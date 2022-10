„Ihr Kind ist zu klein“: Familie über Absagegrund bei Wohnungssuche schockiert

Von: Katharina Bromberger

Teilen

Wohnraum wird knapper, auch in Garmisch-Partenkirchen. Manche Vermieter wollen zudem keine kleinen Kinder haben. (Symbolbild) © IMAGO/BODE

Monatelang hat die junge Familie nach einer Wohnung in Garmisch-Partenkirchen gesucht. Dass es schwierig werden könnte – auch wenn sie gut verdienen –, damit hat das Ehepaar gerechnet. Nicht aber mit dem Grund: Ihr Kind passte einem Vermieter nicht. Kein Einzelfall.

Garmisch-Partenkirchen– Vier Zimmer, möglichst in Garmisch-Partenkirchen. Mit einem kleinen Büro für den Mann und einem kleinen Zimmer für den Sohn. Viel gibt es davon auf dem Markt nicht. Doch wurde genau eine solche Wohnung frei. Das Ehepaar bewarb sich beim Hausverwalter – keine Antwort. Mehrfach fragte die junge Mutter nach – keine Reaktion. Oder sie wurde vertröstet. Über Wochen.

Bis sie am Telefon die Absage erhielt, die die gebürtige Garmisch-Partenkirchnerin verärgert und vor allem schockiert hat: „Ihr Kind ist zu klein.“ Noch kein Jahr ist der Sohn alt. Ein Kind so ab zehn bis zwölf Jahren, meinte der Hausverwalter, wäre für den Vermieter in Ordnung. „Deshalb kommen Sie leider nicht infrage.“

Paar erhält Wohnungsabsage in Garmisch-Partenkirchen - wegen ihres Kleinkinds

Mittlerweile, nach Monaten, haben die drei eine Wohnung gefunden. Zum Dezember ziehen sie von Eschenlohe nach Murnau, nicht wie erhofft nach Garmisch-Partenkirchen, woher die junge Frau stammt, wo ihre Familie lebt und wo das Ehepaar aus verschiedenen weiteren Gründen leben wollten. Doch den Kompromiss gingen sie gerne ein.

Für eine „perfekte“ Lösung, sagt die Frau. Mit einem „richtig netten Vermieter“. Der Kinder mag, egal, wie alt sie sind. Doch was dem Paar während der Suche widerfahren ist, wird es nicht vergessen. Viele Familien machen ähnliche Erfahrungen. Zudem zeigt ihr Fall, wie angespannt die Situation auf dem Mietmarkt tatsächlich ist.

Zwei Kriterien kommen zusammen: Vierzimmerwohnung und ein Kleinkind

Bei dieser Familie, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, kommen nur zwei Kriterien zusammen, die das Finden eines neuen Zuhauses offenbar erschweren: Sie suchten eine Vierzimmerwohnung in Garmisch-Partenkirchen, die ohnehin Mangelware sind. Und sie haben ein Kleinkind, was manch einem offensichtlich nicht passt. Die beiden vermeintlich größten Probleme plagen sie nicht einmal.

„Wir haben keinen Zeitdruck, finanziell geht es uns gut – das sieht bei anderen ganz anders aus“, sagt der Familienvater. „Die haben ja gar keine Chance.“ Zugleich aber wisse jeder um die vielen Wohnungen, die die meiste Zeit im Jahr leerstehen. Gegen diesen Zweitwohnungswahnsinn müsse der Markt doch etwas unternehmen, fordert er. Dem allerdings sind weitgehend die Hände gebunden.

Der Mann arbeitet in der Medienbranche – oft von zu Hause, weshalb er ein separates Büro benötigt. Sie ist im öffentlichen Dienst beschäftigt. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass es nicht am Geld scheitert“, bekräftigt die Frau. Dafür am Kind. „So bitter.“ Als ob Babys immer schreien und Zwölfjährige nie laute Musik hören oder mal mit den Türen knallen. Diskriminierend findet sie die Absage. Wohl aber nicht vor dem Gesetz.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Rechtlich ist Absage offenbar in Ordnung

Ihr Mann kontaktierte seine Rechtsschutzversicherung, nachdem er sich den Grund der Ablehnung noch einmal hatte schriftlich bestätigen lassen. Der Vermieter habe nichts gegen Kinder, hieß es ihm zufolge sinngemäß in der Mail. Doch würde der Besitzer die Wohnung bevorzugt an eine Familie mit einem mindestens zehnjährigen Kind vergeben. „Und das ist auch noch völlig in Ordnung“, ärgert sich der Eschenloher.

Der Versicherungsexperte jedenfalls erklärte ihm: „Da werden Sie keine Chance haben.“ Ihre Erfahrung veröffentlichte seine Ehefrau in einer Facebook-Gruppe. Die Reaktionen waren schockierend und traurig gleichermaßen. Denn es bewahrheitete sich, was sie und ihr Mann ohnehin vermutet hatten. „Wir sind bei Weitem kein Einzelfall.“

Betroffene schildern ihre Erfahrungen im Netz

Mehrere Mütter aus der Region schilderten ihre Erlebnisse. Einer Frau hat offenbar mal ein Makler gesagt, dass der Besitzer keine Kinder haben wolle. Es täte ihm leid. „Ein paar Tage später stellte sich heraus, dass der Makler der Besitzer ist.“ Eine andere Frau könnte „ein ganzes Buch“ über ihre Erfahrungen schreiben. „Alleinerziehende Mama mit Kind auf Wohnungssuche: Was ich mir hab’ alles anhören müssen.“ Ihre persönlichen zwei Absage-Favoriten – im negativen Sinn: Mit Kind sei es nicht möglich, den Hausfrieden zu wahren. Und: „Mit zwoa Hund hätt’ ich Sie genommen, aber doch nicht mit einem Kind.“

Fassungslos hinterlassen die Wahl-Eschenloherin und ihren Mann diese Aussagen. Sie hörte sich weiter um, erfuhr von weiteren Familien mit ähnlichen Geschichten. Viele bekommen nicht mal eine Antwort, müssen wie sie erst nachhaken, um zu erfahren, woran es scheitert. „Wo sollen wir denn hin?“, fragt die junge Mutter. „Wo ist diese familienfreundliche Kommune?“ Als solche wurde der Markt ausgezeichnet. Welch Ironie in den Augen der gebürtigen Garmisch-Partenkirchnerin. „Klingt toll, macht ein klasse Bild nach außen.“ Verinnerlicht aber hat das offenbar nicht jeder.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.