Zugspitz-Drama: Tödlich verunglückter Bergsteiger von Gondel aus sichtbar - darum lief der Betrieb weiter

An der Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen ist ein Bergsteiger in den Tod gestürzt. Obwohl von einer der Zugspitzbahnen aus sichtbar, lief der Betrieb zunächst normal weiter. Aus gutem Grund.

Update 14.23 Uhr: Am Dienstagnachmittag hat sich an der Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen ein schrecklicher Unfall ereignet. Ein Bergsteiger stürzte in den Tod. Er befand sich gegen 11 Uhr wohl im Abstieg vom Münchner Haus in Richtung Zugspitzplatt.

Mann stürzt an der Zugspitze in den Tod: Komplizierter Einsatz der Bergwacht

Er blieb unterhalb der bei Touristen beliebten Gletscherbahn liegen. Die Bergung gestaltete sich schwierig, da der Bergungshubschrauber zunächst nicht anfliegen konnte. Währenddessen lief der Bahnbetrieb regulär weiter. Dafür haben sich die Verantwortlichen des Unternehmens ganz bewusst entschieden. Gerade bei den aktuellen Verhältnissen gestaltet sich das Stück zwischen dem Gletscherrestaurant Sonnalpin und Gipfel als überaus anspruchsvoll. Viele Bergsteiger nutzen daher für die gut 400 Höhenmeter die Bahn.

"Wir stehen hier in der Verantwortung", sagt Verena Lothes, Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn. Am Mittwochmorgen starteten Bergrettung, Polizei und Feuerwehr eine großangelegte Bergungsaktion, die ebenfalls von der Bahn aus einsehbar war. Zum Unfall selbst sowie zur Bergung kann sich Lothes nicht äußern. Das Bergbahn-Unternehmen unterstütze die Bergwacht hier lediglich mit ihrer Infrastruktur, wird aber über die genauen Vorgänge nicht informiert.

Zugspitze/Garmisch-Partenkirchen: Bergsteiger stürzt in den Tod - Erstmeldung von 13 Uhr

Garmisch-Partenkirchen - Am Dienstagnachmittag hat sich an der Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen ein schrecklicher Unfall ereignet. Ein Bergsteiger stürzte in den Tod. Laut Polizei handelt es sich bei dem Opfer um einen 50-jährigen Mann aus den Niederlanden, der gemeinsam mit seinem Schwager unterwegs gewesen war. Bei dem Vorfall am Dienstag sei er auf einem Altschneefeld ausgerutscht und 150 Höhenmeter in die Tiefe gestürzt. Er erlitt tödliche Kopfverletzungen.

Er blieb direkt unterhalb der bei Touristen beliebten Gletscherbahn liegen. Die Bergung gestaltete sich schwierig, da der Bergungshubschrauber zunächst nicht anfliegen konnte. Währenddessen lief der Bahnbetrieb regulär weiter.

Am Mittwochmorgen starteten Bergrettung, Polizei und Feuerwehr eine großangelegte Bergungsaktion, die ebenfalls von den Gondeln aus einsehbar war.

kah

Glimpflich ging hingegen das U nglück eines Vaters und seines 12-jährigen Sohnes im Juni im Höllental aus. Die beiden wollten auf die Zugspitze. Dann kam ein Schneefeld. Die beiden sind an ihrem Unglück nicht ganz unschuldig.