In Garmisch hui, in Partenkirchen pfui

Publikumsmagnet: Am Trial-Stand ist immer etwas los. © Barbara Falkenberg

Ein Herbstfest, zwei Welten: Während trotz des Dauerregens einiges los war im Garmischer Zentrum, hat drüben in Partenkirchen regelrechte Tristesse geherrscht. Die Organisatoren können sich darauf keinen Reim machen.

Garmisch-Partenkirchen – Regenschirme, wohin das Auge reichte, das Herbstfest der Werbegemeinschaften Garmisch und Partenkirchen am Wochenende stand wettertechnisch unter keinem guten Stern. Das erhoffte Flair, das Herbstfeeling, blieb jedenfalls aus. „An beiden Tagen war es am Vormittag noch trocken und pünktlich zum Start um 14 Uhr begann es, wie aus Kübeln zu schütten“, sagt Marco Wanke frustriert.

Mit Martin Pirner, Zweiter Vorsitzender der Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum, und Anton Krätz, Vorsitzender von Partenkirchen erleben, hatte der Geschäftsführer von Rock’n Fellas Entertainment die Veranstaltung minutiös geplant. Das erklärte Ziel war, es, die beiden Ortszentren mit Live-Musik, Straßenaktionen und Foodständen entlang der 2500 Meter, die zwischen ihnen liegen, zu verbinden.

Die Rikschas, die für die Strecke zur Verfügung standen, wurden nicht genutzt, und die Gäste, die sich eigentlich, so war es geplant, von Bühne zu Bühne, von Event zu Event und eben von Zentrum zu Zentrum treiben lassen sollten, blieben in der Fußgängermeile in Garmisch. Hier herrschte trotz der Tristesse am Himmel an beiden Tagen reges Treiben. Die Ludwigstraße in Partenkirchen hingegen war verwaist und wie leer gefegt. „Diesen deutlichen Unterschied kann ich mir nicht erklären, die Programmpunkte, das Set-Up, die kulinarischen Angebote, die Bands, DJ´S und Künstler waren die gleichen“, sagt Wanke ein wenig ratlos. „Das Konzept war gut durchdacht, die Organisation und Zusammenarbeit aller Beteiligten hat reibungslos geklappt, fürs Wetter können alle nichts.“

Dass die Ludwig- und Griesstraße an beiden Festtagen für den öffentlichen Verkehr gesperrt war, nutzte den Organisatoren am Ende nicht viel. „Die Außengastronomie war unter diesen Bedingungen natürlich nicht geöffnet“, bedauert Wanke.

Steht im Regen: Mitveranstalter Marco Wanke. © Barbara Falkenberg

Zu denjenigen, die sich durch das Dauernass von einem Besuch nicht abhalten ließen, gehörte ein Ehepaar aus München, das namentlich nicht genannt werden wollte. „Die Idee ist super, wir haben im Radio davon gehört und waren sogleich begeistert, vor allem von den vielen Freilichtbühnen“, verriet er. Zufrieden zeiget sich auch Florian Imminger (27) aus Oberau. Am Stand vom Fitnessstudio „HI5 Box“ konnten die Gäste auf Spezial-Geräten testen, wie fit sie sind. Mohammed Abraham (38) aus Garmisch-Partenkirchen, nahm prompt an einem Challenge teil, bei dem es einen Gutschein für einen Monat Gratistraining zu gewinnen gab. „Das Herbstfest bietet vieles, von Musik über gutes Essen und Sport-Events ist alles dabei“, sagte der Maler.

Als Publikumsmagnet entpuppte sich die Show des Trial-Jugendteams vom AC Garmisch-Partenkirchen, das für Motorsportbegeisterte auf dem Richard-Strauss Platz einen Parcours aufgebaut hatte. Kinder und Jugendliche zeigten den Besuchern ihr fahrerisches Können auf den Motorrädern ohne Sattel. „Es kommt hier nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern auf die Geschicklichkeit, Hindernisse, enge Kurven oder steiles Gefälle zu bewältigen, möglichst ohne mit den Füßen den Boden zu berühren“, erklärt Christine Janitschke. „Das Fest ist für uns eine tolle Gelegenheit, unseren Sport einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren, denn es gibt tatsächlich noch andere Sportarten als Eishockey und Fußball“, betonte sie schmunzelnd und freute sich über eine rege Nachfrage vor allem von Eltern. Dass am Sonntagabend für kurze Zeit dann doch noch die Sonne vom Himmel lachte, bevor erneut der Regen einsetzte, war ein kleiner Wermutstropfen für Wanke und er zog dann doch noch eine insgesamt positive Bilanz: „Das Herbstfest wurde unterm Strich trotz des fast durchgängig miserablen Wetters gut angenommen, die Caterer konnten zumindest ihr Mittagsgeschäft noch mitnehmen und es gab unter den Gästen zahlreiche zufriedene Gesichter und Stimmen.“ Barbara Falkenberg