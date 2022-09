Zeugin des Olympia-Attentats 1972 - „Ich wollte nur noch weg“

Von: Katharina Brumbauer

Erinnert sich an ihre Woche bei den Olympischen Spielen 1972: Bärbel Holtkamp aus Garmisch-Partenkirchen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

„Wir waren Olympia“– so lässt sich wohl am besten das Gefühl der Bayern bei den Olympischen Spielen 1972 in München in Worte fassen. Heute vor 50 Jahren hat das Attentat auf israelische Sportler die heitere Stimmung der Spiele jäh beendet. Im siebten und letzten Teil der Tagblatt-Zeitzeugen-Serie blickt Bärbel Holtkamp aus Garmisch-Partenkirchen auf den rabenschwarzen 5. September 1972 zurück.

Garmisch-Partenkirchen – Für den 5. September haben Bärbel Holtkamp und ihr Mann keine Karten fürs Olympiastadion. Also wollen sie in die Stadt. Der Weg von der Unterkunft zur U-Bahn führt sie durch den Olympiapark. Im Radio haben sie früh morgens gehört, dass im Athletendorf etwas passiert sei. Die Vermieterin erzählte, dass das israelische Team von Palästinensern gefangen genommen worden sei. Das ganze Ausmaß der Ereignisse kann noch niemand greifen.

Das junge Paar kommt auf eine Anhöhe, von dort sehen sie das Haus Connollystraße 31, wo die Mannschaft Israels wohnt. Die Holtkamps finden sich plötzlich in einer Menschentraube wieder, jeder blickt auf das weiße Gebäude. „Mein Mann hat Hans-Dietrich Genscher (damaliger Bundesinnenminister, Anm. der Red.) gesehen, wie er auf dem Balkon mit einem Attentäter verhandelt“, erinnert sich die Garmisch-Partenkirchnerin. „Viel Polizei war da.“ Die weist die Schaulustigen forsch an weiterzugehen. Es kann jederzeit zum Schusswechsel kommen. „Wir waren neugierig, was da vor sich geht, aber dann hab’ ich richtig Schiss bekommen.“

Mittendrin im Trubel: Von einer Anhöhe im Olympiapark sieht Holtkamp das Haus, in dem die Palästinenser israelische Sportler gefangen genommen haben. © Holtkamp/ Repro: Sehr

Das junge Ehepaar Holtkamp (beide 25) reist für die Wettkämpfe in der zweiten Olympia-Woche nach München - zuhause bleibt die sechs Monate alte Tochter

Holtkamp, damals 25 Jahre jung, hat über ihren Arbeitgeber Karten für Handball- und Fußball-Partien sowie Leichtathletik-Wettkämpfe in der zweiten Woche der Spiele kaufen können. Unterkunft inklusive. Besonders für ihren sportbegeisterten Mann, der auch Handball spielt, ein Traum. Das Paar, das damals noch bei Osnabrück lebt, fährt also nach München, mietet sich privat bei einer Frau ein, die ein Zimmer in ihrer Wohnung zur Verfügung stellt. Zuhause in Niedersachsen lassen sie ihre sechs Monate alte Tochter bei den Großeltern zurück.

Ein Terrorist auf dem Balkon der Connollystraße 31. © . dpa

Mit lauter Maschinengewehren im Anschlag um sich herum wagt die junge Mutter gar nicht, sich auszumalen, was passieren könnte. „Ich wollte nur noch weg, in Sicherheit.“ In der Stadt merkt man von dem Drama, das sich abspielt (siehe Kasten), nichts. „Für die Leute war es ein ganz normaler Einkaufs- oder Arbeitstag.“

Auf dem Rückweg zur Unterkunft erfahren die Holtkamps von einem Polizisten: „Es sind alle tot.“

Am Abend geht es noch ins Hofbräuhaus zum Essen. Auch hier ist die Stimmung wie gewohnt feuchtfröhlich. „Ich fand das furchtbar“, sagt Holtkamp. Mit einem mulmigen Gefühl, das sie schon den ganzen Tag über begleitet, machen sich die Eheleute gegen Mitternacht auf den Weg zurück in ihre Unterkunft. Im Olympiapark treffen sie einen Polizisten, der vom bitteren Ende der Geiselnahme berichtete: „Es sind alle tot.“

Ein Befreiungsversuch der bayerischen Polizei am Militärflugplatz Fürstenfeldbruck, von wo die Attentäter der Terrorgruppe „Schwarzer September“ mit ihren Geiseln ausfliegen wollten, ist gescheitert.

