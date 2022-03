Raubal-Wiese in Garmisch-Partenkirchen wieder Camp der G7-Gegner

Von: Peter Reinbold

Das Areal, auf dem während des G7-Gipfels im Juni 2015 am Loisachufer über 1000 Gegner campierten. © Angelika Warmuth/dpa

Mit rund 750 Aktivisten rechnet York Runte beim G7-Gipfel in Schloss Elmau. Eine vorsichtige Schätzung. Nun haben sie eine Wiese zum Campieren gefunden. Bei einem alten Bekannten.

Garmisch-Partenkirchen – Der Besuch am Donnerstag vor einer Woche in Garmisch-Partenkirchen verlief ganz nach dem Geschmack von York Runte – weil er erfolgreich war. „Ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte“, sagt der Mann, der in der linken Szene seit Jahren einen Namen hat. Als Kämpfer für alternative Wohnformen in München oder als politischer Aktivist, der gegen den G7-Gipfel zu Felde zieht und versucht, mit friedlichen Mitteln für eine bessere Welt zu streiten.

York Runte kümmert sich wieder um das Camp für G7-Demonstranten

Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten in Schloss Elmau, nach 2015 ist das Nobelhotel auf Krüner Flur vom 26. bis 28. Juni zum zweiten Mal Ort des Geschehens, ist der gelernte Mechaniker (60) erneut einer der Köpfe der G7-Gegner und -Kritiker. Wie vor sieben Jahren kümmert er sich um das Camp, in dem die Aktivisten für einige Tagen leben sollen. Und es wird genau an jenem Ort entstehen, den 2015 erst ein Verwaltungsgericht den Demonstranten zugestand: auf einer Wiese in den Loisachauen am Ortsrand von Garmisch-Partenkirchen. Für die Zwecke ist sie ideal. Sie liegt zentral, man kann gut zu den Demonstrationen kommen und sie befindet sich weit genug von den nächsten Wohnhäusern entfernt, sodass die Bewohner nicht gestört werden. Bei einem Besuch bei Bernhard Raubal, dem Besitzer des Areals, machten beide Nägel mit Köpfen. „Wir sind uns einig geworden“, sagt Runte. Das Bündnis „Stop-G7-Elmau“ pachtet für einen Betrag, den Runte nicht nennen will, und einen „gewissen Zeitraum“ die Wiese.

York Runte setzt sich ein für seine Ideale. Nun demonstriert der linke Aktivist einmal mehr gegen den G7-Gipfel. © Götzfried

Rund 6500 Quadratmeter umfasst das Gelände. In diesen Tagen will Runte beim Landratsamt einen Antrag auf Nutzungsänderung stellen und mit den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen sprechen, wie man an Trinkwasser und Strom kommt, wie das Brauchwasser entsorgt werden kann. Zudem will er mit Anbietern von mobilen Toiletten ins Geschäft kommen.

750 Aktivisten bei G7-Gipfel: „Eine vorsichtige Schätzung“

Derzeit rechnet er mit rund 750 Personen, die während der Gipfel-Tage das Camp in Anspruch nehmen. „Doch das ist nur eine vorsichtige Schätzung“, sagt er. Natürlich hoffe er, dass mehr kommen. Im Juni vor sieben Jahren bevölkerten es über 1000 Personen. Es wurde dermaßen eng, dass ein weiterer Garmisch-Partenkirchner, dessen Grundstück an das von Raubal anschließt, seine Fläche zur Verfügung stellte. Auch mit ihm befindet sich Runte im Gespräch. Ergebnis offen. „Ich habe bei ihm angefragt, er überlegt noch.“ Eine erneute Stippvisite bei Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) schenkte er sich. Koch hatte ihm bei einem Treffen im Februar versichert, das Camp weder zu verbieten noch zu unterstützen.

Die Leute, die Ende Juni am Loisachufer campieren werden, dürften sich nach Runtes Einschätzung aus noch heterogeneren Gruppen zusammensetzen als beim ersten Gipfel in Schloss Elmau. Er rechnet mit zahlreichen jungen Klimaaktivisten aus der Fridays-for-Future-Szene, die es 2015 noch nicht gab. Auch die russische Invasion der Ukraine spielt eine Rolle. Die westlichen Regierungschefs sieht er jetzt nicht – auch wegen der massiven Aufrüstungsbestrebungen – in der „Heilsbringer-Rolle“ und damit auch keinen Grund, die Demonstrationen – für den 26. Juni ist eine Großkundgebung in Garmisch-Partenkirchen in Vorbereitung – zurückzufahren. Mit Russlands Machthaber Wladimir Putin haben Runte zufolge weder er noch die anderen G7-Gegner etwas am Hut. Sympathien Fehlanzeige: „Herr Putin ist auch unser Feind.“ Das dokumentiere sich dadurch, dass viele Aktivisten derzeit in der Ukrainehilfe tätig sind, Lkw fahren, die Hilfsmittel in das geschundene Land bringen oder Flüchtlingen helfen. „Deswegen kocht bei uns in Sachen G7 noch viel auf Sparflamme.“