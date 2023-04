Maschinenpistolen aus Wehrmacht-Zeiten: Bayer hortet massenweise illegal Waffen und Munition

Von: Andreas Seiler

Eine beträchtliche Waffensammlung – hier eine Auswahl – stellten die Beamten des Zollfahndungsamtes im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sicher. © Zollfahndungsamt

Zollfahnder haben bei einer Razzia im südlichen Landkreis eine beachtliche Sammlung eines 62-jährigen Waffennarrs beschlagnahmt. Ein großer Teil, darunter sogar vollautomatische Maschinenpistolen, war offenbar illegal erworben worden. Hinweise auf Verbindungen zur Reichsbürger-Szene oder zu extremistischen Kreisen gibt es allerdings nicht.

Landkreis – Es war ein Tipp einer Partnerdienststelle, der die Beamten des Zollfahndungsamtes München auf die Fährte brachte: Ein 62-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen soll, so lautete der Verdacht, im Ausland auf dem Schwarzmarkt illegal ein Sturmgewehr bestellt haben, das nach Deutschland eingeschmuggelt wurde. Was dann die Ermittler bei einer Durchsuchung der Wohnung und einer Scheune des Mannes mit deutscher Staatsbürgerschaft vorfanden, übertraf alle ihre Erwartungen. Denn sie fanden nicht nur das besagte Sturmgewehr, sondern ein regelrechtes Arsenal mit insgesamt 61 Lang- und Kurzwaffen, darunter Maschinenpistolen, Sturm- und Repetiergewehre, Pistolen und Revolver.

Arsenal in Wohnung und Scheune: 62-Jähriger hortet Illegal Waffen und Munition

Hinzu kamen diverse Ersatzteile und sage und schreibe 6500 Schuss Munition unterschiedlichen Kalibers. Auch hierfür lag keine waffenrechtliche Erlaubnis vor. Die Aktion, an der auch Fachkräfte des Landratsamtes teilnahmen, fand bereits am 8. März statt, wie die Zollfahndung in einer Pressemitteilung berichtet. Die genauen Standorte, wo die Waffen lagerten, werden nicht verraten. Vom südlichen Landkreis ist offiziell die Rede. Nach Tagblatt-Informationen soll es sich um einen Ort im Isartal handeln.

Bayern: Maschinenpistole aus Wehrmacht-Zeiten

Das Brisante an der Sache: Den Beamten ist offenbar ein Waffennarr ist Netz gegangen, der sich mutmaßlich abseits von Recht und Gesetz eine ungewöhnlich umfangreiche Sammlung aufgebaut hat, darunter viele historische Modelle, etwa aus dem Zweiten Weltkrieg oder der Nachkriegszeit. Nur 22 der besagten Stücke (20 Langwaffen und zwei Pistolen) hat er legal besessen. Weitere 39 waren nicht registriert. Dazu zählte zum Beispiel die Maschinenpistole MP40, die die Wehrmacht verwendete – eine vollautomatische Waffe, deren Besitz verboten ist.

Zudem waren die Exemplare nicht ordnungsgemäß und sicher aufbewahrt, damit Dritte nicht rankommen. Aus diesem Grund stellten die Beamten das gesamte Material sicher. Nun müssen Gutachter klären, ob die Gewehre und Pistolen, gerade die älteren Modelle, überhaupt noch funktionsfähig sind und ob sie möglicherweise bei einem Verbrechen in Erscheinung traten. „Das ist aufwändig“, kündigt Christian Schüttenkopf, Pressesprecher des Zollfahndungsamt, schon mal an. Bislang wurden nur vier Dekowaffen festgestellt, die unbrauchbar gemacht wurden. Schüttenkopfs Kollegen und die Staatsanwaltschaft München II ermitteln. Dabei geht es um Verstöße gegen das Waffengesetz und Verbrechen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz.

Keine Verbindung zur Reichsbürger-Szene

Bislang geht man davon aus, dass von dem 62-Jährigen keine Gefahr ausging, wie Schüttenkopf weiter erklärt. „Es gibt keinen Hinweis auf die Reichsbürger-Szene“, sagt der Sprecher. Auch nicht auf einen extremistischen Hintergrund. Fest steht: Der 62-Jährige muss sich auf ein Verfahren vor Gericht einstellen – und möglicherweise sogar auf eine Haftstrafe.