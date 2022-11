Kontroverse Debatte: Windräder in den Bergen?

Von: Andreas Seiler

Da scheiden sich die Geister: Ein Windrad mitten in der Landschaft. Diese über 200 Meter hohe Anlage steht bei Berg am Starnberger See. © mm

Die Bundesregierung macht Druck beim Ausbau der Windenergie – und fordert mehr potenzielle Flächen. Davon bleibt auch der Landkreis Garmisch-Partenkirchen nicht verschont. Doch wo sind in der Tourismusregion solche Anlagen überhaupt vertretbar? In der Kreispolitik flammt die Kontroverse auf, ob Standorte in den Bergen in Frage kommen.

Landkreis – Die Ampel-Koalition in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Strom aus erneuerbaren Energien zu verdoppeln. Dabei spielt die Windkraft eine wichtige Rolle. Um diese an Land deutlich auszubauen, sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt und der Umfang der hierfür geeigneten Areale vergrößert werden. Das ehrgeizige Flächenziel bis 2032 lautet: 1,8 Prozent.

Das betrifft natürlich auch den Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Hierzulande spielt bislang die Windkraft keine Rolle – ein Umstand, für den Kritiker eine „Verhinderungspolitik“ verantwortlich machen. In der Urlaubsregion zwischen Staffelsee und Karwendel hat diese Form der Energieerzeugung keine allzu große Fangemeinde. Die Angst vor einer „Verspargelung“ der schönen Landschaft ist häufig als Grund für die ablehnende Haltung zu hören.

Der Landkreis ist momentan nahezu komplett ein Ausschlussgebiet – also für Orte, an denen die mitunter über 250 Meter hohen Masten zur Ökostrom-Gewinnung aufgestellt werden können, gar nicht vorgesehen. Lediglich im Norden gibt es einige theoretisch vorstellbare Fleckchen.

Regionalplan wird aktualisiert

Doch das könnte sich schon bald ändern. Denn der Planungsverband Oberland, der die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim-Schongau umfasst, ist dabei, den Regionalplan zu aktualisieren – und die potenziellen Windkraft-Gebiete auszudehnen. „Die Flächen- und Zielvorgaben sind ehrgeizig, aber erfüllbar“, ist Cornelia Drexl überzeugt. Die Regionsbeauftragte berichtete kürzlich im Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss des Kreises, der in Ohlstadt tagte, über den aktuellen Stand des Vorhabens.

Doch das Thema birgt gehörig Sprengkraft. Denn die alles entscheidende Frage lautet, wo denn genau die Kraftwerke entstehen sollen? Die Täler scheiden schon mal aus, weil dort die Windgeschwindigkeiten zu gering sind. Dies legen Messungen nahe. Dann bleiben also zumindest im südlichen Bereich nur noch die Berge übrig. SPD-Kreisrätin Dr. Sigrid Meierhofer kann sich mit dieser Vorstellung durchaus anfreunden. „Wie sollen wir sonst die Transformation hinkriegen?“, fragt sie sich – und fügt hinzu: „Irgendwelche Einschränkungen müssen wir hinnehmen.“ Andere Tourismus-Destinationen in Österreich und in der Schweiz stellten auch Windräder in den höhergelegenen Gegenden auf. Nach Ansicht der ehemaligen Garmisch-Partenkirchner Bürgermeisterin kann die umweltfreundliche Technologie nur dann wirtschaftlich betrieben werden, wenn die dafür notwendige Infrastruktur wie ein Stromanschluss vorhanden ist. Als denkbaren Kandidaten nennt sie auf Nachfrage das Zugspitzplatt.

Drexl hielt sich in der Sitzung in der brisanten Standortfrage mit konkreten Aussagen zurück – und ließ alles offen: „Wir müssen das prüfen. Uns fehlen fachliche Aussagen“, erklärte sie.

Thema im Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss

In dem Gremium stieß der Meierhofer-Vorstoß auf Kritik. Farchants Bürgermeister Christian Hornsteiner (CSU) mahnte zur Besonnenheit. Er habe grundsätzlich nichts gegen die Windkraft im Landkreis, erklärt er anschließend im Tagblatt-Gespräch. „Man kann nicht zu allem Nein sagen, wenn wir energieautark werden wollen“, betont der Rathauschef. Aber: „Es muss passen.“ Mit einer kleinen Anlage an einer unauffälligen Stelle könne er sich eventuell noch anfreunden – aber keinesfalls mit einem wuchtigen Bauwerk in exponierter Lage. „Das wird auch in der Bevölkerung kritisch gesehen“, ist sich Hornsteiner sicher. Bei den regenerativen Energien, die dem Landkreis zur Verfügung stehen, setzt der Kommunalpolitiker vor allem auf eine Form, die auch grundlastfähig ist: die Wasserkraft.

Und die Kreis-CSU macht sich für den Ausbau der Freiflächen-Photovoltaikanlagen stark. Die Christsozialen haben hierfür vor allem die Streifen an den Bundes- und Staatsstraßen im Blick. Ein Fachbüro soll nun prüfen – dies beschloss der Ausschuss –, wo eine solche Investition realisierbar ist.