Zugspitz-Einsätze fordern Bergretter mehrfach

Von: Christof Schnürer

Die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, war wieder Einsatzort der Bergwachten. © Angelika Warmuth

Ein ordentliches Pensum haben die Bergwacht-Einheiten aus Grainau und Garmisch-Partenkirchen am Sonntag abgeliefert. Dank ihres beherzten Eingreifens konnten mehrere in Not geratene Alpinisten sicher ins Tal gebracht werden.

Garmisch-Partenkirchen/Grainau -Gegen 15.30 Uhr erfolgte für die Grainauer Bereitschaft der Alarm. Zwei Bergsteiger befanden sich im Aufstieg zur Zugspitze und kamen aufgrund des vielen Neuschnees und der schlechten Sicht am Übergang vom Höllentalferner zum oberen Klettersteig weder vor noch zurück. Nachdem das Wetter zunächst einen Anflug nicht zugelassen hatte, machten sich nach einer leichten Wetterbesserung etwa eine Stunde später zwei Bergretter mit dem Hubschrauber Christoph Murnau auf den Weg ins Höllental.

Aufgrund des extrem starken Windes konnten sie jedoch nur bis etwas oberhalb des sogenannten Bretts geflogen werden und begannen von dort den weiteren Aufstieg. „Für den nun zu erwartenden aufwendigen bodengebundenen Einsatz wurden noch drei weitere Einsatzkräfte nach oben gebracht“, teilt Bereitschaftsleiter Toni Vogg mit. Parallel machten sich drei zusätzliche Helfer mit der Seilbahn Zugspitze auf den Weg zum Gipfel, um falls notwendig von dort abzusteigen. Nach zwei Stunden erreichte die erste Mannschaft die beiden Bergsteiger und bereitete diese auf den Abstieg vor, welcher gegen 19 Uhr begonnen wurde. „Kurz zuvor erhielt unsere Nachbarbereitschaft Garmisch-Partenkirchen einen Notruf von zwei erschöpften Bergsteigern am Zugspitz-Westgrat“, sagt Vogg. Gegen 20 Uhr war die Mannschaft im Höllental bis unter den Gletscher abgestiegen. In einem weiteren Anflug konnte „Christoph Murnau“ bei schwierigsten Verhältnissen alle aufnehmen und ins Tal bringen.

Das gilt auch für einen erkrankten Gast in der Knorrhütte. Besagter Einsatz am Zugspitz-Nordwestgrat lief für die Garmisch-Partenkirchner gegen 18.30 Uhr an. Dort waren laut Bergwacht die zwei Bergsteiger bei Minusgraden und Windgeschwindigkeiten von knapp 100 Stundenkilometern mit den Verhältnissen „überfordert und blockiert“. Mit Hilfe inzwischen eingetroffener Bergretter konnten die zwei – einer war unterkühlt – zum Gipfel geführt werden.