Wohnraum bleibt in Garmisch-Partenkirchen ein Dauerbrenner

Nur ein Grundstück gehört der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen. Das nutzt sie, um bezahlbare Wohnungen zu bauen. Um weitere Einheiten zu schaffen, ist der Markt unbedingt darauf angewiesen, dass Dritte Flächen frei machen.

Garmisch-Partenkirchen – Wohnraum, insbesondere günstigen, gibt’s in Garmisch-Partenkirchen kaum. Das ist nichts Neues. Das Dilemma der Gemeinde besteht darin, dass sie auf keine eigenen Flächen zurückgreifen kann. „Auf dem einzigen Grundstück in unserem Besitz haben wir ja schon Kommunalen Wohnungsbau beschlossen“, erinnert Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) an den Beschluss der Dezember-Sitzung. Aktuell läuft der Architekten-Wettbewerb an. Rund 30 Einheiten sollen auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Hornung im Ortsteil Burgrain entstehen – zu einer Quadratmeter-Miete zwischen 7 und 7,50 Euro. Das Vorhaben, das mit zehn Millionen Euro zu Buche schlägt, wird großzügig aus Säule zwei des Wohnungspakts Bayern gefördert – 30 Prozent fließen aus diesem Topf, 10 muss der Markt einbringen, was durch die Bereitstellung des Grundstücks erfolgt, und für die verbleibenden 60 gibt’s ein besonders günstiges Darlehen durch die BayernLabo. Damit sind die Möglichkeiten der Gemeinde aber ausgeschöpft. Zumindest vorerst.

Schröters Wohnraum-Offensive scheitert im Gemeinderat

Deshalb kann Meierhofer auch dem Antrag von Martin Schröter (FDP) wenig abgewinnen. Der Liberale fordert eine Wohnraum-Offensive und beantragt ein Zehn-Jahres-Bauprogramm, über das jährlich mindestens 15 neue Sozialwohnungen geschaffen werden sollen. „Keine Frage, dass wir das brauchen“, betont die Bürgermeisterin. Fast gebetsmühlenartig erinnerte sie auch im Gemeinderat wieder daran: „Wir haben keine Flächen.“ Daher könne der Markt keine solche Verpflichtung eingehen, wie sie Schröter vorschwebt. Somit wurde sein Ansinnen mit 26:1-Stimmen abgelehnt.

Zum Unverständnis des Liberalen. „Wohnen ist elementare Daseinsvorsorge.“ Dafür sollen vom Bund Milliarden Euro fließen, verwies er auf den Beschluss der Großen Koalition. „Im Koalitionsvertrag heißt es: ,Wir wollen erreichen, dass 1,5 Millionen Wohnungen und Eigenheime frei finanziert und öffentlich gefördert gebaut werden. Hierzu gehört auch, dass der Bestand an bezahlbarem Wohnraum gesichert wird.‘“ Genau da nimmt der FDP-Vertreter die Gemeinde in die Pflicht: „Jetzt müssen Baugebiete ausgewiesen werden – unter der Prämisse, dort Wohnraum zu schaffen.“ Dass sein Antrag ohne jegliche Diskussion abgeschmettert wurde, entsetzt ihn. „Das zeigt mir, dass insbesondere die CSU ihr soziales Gewissen verloren hat.“

CSU fordert kommunalen Wohnungsbau auf dem St.-Vinzenz-Areal

An der Schaffung von Wohnraum sind die Christsozialen durchaus interessiert, was ihr Antrag zur Überplanung des St.-Vinzenz-Grundstücks zwischen Münchner Straße und Hölzlweg zeigt. Diese knapp 8000 Quadratmeter gehören der Gemeinde, sind aber mit einem Erbbaurecht zu Gunsten der Caritas belastet. Nachdem das Senioren- und Pflegeheim aus Leifheit-Mitteln auf einem Standort angrenzend an das geplante Bildungszentrum für Pflege neu gebaut werden soll, ist der Weg für die CSU-Pläne frei. „Wir gehen davon aus, dass das St.-Vinzenz-Grundstück dann an den Markt zurückfällt.“ Da sich dieses perfekt für kommunalen Wohnungsbau eigne, „sind wir der Auffassung, dass die Änderung des Flächennutzungsplans umgehend in die Wege geleitet werden soll“.

Ein Ansinnen, das den Gemeinderat überzeugte und zu einen einstimmigen Beschluss führte. Schröter merkt allerdings an, dass es dauert, bis dieses Modell tatsächlich zum Tragen kommt.

Gemeinde will Abrams-Komplex erwerben

Auf der Agenda der Gemeinde steht weiterhin der Abrams-Komplex. Meierhofer wirft ihren Hut in den Ring, sobald der Bund das Areal freigibt. „Dann kaufen wir das Gelände.“ Zumindest alles, was nicht von der Bundespolizei für ihre künftige 60-Mann-Inspektion beansprucht wird. Auf einem Teil der Fläche, die dann in Garmisch-Partenkirchner Hände fällt, verpflichtet sich die Kommune dazu, den Bau von Sozialwohnungen zuzulassen. Diese errichtet der Freistaat – finanziert aus dem Wohnungspakt Bayern Säule eins. „Das ist die Leistung des Landes zur Unterstützung für Kommunen, um anerkannte Flüchtlinge unterzubringen“, sagt die Bürgermeisterin. Folglich heißt das, dass in diesen Sozialwohnungen 70 Flüchtlinge und 30 Einheimische mit geringem Einkommen unterkommen müssen. Nur unter dieser Prämisse gilt die Zusage, dass die Erstaufnahmeeinrichtung geschlossen wird.