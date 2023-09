Obdachlosen-Wohnwagen auf Wanderparkplatz muss weg - Auch in der Splittstreu-Box übernachten Menschen

Von: Josef Hornsteiner

Manchem Anlieger ein Dorn im Auge: Der Wohnwagen-Anhänger auf dem Wanderparkplatz. © joho

Ein nicht zugelassener Wohnwagen-Anhänger auf einem Wanderparkplatz in Garmisch-Partenkirchen sorgt zurzeit für Aufsehen in der Nachbarschaft. Laut Polizei wird er von Obdachlosen bewohnt. Doch steht dieser im Landschaftsschutzgebiet.

Garmisch-Partenkirchen – Er ist gar nicht so unbekannt im Landkreis, der alte Wohnwagen-Anhänger. Mal ist er legal herumgestanden. Nun ist er illegal geparkt: Nämlich auf dem Wanderparkplatz zwischen dem Hotel „Schöne Aussicht“ und der Vogelschutzwarte am alten Gsteig oberhalb des Ortsteils Partenkirchen. Zugelassen ist er laut Polizei nicht mehr. Es wohnt aber scheinbar trotzdem jemand darin. Auch die Splittstreu-Box daneben soll aktuell als Schlafdomizil für mehrere Menschen dienen, berichten Anlieger. Die Meinungen, ob die Obdachlosen dort droben stören, gehen bei den Nachbarn allerdings auseinander.

Zumindest der Wohnwagen-Anhänger muss weg, teilt ein Pressesprecher der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen mit. Er steht aktuell unangemeldet auf einem öffentlichen Wanderparkplatz. Die Fläche gehört den Bayerischen Staatsforsten, zählt zum Landschaftsschutzgebiet Estergebirge. Übernachten in einem Zelt oder gar in einem Wohnwagen ist dort strengstens untersagt. Mit dem zuständigen Förster hat die Polizei bereits Kontakt aufgenommen. „Wir werden den Wohnwagen-Besitzer kontaktieren und ihm mitteilen, dass er dort weg muss“, teilt Josef Grasegger, zuständig bei der PI Garmisch-Partenkirchen für Verkehrsangelegenheiten, dem Tagblatt mit. Den Sachverhalt hat die Polizei dem Landratsamt mitgeteilt, die für die Verfolgung zuständig ist.

Auch in der Streubox übernachten aktuell Menschen

Bei der Streubox gestaltet sich die Situation ein wenig anders. Mindestens einem Anwohner ist das ein Dorn im Auge. „Der Parkplatz ,Schöne Aussicht‘ ist ein beliebter Wander- und Hotelgästeparkplatz, aber den Behörden scheint der bei den Gästen entstehende schlechte Eindruck von Garmisch durch diese unhaltbaren Zustände egal zu sein“, schreibt ein Nachbar, der namentlich nicht in der Zeitung genannt werden möchte, dem Tagblatt. Ein anderer Nachbar, der ebenfalls anonym bleiben möchte, sieht dagegen die Situation entspannter. „Hier gibt es schon länger mindestens einen Obdachlosen, er stört aber niemanden“, berichtet er. Er sitze oftmals ruhig auf Bänken, verrichte seine Notdurft im Freien und verbuddle diese mit einem Klappspaten, teilte dieser dem Nachbarn mit.

Darf man also einfach so in einer Splittbox übernachten? Die Polizei kann dagegen nur wenig machen, sofern es keine Ruhestörung oder Dreck gibt. „Das Übernachten unter freiem Himmel, ob es erlaubt ist oder nicht, ist eine sehr komplexe Angelegenheit“, erklärt Grasegger. Grund sind relativ veraltete Paragrafen aus den 1970er Jahren, wonach das Schlafen in einem Zelt im Landschaftsschutzgebiet verboten, das Biwakieren in einem Schlafsack allerdings erlaubt ist. Doch zähle hier der Grundsatz: Solange es keinen stört und kein Dreck gemacht wird, wird es geduldet.

Dürfen Menschen überhaupt beschließen, obdachlos zu werden?

Stellt sich die Frage, ob Menschen überhaupt beschließen dürfen, obdachlos zu werden – sprich ohne feste Wohnadresse zu leben. Theoretisch und bestenfalls sollte in Deutschland niemand obdachlos oder wohnungslos sein, wenn derjenige das nicht möchte. In der internationalen Sozialcharta ist nämlich das „Recht auf Wohnen“ als Menschenrecht sogar fest verankert. Kommunen sind dazu verpflichtet, obdachlosen Menschen in Notunterkünften oder sozialen Einrichtungen unterzubringen – zumindest kurzfristig. In Garmisch-Partenkirchen gibt es hierfür die Anlaufstelle an den Loisachauen.

Nur bei unfreiwilliger Obdachlosigkeit dürfen Ordnungs-, Polizei und Sicherheitsbehörden tätig werden. Sprich: Wer freiwillig ohne Wohnsitz ist, kann nicht einfach dazu gezwungen werden, eine Unterkunft zu beziehen, teilt die „Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe“ auf Nachfrage mit. Und weiter: „Sie nehmen ihr Grund- und Menschenrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wahr.“ Die freiwillige Entscheidung für diese Lebensform beziehungsweise der Aufenthalt im Freien stellt „kein strafbares Verhalten“ und damit auch „keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar“.