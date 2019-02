Levi-Grab bleibt in Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchens vergessener Ehrenbürger Hermann Levi wird nun doch nicht auf den Jüdischen Friedhof von München umgebettet. Der große Dirigent soll dort bleiben, wo er seit mehr als 118 Jahren beerdigt ist. Es ist geplant, seine letzte Ruhestätte endlich so herzurichten, wie es sich Levis Andenken geziemt. Und das ist nicht alles.

Garmisch-Partenkichen – Über dem Grab an der Karwendelstraße im Ortsteil Partenkirchen türmt sich immer noch eine dicke Schneedecke. Dieser weiße Mantel verhüllt die wenig repräsentative letzte Ruhestättevon Herrmann Levi (1839 bis 1900). Der berühmte Dirigent, der wegen seiner Wohltaten für Partenkirchen 1898 von den damaligen Dorfoberen zum Ehrenbürger ernannt worden war, liegt seit mehr als einem halben Jahrhundert in einem Umfeld begraben, das seiner unwürdig ist. Das wird sich nun ändern. Offenbar bald.

Nachdem das Garmisch-Partenkirchner/Murnauer Tagblatt 2012 den Zustand des Levi-Grabs publik gemacht hatte, war immer wieder versucht worden – sei es von Privatpersonen, Institutionen oder der Gemeinde –, eine Lösung zu finden. Die zeichnete sich Mitte des vergangenen Jahres ab. Nach intensiven Konsultationen zwischen Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD), Charlotte Knobloch, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, und Ecko Eichler, auf dessen Grundstück sich das Grab befindet, hatte man verabredet, Levi auf den Jüdischen Friedhof von München umzubetten. Diese Entscheidung hat man jetzt verworfen. Der Grund: Levi hätte neben dem Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer beerdigt werden sollen. Dort herrschen jedoch derart beengte Platzverhältnisse, dass die Übertruhe mit Levis Gebeinen keinen Raum gefunden hätte.

Dirigent wollte in Garmisch-Partenkirchen beerdigt werden

„Es war zu eng. Deshalb mussten wir überlegen, was dann zu machen ist“, sagt Meierhofer. Nach weiteren Gesprächen und einem Ortstermin kurz vor Weihnachten 2018, bei dem Meierhofer, Knobloch, Eichler und Johann Eitzenberger, Geschäftsleitender Beamter des Markts, anwesend waren, entschloss man sich zu einer Wende um 180 Grad und zu einem Grob-Konzept, mit dem das Leben und künstlerische Schaffen Levis angemessen gewürdigt werden soll. Der wichtigste Beschluss: Levis sterbliche Überreste bleiben in Garmisch-Partenkirchen, dort, wo der Dirigent von Wagner-Opern und Freund von Johannes Brahms bestimmt hatte, beerdigt zu sein.

„Herrlich. Ich kenne viele Leute, die sich darüber freuen“, sagt Antony Morris. Der Engländer (62), der in Kaltenbrunn lebt und selbst Musiker war, kämpft seit mehr als 20 Jahren dafür, dass Levi Garmisch-Partenkirchen erhalten bleibt. Er hatte die Hoffnung fast schon aufgegeben, dass sich seine Wünsche und Vorstellungen realisieren lassen. Dabei hatte er keine Möglichkeit ausgelassen, den Finger bei der Gemeinde und Eichler in die Wunde zu legen. „Ich war immer nur der schreckliche Engländer.“

Eichler will Platte und Grabstein renovieren lassen

Jetzt passiert wahrscheinlich all jenes, für das sich Morris eingesetzt hatte. Meierhofer zufolge ist geplant, das Grab, unweit der ehemaligen Levi-Villa am Riedberg, in einen repräsentativen Zustand zu versetzen. „Herr Eichler hat sich bereit erklärt, die Platte und den Grabstein auf seine Kosten renovieren zu lassen.“ Zudem soll das Grab der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ob die Gemeinde die Fläche kauft, man geht von rund 100 Quadratmetern aus, oder Eichler sie unentgeltlich zur Verfügung stellt, ist laut Meierhofer „noch offen. Womöglich engagieren sich auch Privatpersonen“. Das Levi-Grab war lange Zeit Teil eines Mausoleums, das zur Nazi-Zeit beschädigt und das Mitte der 1950er-Jahre abgebrochen worden war. Es soll in irgendeiner Form wieder errichtet werden. Eichler, von Beruf Architekt, hat dazu fertige Pläne in der Schublade liegen. Ob er sie verwirklichen kann, steht noch nicht fest. „Wahrscheinlich gibt es eine Ausschreibung“, sagt Meierhofer.

Mit baulichen Veränderungen will es Meierhofer allerdings nicht bewenden lassen. Sie ist die erste Bürgermeisterin der Nachkriegszeit, die Levi jenes ehrende Gedenken zukommen lassen möchte, das er verdient hat und das andere Orte, darunter Karlsruhe, Gießen Saarbrücken und München, wo er als Dirigent wirkte, längst getan haben. Ihr schwebt ein ganzes Paket vor, darunter in loser Folge Gedenkveranstaltungen. „Allerdings kein Festival“, sagt sie. Das letzte Wort bei allen Vorschlägen habe der Gemeinderat. Zu den Levi-Fürsprechern hat sich ein musikalisches Schwergewicht gesellt: Kirill Petrenko. Der Russe (47) ist Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper und designierter Chefdirigent der Berliner Philharmoniker und damit Nachfolger von Sir Simon Rattle, den Morris zu den Levi-Unterstützern zählt. Petrenko hat zugesagt, nach Garmisch-Partenkirchen zu kommen und eines seiner Orchester zu Ehren Levis zu dirigieren. Damit unterstreicht einer der berühmten Nachfolger die Bedeutung Levis für die Musik.