Projekt aus Corona-Zeit lebt wieder auf: Werdenfelser Weihnacht erstmals live und mit Publikum

Von: Christian Fellner

Teilen

Das ist schon eine Herausforderung, setzt eine gute Organisation und Logistik voraus. Andreas M. Bräu Bleibt als Leser erhalten: Andreas M. Bräu hat erneut die Gesamtverantwortung. © Screenshot

Es war eine Erfolgsgeschichte im Advent 2020, im ersten harten Lockdown: Andreas M. Bräu organisiert die musikalische Lesung der Heiligen Nacht im Internet. Nun gibt es die Neuauflage am 16. Dezember in Maria Himmelfahrt in Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen – Es schwingt Euphorie mit in der Stimme von Andreas M. Bräu, fast schon kindliche Aufregung, als er die frohe Botschaft verkündet: „Wir führen die Werdenfelser Weihnacht heuer live auf.“ Jenes künstlerische Projekt, dass in der Corona-Pandemie geboren wurde, erfährt eine Neuauflage. Ohne Masken, ohne Abstände, ohne die ganzen Einschränkungen, die im Herbst und Winter 2020 geherrscht hatten. Sondern live am Samstag, 16. Dezember, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Partenkirchen.

Zunächst war es eine fixe Idee gewesen, die Bräu im ersten harten Lockdown 2020 kam. Als er daheim saß, mit seiner Zeit nicht viel anzufangen wusste. Doch als er einigen Künstlerkollegen von der Heiligen Nacht im Internet erzählte und nur ermunternde Rückmeldungen erhielt, packte er das Werk an, eine musikalische Lesung unter anderen Umständen zu inszenieren. Für die Menschen daheim, um ihnen in dieser tristen Zeit ein wenig weihnachtliches Flair in die Stuben zu bringen. Am Ende war’s ein großer Erfolg. Mehr als 20 Gruppen machten mit. Es war ein buntes Potpourri musikalischer Darbietungen, vor allem aber etwas für die Seele in der Adventszeit. Die Klickzahlen im Internet imponierten, die Reaktionen und Kommentare waren durchweg positiv. „Den Menschen hat’s gefallen“, sagt Bräu heute profan.

Druck kam auch aus der Öffentlichkeit, die Heilige Nacht live aufzuführen

Und die Menschen draußen sprechen ihn heutzutage, da sich alle wieder frei bewegen können, noch immer darauf an. „Es ist fast schon ein wenig Druck aus der Öffentlichkeit da, es wieder zu machen“, sagt Bräu – und lacht. Aber auch den beteiligten Kollegen sei es so ergangen, dass die auf die Werdenfelser Weihnacht angesprochen wurden. 2020 hatte es die Premiere gegeben, 2021 – noch immer in Lockdown-Zeiten – eine Wiederholung im Netz, 2022 blieben die Bildschirme schwarz. „Die Situation war damals einfach zu unklar, also haben wir eine Pause eingelegt.“ Auch online war das Video verschwunden. Aus rechtlichen Gründen. Ein Trailer, also eine Kurzfassung, ist heute noch zu sehen. Und macht Appetit auf mehr.

Dieses Mehr folgt in diesem Jahr. Als die Marktgemeinde ihre Bereitschaft erkennen ließ, sich finanziell wieder zu beteiligen, und auch die ersten Künstler sofort zusagten, war für Bräu klar: Auf ein Neues. Auch Pfarrer Andreas Lackermeier von Maria Himmelfahrt sagte sofort zu. Für Bräu war es nur logisch, nach St. Martin nun nach Partenkirchen zu gehen. „Wegen der Parität.“

Mehr Vorlauf für die Aufführung, dafür keinen doppelten Boden mehr

Ein wenig mehr Vorlauf hat er heuer. „Schadet nicht.“ Aber er kann auch von der Vorarbeit profitieren. „Manche Dinge werden schon einfacher“, räumt er ein. „Aber man darf nicht vergessen, dass wir diesmal live sind. Damals haben die das Video zusammenschneiden können.“ Lief etwas schief, war das nicht so tragisch. Da gab es quasi einen doppelten Boden. Nun findet alles in 90 bis 100 Minuten, diesen Zeitrahmen gibt er seinen Kollegen und sich vor, direkt im Kirchenraum statt. „Das ist schon eine Herausforderung, setzt eine gute Organisation und Logistik voraus.“ Schließlich sind wieder mehr als 20 Gruppen mit von der Partie.

Eine Veränderung gibt es bei den Lesern. Da baut Bräu heuer rein auf professionelle Kräfte: Elisabeth Hofmeister, Toni Weinberger und er selbst übernehmen diese Aufgabe. Damit fällt beispielsweise Elisabeth Koch weg, die sich 2020 auch selbst engagiert hatte. „Aber sie bleibt uns als Schirmherrin erhalten“, sagt Bräu. Die Bürgermeisterin selbst ist überzeugter Fan der Veranstaltung. „Sie ist eine Bereicherung für die Vorweihnachtszeit“, betont sie. Und die passe perfekt zum Kulturangebot der Gemeinde. Ihr gefällt der Gedanke, dass sich „Künstler des Ortes vernetzen, um gemeinsam alte Traditionen neu zu interpretieren“.

240 Plätze bietet die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt

240 Plätze wird es für die Veranstaltung in der Pfarrkirche geben. Bräu hofft, dass die Karten dafür bald vergriffen sein werden, denn er hat kein Problem damit, die Werdenfelser Weihnacht nochmals in einer Zusatzveranstaltung zu präsentieren. „Das wäre doch ein Erfolg für alle Beteiligten.“

Eine Generalprobe wird es bereits am Nachmittag geben. Diese soll aus karitativer Sicht all jenen offenstehen, die sich einen regulären Besuch vielleicht nicht leisten können. „Wir werden uns da mit den Sozialverbänden kurzschließen, auch Heimen und anderen Einrichtungen die Teilnahme kostenfrei ermöglichen.“ Aber auch Schulen und Kindergärten seien willkommen. Ein bisserl Barmherzigkeit darf eben nicht fehlen in der Adventszeit.

Es gibt bereits Ticket für die Werdenfelser Weihnacht Tickets für die Werdenfelser Weihnacht gibt es bereits über GAP Ticket zu kaufen. 15 Euro kostet eine Karte, 12 Euro ermäßigt für Jugendliche, Senioren oder Menschen mit Einschränkungen. Infos unter www.gap-ticket.de.