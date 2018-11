Jetzt ist klar, wann der Skibetrieb auf der Zugspitze startet

Der Schnee ist endlich da! Jetzt ist auch klar, wann der Skibetrieb auf der Zugspitze startet.

Garmisch-Partenkirchen - Das Skigebiet Zugspitze startet am Freitag, 30. November, mit der 6er- Sesselbahn Sonnenkar sowie drei von zwölf Abfahrten in die Wintersaison. Skifahrern und Snowboardern stehen zum ersten Adventswochenende die Pisten Sonnenkar, Aspen Run und Kleine Sonnenkar zur Verfügung, um die ersten Schwünge der Saison zu ziehen. Ende kommender Woche können voraussichtlich auch die Sesselbahn Wetterwandeck und die dazugehörigen Abfahrten in Betrieb genommen werden, teilt die Bayerische Zugspitzbahn mit.

Die aktuelle Schneehöhe auf der Zugspitze beträgt 25 Zentimeter. Das Zugspitze Ticket liegt in dieser Saison bei 46,50 Euro für Erwachsene. In der Familie zahlen zwei Erwachsene und zwei Kinder 124,00 Euro für den Tagesskipass Zugspitze.

