Werdenfelser Autotage: Die große PS-Party

Am Wochenende finden zum 17. Mal die Werdenfelser Autotage statt. Eine logistische Meisterleistung: Schließlich müssen über 220 nagelneue Fahrzeuge in die Fußgängerzone gefahren werden – trotz großer Baustellen und kleiner Nadelöhre.

Garmisch-Partenkirchen – Der heutige Donnerstag ist für Sven Wiggershaus ein wichtiger. Erst jetzt analysiert der Marketingleiter des Autohauses Heitz in Garmisch-Partenkirchen den Wetterbericht fürs Wochenende. „Früher schauen bringt nichts“, sagt er. Eine möglicherweise falsche Vorhersage würde ihn höchstens verrückt machen. Denn letztlich entscheidet das Wetter über den Erfolg der Werdenfelser Autotage am Samstag, 13. April und Sonntag, 14. April. Mit Geschäftsführerin Bettina Zopf und weiteren Mitgliedern des Organisationsteams stemmt er das begehrte Schaulaufen der vier- und zweirädrigen Gefährte in der Fußgängerzone in Garmisch-Partenkirchen.

Der Wetterfrosch sagt trocken, aber kühl, mit vereinzelten Regenschauern voraus. Wiggershaus sieht der Veranstaltung dennoch gelassen entgegen. Aus seiner siebenjährigen Erfahrung als Mitorganisator weiß er, dass „auch bei Regen immer noch viele Besucher kommen“. Mit Schirm in der Hand wird dann gefragt, ob sie mal probe sitzen dürfen in dem VW Golf, oder den Kofferraum begutachten eines GLA von Mercedes-Benz.

Bis zu 12 000 Besucher

Wenn jedoch die Sonne über der Ausstellung lacht, wird es schnell mal brechend voll. „Wir sind mittlerweile an unsere Kapazitätsgrenze angelangt“, bedauert Wiggershaus. Über 220 nagelneue Fahrzeuge stehen zwischen dem Marienplatz und der Von-Brug-Straße. Dazwischen tummeln sich an beiden Tagen rund 12 000 Besucher, wenn alles glatt läuft. Wollen die Wagen anschauen, anfassen und – „das Sahnehäubchen“, sagt er – kaufen.

Die Vorbereitungen für die 17. Auflage „laufen seit Januar und enden erst am Samstag um 10 Uhr bei der Eröffnung“. Viel Arbeit liegt dann hinter den Ausstellern. Bereits am Freitagnachmittag kutschiert alleine das Autohaus Heitz rund 60 Neuwagen ins Ortszentrum. „Da gibt es einen Busfahrer, mich, und sechs Angestellte, die die Fahrzeuge nacheinander in die Fußgängerzone fahren.“ Eine logistische Meisterleistung, die bislang „ohne Schramme oder Strafzettel vonstatten ging“.

Wiggershaus: „Ka­pa­zi­täts­gren­ze erreicht“

Heuer ist die Herausforderung größer. Gleich mehrere Baustellen liegen auf dem Weg von der Münchner Straße ins Zentrum. „Das dauert eine Weile“, meint Wiggershaus. Wie viele Stunden es braucht, bis alle Fahrzeuge perfekt platziert sind, kann er nicht genau sagen. „Ein Händler aus Weilheim bringt am Freitagabend seine Pkw her, stellt sie über Nacht in die Parkgarage und fährt sie erst Samstagfrüh nacheinander zu seinem Ausstellungsplatz.“ Dort warten dann Mitarbeiter einer Security-Firma. Die braucht es. Schließlich stehen Fahrzeuge im Wert von hohen sechsstelligen Beträgen für jeden zugänglich mitten im Ort. „Die Sicherheitskräfte passen rund um die Uhr auf.“ Jeder erhält vorab eine spezielle Einweisung, wie jedes Fahrzeug zu starten und zu steuern ist. „Es sind sogar die Zündschlüssel durchnummeriert, damit sie die Autos auch gleich identifizieren können.“ Schließlich bewachen sie über 24 Marken von 15 Händlern aus ganz Oberbayern, die an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr ihre Gefährte zur Schau stellen.

Mit Ordnungsamt und Blaulicht-Organisationen ist Wiggershaus stets in engem Kontakt. Fluchtwege müssen vorhanden sein und Rettungskräfte durchkommen. „Noch funktioniert’s.“ Allerdings sei man in der Fußgängerzone „an der Kapazitätsgrenze angelangt“. Einen Standortwechsel hat er schon vorgeschlagen unter den Teilnehmern. Ganz überzeugt waren nicht alle. Man habe sich vor 17 Jahren bewusst für die hoch frequentierte Fußgängerzone entschieden. „Sollte das Kongresshaus umgebaut werden, müssen wir wohl oder übel auf einen anderen Platz ausweichen.“