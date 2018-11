Bahn bleibt auf Weg zur Zugspitze in Tunnel liegen

Der Verkehr stand zwischenzeitlich still: Wegen einer Störung im Zugspitz-Tunnel mussten die Fahrgäste umsteigen. Betroffen war nur die Bergstrecke.

Garmisch-Partenkirchen - Bei der Bayerischen Zugspitzbahn ist es am Freitagvormittag zu einer Weichenstörung bei der Zahnradbahn gekommen. Zwischen 9.30 und 11.15 Uhr musste der Verkehr zwischen den Zugspitzbahnhöfen Eibsee und Zugspitze aufgrund einer Weichenstörung im Zugspitztunnel zwischenzeitlich eingestellt werden.

Der um 8.45 Uhr ab Bahnhof Eibsee zu Berg fahrende Zug hatte 47 Fahrgäste an Board, die im Tunnel in einen Ersatzzug umsteigen mussten und mit einer Verspätung von ungefähr 25 Minuten am Zugspitzplatt ankamen. „Die Talstrecke war von dieser Störung nicht betroffen. Dort verkehrte die Zahnradbahn regulär“, teilt BZB-Sprecherin Verena Lothes mit.

