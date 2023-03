„Er läuft durchs Dorf“: Landrat wegen Wolfsbegegnungen in Sorge – Kreistag fordert Abschuss

Von: Christian Fellner

Sorgt für kontroverse Debatten: der Wolf, hier ein Agenturbild. © dpa

Rückendeckung für Landrat Anton Speer (Freie Wähler): Der Kreistag unterstützt mit großer Mehrheit den Antrag auf Entnahme von Wölfen.

Farchant – Das Bündnis gegen den Wolf wächst weiter an: Nach den ersten Gemeinden hat am Donnerstag (23. März) auch das höchste politische Gremium, der Kreistag, den Antrag des Landkreises auf Entnahme der Wölfe in der Region sowie auf Anerkennung eines großflächigen Weideschutzgebietes unterstützt. Bis auf einen Vertreter stimmten die Lokalpolitiker geschlossen für den Vorstoß. Sehr deutlich positionierte sich auch Tierschützerin und Dritte Landrätin Tessy Lödermann in der Wolfsfrage, die wie die gesamte Grünen-Fraktion für das Vorgehen des Landkreises votierte.

David Schwinghammer (FW) blieb es bei der Sitzung im Alten Wirt in Farchant vorbehalten, als Einziger den Gegenpart einzunehmen. Fast ein wenig im entschuldigendem Ton meldete sich der Grainauer gegen Ende der Diskussion – nach dem Motto: Er wollte die gute Stimmung nicht trüben. „Aber ich kann mich mit der Vorstellung nicht anfreunden, dass immer gleich der Abschuss die Lösung sein soll.“

Wolf verliert Scheu vor den Menschen: „Er läuft durchs Dorf“

Sonst aber waren sich die Anwesenden sehr einig. Landrat Anton Speer (FW) fasste die bekannten Punkte nochmals zusammen und gab noch Einblick ins aktuelle Geschehen: So habe es erst zu Beginn der Woche in der Scherenau bei Unterammergau einen tragischen Fall gegeben. Dort wurde eine Hirschkuh gerissen. Zudem habe der Wolf seine Scheu vor dem Menschen offenbar sehr schnell verloren. „Er läuft durchs Dorf“, sagt Speer und verweist auf ein Beispiel aus Altenau. „Da ist eine Frau mit ihrem Hund spazieren gegangen, als der Wolf auf sie zukam, sie anstarrte und dann weiterlief.“ Für den Landrat steht fest: „Jetzt reißt er Wild, wenn wir nicht handeln, ist es zu spät. Im Mai sind es dann unsere Tiere, wenn die Weiden bestückt sind.“

Lödermann zeigte ihren Spagat als Tier- und Naturschützerin auf. „Ich bin großer Fan von Beutegreifern, habe Bären und Wölfe fotografiert.“ Allerdings: „Nicht im Loisachtal!“ Sehr intensiv hätten sich die Grünen mit der Thematik beschäftigt. Ihr ist klar, dass sie Verbänden angehört, die offen eher mit dem Slogan „Wölfe willkommen“ werben. Und doch kam sie mit ihren Kollegen der Fraktion an Ende zu einem klaren Urteil. „Wir unterstützen den Antrag!“

Die Garmisch-Partenkirchnerin nennt drei zentrale Argumente dafür: Zum einen gebe es 43 000 Tier- und Pflanzenarten in der Region. „Man kann nicht eine über alle anderen stellen.“ In Deutschland leben mittlerweile rund 2000 Wölfe. „Das ist keine gefährdete Art mehr bei einer Reproduktionsquote von 25 bis 30 Prozent pro Jahr.“ Zweitens müssten im Landkreis rund 300 Kilometer an Zäunen aufgebaut werden, um die Almweiden zu schützen. „Das sind Fallen, da musste ich selbst schon zu viele Tiere herausschneiden.“ Zu guter Letzt: „Schafe, Kälber oder Ziegen gehören doch genauso zum Tierschutz, da verstehe ich meine Kollegen oft nicht.“ Sie stehe voll hinter ihrem Tun, „und dafür beziehe ich ganz schön Prügel.“

„22 Gemeinden ziehen an einem Strang“

Auch Landtagsabgeordneter Florian Streibl (FW) ergriff das Wort. Er finde die Argumentation des Landkreises sehr gut. „Jetzt stehen wir an dem Punkt, an dem es heißt: Naturschutz gegen Naturschutz.“ Eine Antwort auf die Frage, wen er auf den heimischen Almen bevorzuge, fiel dem Oberammergau nicht schwer: „Artenvielfalt in den Bergen ist mir lieber!“ Christian Scheuerer (FW) erneuerte als Sprecher der Bürgermeister den Beistand der Kommunen. „22 Gemeinden ziehen an einem Strang“, betonte der Ohlstädter Rathauschef nach den internen Gesprächen. Warum, dazu führte Christian Hornsteiner (CSU) einen Gedankengang aus. „Wenn wir den Wolf akzeptieren, so wie er sich jetzt ausbreitet, dann verlieren wir unsere Kulturlandschaft. Das ist unser Kapital, das wir in der Region haben.“

Speer und Streibl berichteten von einem Termin am Dienstag in München bei Umweltminister Thorsten Glauber. Dabei sei es in erster Linie um die Vertiefung des Themas gegangen. „Ich hoffe, dass wir Überzeugungsarbeit leisten konnten“, resümierte Streibl. Speer machte den Verantwortlichen deutlich, dass es nicht um eine Ausrottung der Wölfe gehe, sondern um eine Regulierung und die Verhinderung der Rudelbildung. Laut Streibl gebe es im Landkreis bereits ein trächtiges Weibchen. Der Landrat hat derweil auch viele Gespräche in Nachbarregionen geführt. „Die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau werden in den nächsten Wochen genauso vorgehen“, stellte der Ammertaler klar. Wann mit einer Antwort aus München zu rechnen ist, darüber herrscht bisher keine Klarheit.

