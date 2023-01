Winter-Zwischenbilanz: Zugspitzbahn kommt im Garmisch-Partenkirchner Classic-Gebiet bisher mit blauem Auge davon

Von: Christian Fellner

Neuer Trend: Winterwandern. Hier ist der Hochalmweg zu sehen. Dieses Angebot stand vor allem in den Winterferien bei Nicht-Skifahrern hoch im Kurs. © BZB

Vier Wochen haben die Verantwortlichen der Bayerischen Zugspitzbahn von einer kalten Woche im Dezember gezehrt: Die Kälte damals hat die Skisaison in Ferien gerettet. Wie‘s weiter geht, ist noch offen.

Garmisch-Partenkirchen – Wie wirkt sich der grüne Winter auf die vom Tourismus so geprägte Region aus? Diese Frage ist aktuell in aller Munde. Die Bayerische Zugspitzbahn mit ihren Garmisch-Partenkirchner Skigebieten ist bisher definitiv mit einem blauen Auge durchgekommen. Daraus macht Verena Tanzer keinen Hehl. „Von der kalten Phase im Dezember haben wir jetzt wochenlang gezehrt“, räumt die Pressesprecherin des Unternehmens ein. Erst zum Ferienende bröckelte der Schnee zu stark. „Da mussten wir die Talabfahrten schließen.“ Sonst aber spricht Tanzer von einem guten Geschäft zu Weihnachten und rund um den Jahreswechsel. „Wir haben noch keine totalen Zahlen, aber die Ferien über war wirklich gut was los.“

Bei aller Freude ist eines klar: Hätte es rund um den 10. Dezember nicht den Kälteeinbruch in der Region gegeben, die Winterfreuden im Classic-Gebiet wäre sicher etwas mauer ausgefallen. Denn seither war eine Produktion von Kunstschnee fast nicht mehr möglich. Doch jene Phase vor rund vier Wochen nutzten die Pistenexperten der BZB, um das Maximale aus den Kanonen herauszuholen. „Die Bedingungen waren damals perfekt“, erinnert Tanzer. Temperaturen bis zu minus 20 Gard herrschten am Berg. „Da konnten wir mit minimalem Energie- und Wasseraufwand die maximale Schneemenge herausholen.“

Probleme mit den Verbindungen zwischen den Skigebieten Hausberg und Kreuzeck

Vier Wochen hat das künstlich erzeugte Weiß nun gehalten, wobei zum Ende hin rund um den Jahreswechsel freilich auch am Berg schon frühlingshafte Verhältnisse herrschten. Nun aber wird es richtig eng: „Die Ziehwege machen uns Probleme“, verdeutlicht die Sprecherin. Speziell die Verbindungen vom Hausberg zum Kreuzeck und zurück. Gerade der Weg in Richtung Kreuzeck ist ja kein einfacher im Classic-Areal. Er führt bekanntlich über den Kandahar-Express und das Kreuzjoch hinauf zum Hexenkessel. „Und an den Wegen haben wir kaum noch Schnee.“ Auch der Teil der Olympiaabfahrt, der zur Talstation des Kandahar-Express führt, bereitet Probleme. „Die Piste zu halten, ist gerade sehr schwierig.“ Die Passagen sind aber wichtig, um das Skigebiet nicht in zwei Teile zu spalten. „Unser Team versucht wirklich alles.“

Den Kampf an den Talabfahrten hat die BZB derzeit verloren. Nach der „Dreh“ und der Kandahar musste am vergangenen Wochenende auch die Olympia-Abfahrt gesperrt werden. „Wir haben überall ein paar Buckel, an denen schon der Boden rauskommt“, bedauert Tanzer. Am dankbarsten für die Präparierung sei grundsätzlich die Olympia-Abfahrt. „Sie ist an manchen Stellen sehr schmal, da brauchen wir am wenigsten Schnee.“ Oberhalb der Hausberg-Bergstation am Kreuzwankl und im Kinderland seien die Bedingung hingegen noch sehr gut. „Dort können auch die Skikurse noch stattfinden“, sagt Tanzer. Ein wichtiger Aspekt für die heimischen Skischulen.

Nacht-Beschneiuung ist geplant, wenn es kälter wird

Wie es nun weitergeht, hängt nur vom Wetter ab. Wird es endlich kälter, plant die Zugspitzbahn, die Schneekanonen noch einmal anzuwerfen. „Normalerweise versuchen wir, das nicht zu tun.“ Doch durch die kurze, aber effiziente Phase im Dezember liegt das Unternehmen bei den Energiekosten derzeit noch gut unter der Kalkulation für diesen Winter. „Daher würden wir nachbeschneien.“ Grundsätzlich sei es derzeit sehr ruhig auf den Pisten. Nach den Ferien kam im Skigebiet – wie in der Hotellerie – sofort der Bruch. Der ist nicht ganz ungewöhnlich, heuer aufgrund der Bedingungen aber schon sehr deutlich ausgeprägt. „Es ist nicht viel los“, bestätigt Tanzer.

Winterwandern rund um den Osterfelderkopf

Weiter nicht hergerichtet werden die Pisten unterhalb der Alpspitze. Die BZB hat dort ja sogar einen Fußweg angelegt, um vom Kreuzeck zum Osterfelderkopf auch mithilfe der Hochalmbahn wandern zu können. „Vielleicht wird das die Zukunft sein“, spekuliert Tanzer. „Winterwandern in 1600 bis 2000 Metern Höhe.“ Freilich in Ergänzung zum Rest des Classic-Gebiets, das den Skifahrern nicht vorenthalten wird – sofern es geht. „Auch das Osterfelder ist vorerst eine temporäre Sache“, sagt sie. Aber klar ist: „Das spart Energie.“ Wie auch der Verzicht auf die Hornabfahrt am Hausberg. Ein so grüner Winter ist eine herausfordernde Angelegenheit.