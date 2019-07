Zugspitz-Realschule: Planung für Sanierung soll zügig starten - oder kommt doch ein Neubau?

Die nächste Bildungseinrichtung steht auf der Agenda: Die Zugspitz-Realschule soll saniert werden. Beginn der Arbeiten könnte schon Ende 2020 sein.

Garmisch-Partenkirchen – Es eilt. Den Schulausschuss kann der Landkreis nicht mehr abwarten. Alkmar Zenger drängt auf einen Beschluss zur Zugspitz-Realschule in Garmisch-Partenkirchen. „Wir müssen jetzt mit der Planung beginnen“, sagt der Kreisbaumeister, „sonst schaffen wir die Verzahnung mit den anderen Schulen nicht.“ Zenger meint damit den Auszug von St. Irmengard aus den Containern auf dem PX-Gelände Ende 2020 und den vorgesehenen nahtlosen Einzug der Zugspitz-Realschule in das Provisorium. Heißt gleichzeitig: Im Idealfall beginnt dann bereits die Generalsanierung der Einrichtung am Gamsangerweg.

Nach dem Neubau der Realschule Blaues Land in Murnau und der derzeit laufenden umfangreichen Ertüchtigung der Berufschule in Garmisch-Partenkirchen rückt nun also schon das nächste Großprojekt in den Fokus. Mit einer Gesamtinvestition von 17 Millionen Euro wird derzeit kalkuliert. Zumindest liegt bei dieser Summe das Limit, das von der Förderstelle der Regierung von Oberbayern gesetzt worden ist. Vom Freistaat dürften 30 bis 35 Prozent Zuschüsse fließen. In diesem frühen Stadium „muss man noch vorsichtig sein mit den Kosten“, betont Zenger. Die Architekten sollen im September ihre Arbeit aufnehmen. Deshalb sind im Kreishaushalt 90 000 Euro für Planungsleistungen eingestellt. So steht Geld für erste Abschlagszahlungen bereit.

Zustand verschlechtert sich zusehends

Die Zugspitz-Realschule hat mittlerweile fast 40 Jahre auf dem Buckel. Sie präsentiert sich größtenteils im Original-Zustand von 1980, abgesehen von ein paar An- und Umbauten sowie der sanierten Turnhalle. Trotz laufender Maßnahmen zur Instandhaltung verschlechtert sich der Zustand des Gebäudes. Eingangsbereich und -halle sowie die Anordnung der Räume – alles nicht mehr zeitgemäß, verdeutlicht Landrat Anton Speer (Freie Wähler) im Kreisausschuss. Zwar sei die Schule in besserer Verfassung als manche andere, fügt Zenger an. Die Schönheitskur braucht’s aber trotzdem. Die Lehranstalt „darf im Vergleich zu anderen Schulen, die modern sind, nicht abgehängt werden“, sagt Zenger in der Sitzung klar und deutlich.

+ Schutz vor Regentropfen: In einem Klassenzimmer hängt an der Decke ein Eimer, der das Wasser auffängt. © Landratsamt Mit Bildern zeigt er den Kreisräten einige Beispiele, woran es hapert. In der Tiefgarage zum Beispiel. In Teilbereichen wurde dort zwar schon saniert, es dringt aber Wasser ein. Und das nicht nur dort. Zenger hat ein Foto in einem Klassenzimmer aufgenommen, in dem ein Eimer an der Decke hängt. Als Schutz gegen Tropfen, wenn es regnet. Damit nicht genug der Schwachstellen. Die Pflanzenbeete würde der Kreisbaumeister anders gestalten. Aktuell greifen Wurzeln die Fassade und Abdichtungen an, erläutert er. Ebenso wiesen Pausenhof und -halle Verbesserungspotenzial auf, wie auch die Fenster, für die es keine Ersatzteile mehr gibt. „Der Hausmeister muss immer was hinbasteln.“ Ein großes Thema wird der Brandschutz. Das fängt schon bei den zu schmalen Balkonen an, deren Bretter bereits morsch sind.

Neubau oder Sanierung - beide Varianten werden geprüft

Aufgrund seiner Schilderung meldet sich Andreas Grasegger (Bayernpartei) in der Sitzung zu Wort. „Da bleibt ja von dem Gebäude nix mehr stehen bei der Sanierung“, fasst er zusammen. Deshalb fordert er auch eine Kostenschätzung für einen Neubau. Mit dieser Meinung steht er nicht alleine. Martin Wohlketzetter (SPD) nennt die neu errichtete Realschule in Murnau, die mit ihrer Dreizügigkeit und den 18 Klassen in die gleiche Größenordnung fällt. Farchants Bürgermeister weist darauf hin, dass eine sanierte Schule trotz der Kosten nicht perfekt sei und sicher noch mehr Ausgaben zu Buche schlagen. Im Falle eines Neubaus hat Markus Hörmann (CSU) allerdings Bedenken ob der aktuellen Pläne. Laut Seehausens Rathauschef müsse man zwei Fragen prüfen, die mit der hohen Auslastung von Firmen zusammenhängen. Erstens: In welchem Zeitraum wäre das Projekt umsetzbar? Zweitens: Wie entwickeln sich die Kosten?

Für den Landrat steht fest: Beide Varianten – Sanierung und Neubau – werden gegenübergestellt. Ebenso wie die Kostenberechnungen zum Entwurf samt einer von Rolf Beuting (ÖDP) geforderten Lebenszyklusanalyse wird alles erneut im Gremium beraten. Zenger aber bekommt, was er dringend für das weitere Vorgehen benötigt: die einstimmige Zustimmung, Planungsleistungen zu vergeben. Muss die Erlaubnis nur noch der Kreistag als letzte Instanz am 25. Juli in Bad Kohlgrub ebenso erteilen.