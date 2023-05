Grünen-Politikerin: Wolf vertreibt Rotwild aus Fütterung und zwingt diese zum Verbiss junger Bäume

Wild besucht Wintergarten wegen Raubtier nur wenig

Von Josef Hornsteiner schließen

Das Rotwild hat diesen Winter die Fütterungen weniger als sonst aufgesucht - wegen des Wolfs. Diese Beobachtung hat dritte Landrätin und Grünen-Politikerin Tessy Lödermann gemacht. Sie fordert, die Rotwild-Gebiete auszuweiten. Bislang steht den Tieren bayernweit nur eine Fläche von 14 Prozent zur Verfügung.

Landkreis – Der Wolf ist mit seiner Rückkehr ein „Game-Changer“, wie Christian Hierneis, Landtagsabgeordneter und Sprecher für Umweltpolitik und Tierschutz der Grünen sagt – in vielerlei Hinsicht. Bei einer Diskussion zwischen ihm, weiteren Grünen-Politikern und Landwirtschaftsreferenten machte auch Dritte Landrätin Tessy Lödermann deutlich, dass der große Beutegreifer im Winter die gesamte Rotwildstrategie über den Haufen werfen könnte – diese sollte neu überdacht werden, mahnt die Tierschützerin.

Rotwild wird seit vielen Jahren den Winter über in Notzeiten an Fütterungen versorgt – entweder in freiem Gelände oder in sogenannten Wintergattern. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass sich Hirsch und Reh an den schmackhaften Jungbäumen laben und sie durch Verbiss kaputt machen.

Wolf näherte sich 30 Meter an Fütterer heran

Nun ist der Wolf im Lande. Ein intelligenter Jäger, der schnell erkannt hat, dass sich das Wild an den Fütterungen tummelt – also machte sich auch der Beutegreifer dorthin auf, um Nahrung finden. „Das Rotwild kommt nur noch, wenn der Fütterer da ist“, sagt Lödermann. Doch selbst wenn dieser mit dem Bulldog fährt, schreckt das den Wolf nicht ab. „Er nähert sich bis zu 30 Meter heran“, beschreibt Lödermann die Situation, die sie aus zahlreichen Gesprächen mit jenen, die die Fütterung vollziehen, kennt. Das sind meist Berufsjäger.

Der große Beutegreifer verändert das System, hat einen gravierenden Einfluss auf Flora und Fauna im Alpenraum. „Damit wird das ganze Fütterungskonzept infrage gestellt“, sagt Lödermann. Ihre Forderung an die große Politik: Mehr Rotwildgebiete ausweisen. Aktuell sind nur 14 Prozent der Fläche Bayerns als Rotwildgebiet definiert. Die sind wie Inseln verteilt, haben keine Verbindungen zueinander. Ein Management, dass schon länger nicht nur von Tierschutzverbänden kritisiert wird. Denn es bedeutet, dass sich auf 86 Prozent der Fläche per Gesetz kein Rotwild aufhalten darf. Wenn der Wolf kommt, steht für Lödermann jedenfalls fest: „Dann werden wir überlegen müssen, die Tiere nicht mehr einzusperren, sondern im Winter auf die Berge zu lassen.“ Bayern müsste quasi wieder zum Großteil Rotwildgebiet werden, anders wird das laut der Dritten Landrätin nicht funktionieren.

Seitens der Bayerischen Staatsforsten wartet man noch ab, wie ein Sprecher auf Tagblatt-Nachfrage mitteilt. Man müsse erst einmal abwarten, die Situation beobachten und seine Erfahrungen machen. Signifikante Verbisse habe man in diesem Winter noch nicht beobachten können – allerdings ist die Waldfläche im Landkreis riesig. Eine systematische Analyse wäre nötig, um genaue Ergebnisse zu erfahren. Nächstes Jahr wisse man mehr.