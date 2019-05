Werbung für die Europawahl: FDP verstößt gegen die Regeln

Falsch beklebte Plakatwände sind ein Problem, das viele Gemeinden vor Wahlen umtreibt. Im Markt Garmisch-Partenkirchen halten sich aktuell die Liberalen nicht an die Spielregeln.

Garmisch-Partenkirchen – Manchmal, sagt Wolfgang Bauer (CSU), „habe ich das Gefühl, wir sind im Kindergarten.“ Was Garmisch-Partenkirchens Vize-Bürgermeister zu dieser Aussage veranlasst, ist ein immer wiederkehrendes Phänomen. Parteien oder Gruppierungen plakatieren, wie es ihnen gerade in den Kram passt. Dabei gibt’s in der Marktgemeinde klare Regeln.

Jetzt vor der Europawahl trat der Fall wieder ein. Die Übeltäter: die Werdenfelser Liberalen. Von ihnen hängen beispielsweise vor der Pfarrkirche in Partenkirchen auf zwei Anschlagetafeln insgesamt drei Plakate. Anders als die Vorgabe, auf die sich der Hauptausschuss verständigt hat. „Pro Standort ist ein Plakat pro Partei pro Wahl erlaubt“, erklärt Bauer. Heißt bei dem Votum zum Europäischen Parlament je eins pro Standort, bei den Kommunalwahlen 2020 dürfen dagegen vier angebracht werden. Der Zweite Rathauschef hebt in diesem Zusammenhang seinen Dank an alle Parteien hervor, sich im Großen und Ganzen an die Spielregeln zu halten und nur auf den kommunalen Holzwänden und nicht „an jedem Laternenmast“ zu werben. So kann die Gemeinde ein „sauberes Ortsbild“ abgeben.

Wie in der Schule

+ Martin Schröter hält nichts von leeren Tafeln. © Kornatz Ein bisschen schmunzeln muss er über die neueste Masche. „Es gibt scheinbar Gruppierungen, die nicht neben einer anderen stehen wollen“, sagt er. Diese würden ihr Plakat nicht ordentlich neben das des Mitstreiters setzen, sondern mitten auf die Tafeln. Klingt wie ein schlechter Scherz, aber das zwingt die Gemeinde zu einem Schritt. „Wir müssen jetzt Linien aufzeichnen – wie in der Schule.“

Der FDP als Plakatier-Ausreißer unterstellt Bauer keine böse Absicht. Die Vertreter haben die Ausführungen dazu nicht nachgelesen, vermutet er. Einschreiten wird der Markt dennoch. „Das Ordnungsamt setzt sich mit der FDP in Verbindung“, kündigt der CSU-Mann am Freitagvormittag an. Um sie auf den Beschluss hinzuweisen. Ein Ordnungsgeld bei wiederholtem Fehlverhalten schließt er nicht aus.

Gegen Mittag war die Nachricht schon zu Martin Schröter durchgedrungen. „Wir wussten das nicht“, räumt der Liberale ein spricht von einem Missverständnis. Seine Partei sei von zwei Plakaten pro Wand ausgegangen. Gleichzeitig rechtfertigt er das Vorgehen. Zum einen habe er schon Anschlagetafeln mit zwei Postern der SPD gesehen („gleiches Recht für alle“), zum anderen hält er nichts von fast freien Werbeflächen. „Leere Wände sind nicht gut für die Demokratie“, meint Schröter. „Wir müssen doch für Europa plakatieren.“ Der FDP-Mann wird sich nochmal ein Bild machen, in welchem Umfang andere Parteien ihre Vertreter in Szene setzen. Grundsätzlich bleibt er bei seiner Meinung: Falls die Tafeln weiterhin so rar bestückt sind, solle das Ordnungsamt diese doch wieder einsammeln. Unter einem schönen Ortsbild stelle sich Schröter etwas anderes vor.