Feuerwehr-Einsatz in Garmisch-Partenkirchner Wertstoffhof: Müllberg gerät in Brand

Großaufgebot rückt an

Von Manuela Schauer

Alarm bei der Feuerwehr Garmisch: Im Wertstoffhof in den Loisachauen ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es dazu kommen konnte.

Garmisch-Partenkirchen - Die Flammen stiegen in die Höhe, beißender Geruch lag in der Luft: Auf dem Gelände von Wertstoffhof Bader in Garmisch-Partenkirchen ist es am Freitagabend gegen 20.40 Uhr zu einem Brand gekommen. Mehrere Notrufe waren diesbezüglich bei der örtlichen Polizei eingegangen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein großer Müllhaufen an der Sammelstelle in den Loisachauen Feuer gefangen.

Dieses musste durch ein Großaufgebot der Feuerwehr Garmisch bekämpft werden. Auch Inhaber Robert Klinger (Bild rechts, r.) verfolgte die Löscharbeiten der circa 50 Einsatzkräfte vor Ort und tauschte sich mit der Polizei aus. Nach jetzigem Kenntnisstand gehen die Beamten davon aus, dass sich der Abfallberg selbstständig entzündet hatte. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15 000 Euro.