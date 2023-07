Tschechiens Ex-Präsident Václav Klaus: Weniger Europa, mehr Nationalstaat

Von: Andreas Seiler

Ehrengast: Der ehemalige tschechische Präsident Václav Klaus ist ein EU-Kritiker. © Krinninger

Garmisch-Partenkirchen – Václav Klaus gilt als wirtschaftsliberaler Staatsmann. Der ehemalige tschechische Präsident erlebte den Zerfall des Kommunismus und führte sein Land in die Europäische Union (EU). Doch er zählt auch zu den schärfsten Kritikern des Staatenverbundes. Seine nationalistischen Töne sind Wasser auf den Mühlen der Alternative für Deutschland (AfD). Es verwundert daher nicht, dass der 82-Jährige gerngesehener Gastredner der Rechtspartei ist. Schließlich gehört die EU-Kritik zu deren DNA.

Mit Klaus erhielt jetzt die AfD im Zuge des Landtagswahlkampfs in Garmisch-Partenkirchen prominente Unterstützung. Der einstige Spitzenpolitiker wurde von den AfD-Anhängern wie ein Popstar gefeiert. Im vollbesetzten Rassen-Saal – begleitet wurde die Veranstaltung von einigen Gegendemonstranten, die sich vor der Traditionsgaststätte an der Partenkirchner Ludwigstraße versammelt hatten – sprach der gebürtige Prager auf Einladung der AfD-Delegation im EU-Parlament zum Thema „Massenmigration“. Mehrmals wurde seine Rede, die er im geschliffenen Deutsch hielt, von Beifall und Bravo-Rufen unterbrochen. „Jeder Satz ein Treffer“, jubelte im Anschluss die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy. Sein Buch „Völkerwanderung“, das er verteilte, fand reißenden Absatz.

„Für die Demokratie braucht man einen Nationalstaat, nicht die Europäische Union“

Klaus würde am liebsten, das ist die Quintessenz, das Rad der Geschichte zurückdrehen – und zwar ordentlich. Er plädierte für eine „Rückkehr zu den Wurzeln“, wie er es nannte – zu einer Gemeinschaft von Staaten. „Für die Demokratie braucht man einen Nationalstaat, nicht die Europäische Union“, lautet sein Credo. Mit den Verträgen von Maastricht und Lissabon steht Klaus auf Kriegsfuß. Dabei waren diese Vertragswerke Meilensteine. Sie ebneten, vereinfacht gesagt, den Weg zur Gemeinschaftswährung Euro und schufen die Möglichkeit, dass die EU auf der internationalen Bühne handlungsfähig ist.

Klaus ist ebenso kein Freund von Multikulti, dafür ein Vertreter mitunter kruder Theorien. Auch das wurde an dem Abend deutlich. In seinen Augen ist die Zuwanderung die Ursache vieler Probleme und stellt eine Bedrohung der europäischen Zivilisation dar, seiner Kultur, Freiheit, Demokratie und seines Wohlstands. Das ehemalige tschechische Staatsoberhaupt wähnt hinter dieser Entwicklung politisches Kalkül. „Die Massenmigration der heutigen Ära ist nicht vom Himmel gefallen. Sie wurde ideologisch vorbereitet und ist pragmatisch organisiert“, sagte er. Vor allem die deutsche Politik sieht er am Werk. Es gehe in Wahrheit, so seine Vermutung, um die „Umgestaltung der europäischen Gesellschaft“ und um die allmähliche „Beseitigung der europäischen Kultur, Traditionen und Werte“. Er befürchte, so Klaus weiter, dass ein neuer europäischer Mensch ohne Nation und Vaterland geschaffen werden soll – der „homo bruxelarum“, wie er süffisant anmerkte.

Wie sich die AfD die Zukunft der EU, der 27 Mitgliedsstaaten angehören, vorstellt, dies blieb auf der Veranstaltung ziemlich vage. „Wir sollten eine positive Vision entwickeln“, meinte der Landtagsabgeordnete und Landtagskandidat Ingo Hahn.

Migration als zentrales Thema

Die AfD konzentrierte sich im Rassen, ihrem Stammlokal im Kreisort, auf die Migrationskrise und die Probleme, die sich daraus ergeben, angefangen bei der „importierten Kriminalität“ bis hin zur Wohnungsnot. In Brüssel wolle man dies alles nicht sehen, wetterte der EU-Abgeordnete Bernhard Zimniok. „Das Parlament senkt den Blick.“ Er und Hahn machten eine Reihe an Vorschlägen, wie man ihrer Meinung nach die Situation in den Griff bekommen kann. Es waren die bekannten Instrumente, die in der Debatte immer wieder zu hören sind. Dazu zählen beispielsweise schärfere Grenzkontrollen, das Unterbinden der privaten Seenotrettung, das Reduzieren der Anreize und konsequenteres Abschieben.