Endlich! Züge im Landkreis Garmisch-Partenkirchen fahren wieder ab dem 16. November

Von: Andreas Seiler

Schweres Gerät: Mit einem Spezialzug für den Schotteraustausch wird die Schieneninfrastruktur der Werdenfelsbahn modernisiert. Diese Aufnahme entstand am Freitag bei Eschenlohe. © Dominik Bartl

Das Bahnchaos im Werdenfelser Land schlägt seit Monaten hohe Wellen. Jetzt ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, steht die Streckensanierung zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen kurz vor dem Abschluss. Ab dem 16. November sollen dort die Züge wieder rollen.

Landkreis – Die Deutsche Bahn (DB) hat sich zuletzt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen keine Freunde gemacht. Ganz im Gegenteil: Die Kritik an der unzureichenden Kommunikation in Sachen Sanierungsarbeiten und an dem Schienenersatzverkehr, der offenbar nicht wirklich funktionierte, sorgte hierzulande für sehr viel Unmut und trieb die Landkreis-Bürgermeister auf die Barrikaden. Die Folge: gepfefferte Brandbriefe und Krisentreffen (wir berichteten).

Zum Hintergrund: Die Bahnstrecken in den Regionen Werdenfels und Oberland werden nach dem schrecklichen Zugunglück Anfang Juni in Partenkirchen, bei dem fünf Passagiere starben, umfassend auf Vordermann gebracht. Die Deutsche Bahn hat hierfür ein Investitionsprogramm im Volumen von rund 80 Millionen Euro aufgelegt. Seit Juni wurden an zahlreichen Standorten die Langsamfahrstellen beseitigt sowie die Infrastruktur verbessert. Allein auf der Hauptstrecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen erneuerte das bundeseigene Unternehmen auf einer Länge von insgesamt mehr als elf Kilometern Schienen, Schotter und Schwellen.

Jetzt zeichnet sich ein vorläufiges Ende ab, was die leidgeplagten Pendler und Schüler besonders freuen dürfte: Die ersten Maßnahmen konnten inzwischen nach Angaben der Bahn umgesetzt werden. Fast fertig ist die Sanierung des Abschnitts zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen. Ab dem 16. November sollen dort die Züge der Werdenfelsbahn wieder verkehren. Allerdings müssen die Kunden weiterhin etwas Geduld mitbringen. Denn: „Bis zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember gibt es noch teilweise Fahrzeitverlängerungen und einzelne Zugausfälle“, erklärt der Konzern in einer Pressemitteilung. Ab Mitte Dezember fahren die Züge zwischen den beiden Hauptorten des Landkreises nach dem regulären Fahrplan. Ebenso sind wieder Züge nach Mittenwald/Innsbruck unterwegs. Auf den Routen nach Innsbruck und Reutte ist über den 11. Dezember hinaus bis auf Weiteres ein Umstieg in Garmisch-Partenkirchen erforderlich. Verantwortlich hierfür sind bestehende Langsamfahrstellen sowie eine Software-Anpassung.

Auf der Linie zwischen Murnau und Oberammergau finden aktuell noch Instandsetzungsarbeiten statt. Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember startet auch hier wieder der Zugverkehr. Allerdings soll zunächst ein weitestgehender Zweistundentakt gelten. Eingesetzt werden zusätzlich stündlich Busse. „Ziel ist ein stabiles und verlässliches Angebot für die Fahrgäste“, heißt es seitens der Bahn. Die Fahrzeiten sollen spätestens zum 11. November in der Online-Fahrplanauskunft enthalten sein.

Die Modernisierung geht 2023 weiter. „Nach aktuellem Stand sollen nächstes Jahr rund 26 Kilometer Gleis erneuert werden“, berichtet die Bahn. Zu den Schwerpunkten zählen die Mittenwald- und Außerfernbahn sowie die Bahnhofsgleise und Weichen in Kaltenbrunn und Klais. Das besagte Investitionsprogramm ist bis 2025 angelegt. Davon sollen unter anderem die beiden Verbindungen Tutzing-Garmisch-Partenkirchen-Mittenwald und Murnau-Oberammergau weiterhin profitieren.