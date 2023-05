Winnetous letztes Geschenk: Kleines Theater bringt Pierre Brice zurück auf die Bühne

Eine Hommage an einen Herzensmenschen

Von Tanja Brinkmann

Pierre Brice kehrt auf die Bühne zurück. Das Stück, das sein Leben und seine Rolle als Winnetou beleuchtet, wird am 8. Juli im Kleinen Theater in Garmisch-Partenkirchen uraufgeführt. Acht Schauspieler interagieren dort mit dem Franzosen, von dem Fotos erscheinen und dessen Stimme erklingt.

Garmisch-Partenkirchen – „Wer hätte das gedacht...“ Tatjana Pokorny wiederholt diese vier Worte mehrmals. Damals, als sie Pierre und Hella Brice Ende der 1990er Jahre in Bad Segeberg kennengelernt hat. Niemand rechnete da schon damit, dass sie einmal ein gemeinsames Projekt im Kleinen Theater auf die Bühne stellen würden. Auch nicht, als der legendäre Winnetou-Darsteller, mit dem sie so oft Theater gespielt hat, ihre Tochter Lilian in den Schlaf singen wollte. Und auch nicht, als seine Witwe mit der „One-Man-Show“ bei ihr erschien. Die hatte sie im Nachlass ihres 2015 verstorbenen Mannes entdeckt. Ein Stück, das er geschrieben hat. In dem er mit verschiedenen Personen, die ihn beeinflusst und geprägt haben, ins Gespräch kommt. Das ohne den Hauptdarsteller umzusetzen, entpuppte sich allerdings als unmöglich. Stattdessen bringt das Kleine Theater nun „Pierre Brice – Mein Leben und Winnetou“ auf die Bühne. Eine Hommage an den charismatischen Franzosen, den Juniordirektorin Pokorny „einen Herzensmenschen“ nennt.

Im Mittelpunkt steht Pierre Brice als Mensch

„Dabei gewähren wir auch ganz private Einblicke“, kündigt Pokorny an. Ihr Ziel und das ihres Mannes Matthias Weckmann, der das Stück verfasst hat, ist es, den Menschen zu zeigen. Denn Brice war weit mehr als nur der legendäre Häuptling der Apachen, den er in elf Filmen und später bei den Karl-May-Festspielen verkörperte. Als Botenjunge unterstützte er den französischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg, als Soldat kämpfte er im Indochina-Krieg. Die Anfänge beim Film, übrigens nicht in Frankreich, sondern in Rom, da er seinem Freund Alain Delon zu ähnlich sah, sind ebenso Thema, wie sein Engagement im Bosnienkrieg, wo er Medikamente und mehr auch in umkämpfte Gebiete brachte. „Darum hat er kein Aufsehen gemacht, das wissen viele gar nicht“, sagt Pokorny. Und natürlich spielt die Verbindung zu Garmisch-Partenkirchen eine Rolle in dem Stück, das am Samstag, 8. Juli, uraufgeführt wird.

+ Sein Herz für Kinder beweist der Schauspieler, als er Tatjana Pokornys Tochter Lilian Weckmann etwas vorsingt. © privat

Hier wollte Pierre Brice mit seiner Frau den Ruhestand verbringen. In einem Haus mit ihren Drillingsschwestern und deren Männern. Schon seit den 1970er Jahren bestand der Bezug zum Werdenfelser Land, als Hella Brices Schwester Huberta „Hummy“ mit ihrem Mann Hubert Wisgickl, einem Lehrer am St.-Irmengard-Gymnasium, in die Marktgemeinde zog. „Mein Mann und ich waren hier sehr glücklich“, betont Hella Brice. Dazu kommt die Freundschaft mit Tatjana Pokorny. 1999 spielte sie unter der Regie von Pierre Brice die weibliche Hauptrolle bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg. Später standen sie häufig gemeinsam auf der Bühne, unter anderem in „Der Fünf-Sterne-Mann“. Schon deshalb war für Hella Brice klar, dass sie ihr Projekt nur mit Pokorny und Weckmann umsetzen will. „Ich hätte das keinem Fremden in die Hand gegeben.“

+ Blutsbrüder: Hermann Giefer (l.), hier mit Pierre Brice in Bad Segeberg, spricht etwas für die Inszenierung ein. © privat

Für die Regisseurin und Schauspielerin und den Autor öffnete sie ihr Archiv. „Das ist ja sehr intim mit all den Fotos und Briefen“, sagt Weckmann. Daraus verfasste er ein abendfüllendes Programm, das mit Hilfe von acht Schauspielern – darunter seine Frau und die beiden Töchter – umgesetzt wird. „Jeder schlüpft in mehrere Rollen“, erklärt Pokorny. In der Interaktion mit Brice, dessen Stimme erklingt und von dem zahlreiche Fotos erscheinen, führen sie das Publikum durch sein Leben. Auch seine Frau spricht einen Text dafür ein. Genau wie Hermann Giefer aus Mittenwald, der als Old Shatterhand neben Brice in Bad Segeberg spielte,

Ein „großes Geschenk“ für das Kleine Theater

„Mein Mann wollte nur Gutes“, betont seine Frau. Und er hielt an seinen Werten – Ehre, Freundschaft, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung – fest. „Das in diesem kleinen, intimen Theater auf die Bühne zu bringen, ist wunderschön.“ Dazu passt, dass Pierre Brice dort eigentlich selbst noch spielen wollte, wozu es leider nicht mehr kam. Posthum erfüllt seine Frau der Liebe ihres Lebens nun diesen Wunsch und macht dem Ensemble des Kleinen Theaters ein „großes Geschenk“. Für sie „eine Riesenherausforderung“, räumt Pokorny ein. Aber „auch ein tolles Projekt. Ich freue mich sehr, dass wir das nach Garmisch-Partenkirchen holen konnten“.