klassiker der Damen in Zagreb und dem dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck konkurrieren. „Am Anfang hieß es noch, Zagreb wird das Nachtrennen, wir sind am Nachmittag dran“, verrät Fischer. Es sei durchaus ein Kampf gewesen, diesen Wechsel herbeizuführen. Die Frauen fahren nun um 12.30 Uhr vor dem ersten Durchgang des Skispringens und um 16.30 Uhr. Dazwischen liegen nun die Herren am Gudiberg mit dem ersten Lauf um 15.40 Uhr – direkt nach dem Springen in Innsbruck. Das Finale steht ab 18.45 Uhr an. „Wir sind dann bis zur Tagesschau um 19.50 Uhr auf Sendung, das ist die Primetime“. Die beste Zeit also, und da gibt’s dann Nachtslalom pur unterm Flutlicht im Stadion.

Tickets

für den Slalom gibt es im Internet unter www.skiweltcup-garmisch.de oder am Renntag an der Tageskasse. Die Karten kosten 25 Euro. Jugendliche unter 17 Jahren haben freien Eintritt, benötigen aber ein Ticket, das es an der Kasse gibt.