Anders als zunächst vom damaligen Regierungssprecher Conrad Ahlers verkündet, ist die Aktion nicht „glücklich und gut verlaufen“. Elf israelische Sportler, fünf Geiselnehmer und ein Polizist kommen ums Leben. „Das Ganze lief ja recht stümperhaft“, sagt Holtkamp im Rückblick. „Aber natürlich, eine Spezialeinheit gab es ja noch nicht.“ Erst die Erfahrungen aus dem Münchner Olympia-Attentat führten zur Gründung der Anti-Terror-Gruppe GSG-9.

Einen solchen Anschlag in Deutschland „hat man sich nicht vorstellen können“.

„Es war das erste Mal, dass wir in Deutschland mitten in so einem großen Anschlag waren.“ Im weiteren Verlauf der 1970er, als die zweite Generation der RAF Terror verbreitete, sei man „abgebrühter“ geworden, erzählt Holtkamp. Aber dass Palästinenser während der Spiele 1972 Geiseln nehmen würden, um gleichgesinnte Gefangene freizupressen, „hat man sich nicht vorstellen können“.

So ist es mucksmäuschenstill, als am Mittag des 6. September im Olympiastadion die Trauerfeier für die Opfer des Attentats stattfindet und IOC-Präsident Avery Brundage die Worte spricht: „The Games must go on.“ Für Holtkamp unverständlich. „Ich habe nicht fassen können, dass das IOC die Spiele weiterlaufen ließ, als ob nichts gewesen wäre.“ Jeder Sportler und Zuschauer hätte verstanden, wenn die Wettkämpfe abgebrochen worden wären. „Aber dem IOC ging es scheinbar nur ums Geld.“

Auch wenn alle Heiterkeit verflogen ist, die Holtkamps bleiben in München. Bis zum letzten Wettkampftag am 11. September. „Meine Mutter hat zwar gesagt, wir sollen sofort heimkommen, aber wir dachten, wir warten die paar Tage ab.“ Angst vor einem weiteren Anschlag hat die Garmisch-Partenkirchnerin nicht. „Das hab’ ich irgendwie ganz stark verdrängt.“

Das Olympia-Attentat im groben Zeitablauf Gegen 4.20 Uhr am Morgen des 5. September 1972 klettern acht Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe „Schwarzer September“ in Trainingsanzügen über den Zaun ins Olympische Dorf. Sie werden zunächst für Sportler gehalten, die nachts in der Stadt feiern waren. Die Terroristen dringen in das Haus Connollystraße 31 ein und nehmen israelische Sportler als Geiseln. Kurz vor 5 Uhr geht ein Notruf bei der Polizei ein, die Terroristen werfen vom Balkon ein Flugblatt mit ihren Forderungen: Die Freilassung von 234 in Israel inhaftierten Palästinensern sowie der RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Gegen 8.30 Uhr treffen Willi Daume, Chef des Olympia-Organisationskommitees, sowie Vertreter von Polizei und Politik, darunter Innenminister Hans-Dietrich Genscher, am Tatort ein, um mit den Geiselnehmern zu verhandeln. Die Wettkämpfe laufen zunächst nach Plan weiter und werden erst am Nachmittag unterbrochen. Dann fordern die Terroristen freies Geleit für sich und die Geiseln in einem Flugzeug nach Kairo. Gegen 22.30 Uhr dürfen sie gehen. Eine halbe Stunde später bringen sie Hubschrauber zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck. Dort warten Beamte der Bayerischen Polizei, verkleidet als Besatzungsmitglieder einer Lufthansa-Maschine, die die Gruppe ausfliegen soll. Als die Terroristen bemerken, dass das Flugzeug nicht vollgetankt ist, eröffnen sie das Feuer. Die fünf Polizisten sind in Unterzahl hoffnungslos überfordert. Gegen Mitternacht, als Verstärkung da ist, kommt es zur Katastrophe. Im Gefecht sterben alle elf Geiseln, ein Polizist und fünf Attentäter.