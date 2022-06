Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen: BRK-Mitarbeiter schildert dramatischen Einsatz - „Fast gespenstische Stille“

Von: Katharina Bromberger

Tag und Nacht arbeiten die Einsatzkräfte am Unglücksort. Und vor allem Hand in Hand. © Angelika Warmuth

Nach dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen schildert Hans Steinbrecher vom BRK die Situation vor Ort. Ausdrücklich lobt er das herausragende Miteinander aller Helfer. „Das war beispielhaft.“

Garmisch-Partenkirchen – Keine Schreie, keine Hilferufe. Nichts. Nur die Einsatzkräfte, die sich Kommandos zurufen. Ansonsten ist es ruhig. „Fast gespenstisch“, die Stille, sagt Hans Steinbrecher. Ganz anders als damals. Als am 12. Dezember 1995 in Garmisch-Partenkirchen ein Regionalzug und der Gläserne Zug, eine Panoramabahn aus den 1930er Jahren, zusammenstießen.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: BRK und Feuerwehr berichten über Einsatz

Ein Mann starb, 57 Menschen wurden verletzt. Steinbrecher war Einsatzleiter. „Da war viel mehr Geschrei.“ Auf Hektik, Panik vielleicht sogar war der Leiter des BRK-Rettungsdienstes im Landkreis auch am Freitag eingestellt, nachdem er die Tragweite des Unglücks erkannt hatte.

Beim Eintreffen sah Hans Steinbrecher, Leiter des BRK-Rettungsdienstes im Landkreis, blutüberströmte Menschen. Da wusste er: „Das wird was Größeres.“ © CF

Gegen 12.15 Uhr waren auf freier Strecke drei Waggons eines Regionalzuges entgleist. Fünf Tote, über 40 Verletzte. Diese traurige Bilanz kennt man heute. Am Freitag wusste Steinbrecher davon noch nichts.

Für seinen Einsatz bei der Passion in Oberammergau macht er sich in der BRK-Geschäftsstelle gerade fertig, da kommt die Meldung: Zug entgleist. Was nicht automatisch eine Katastrophe bedeutet. Mit Kreisgeschäftsführer Klemens Reindl fährt Steinbrecher „mal raus“. Schon sieht er erste Verletzte am Straßenrand sitzen, blutüberströmt lehnen sie an einer Leitplanke. Und Steinbrecher weiß: „Das wird etwas Größeres.“

Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleist: BRK priorisiert Patienten nach schwere der Verletzungen

Sofort bezieht er seinen Posten am Zug. Diesen wird er bis Samstagmorgen, 2 Uhr, nicht verlassen. Er verantwortet den sogenannten Abschnitt Schaden. An den Waggons organisiert er, dass Patienten schnellstmöglich erstversorgt und abtransportiert werden, er teilt Betroffene in Kategorien ein, priorisiert nach der Schwere der Verletzungen. Rot – die am schlimmsten Betroffenen. Gelb und schließlich grün für alle, die „noch selbstständig laufen können“. Die meisten von ihnen stehen „komplett unter Schock“. Wohl ein Grund für die Stille am Unglücksort. Doch auch die Ersthelfer haben, glaubt Steinbrecher, ihren Teil dazu beigetragen. „Hilfe beruhigt.“

Zufällig fuhren 30 Gebirgsjäger aus Mittenwald mit dem Zug. Sie reagierten besonnen, vorbildlich, schlugen Fensterscheiben ein und halfen den ersten Betroffenen nach draußen. „Hochachtung für das, was sie geleistet haben“, sagt Steinbrecher. Obwohl manche von ihnen selbst leicht verletzt waren, wie es in einer Pressemitteilung der Gebirgsjägerbrigade 23 heißt. Einer wurde mit Brüchen ins Klinikum Garmisch-Patenkirchen gebracht.

Noch eine ganze Weile werden Michael Reim von der Feuerwehr Garmisch die Bilder beschäftigen. Er denkt aber auch an die Menschen, die er und seine Kameraden gerettet haben. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Die Soldaten, sagt Steinbrecher, sind ausgebildet und haben automatisch gehandelt. So wie er und seine Kameraden. „Es gibt nur funktionieren. Und Du funktionierst.“ Selbst in den tragischsten Momenten, als es am Freitag darum geht, die ersten drei Leichen zu bergen. „Sie haben grausamst ausgeschaut“, sagt Steinbrecher.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen - 30 Soldaten sitzen im Zug und reagieren vorbildlich

Nicht zu identifizieren. Mehr will er dazu nicht sagen. Die Feuerwehren Garmisch und Partenkirchen übernehmen die Leichenbergung. Doch wer ist in der Lage, diese Bilder zu ertragen? Eng spricht sich Steinbrecher mit Garmischs stellvertretendem Kommandanten Michael Reim und Partenkirchens Kommandanten Michael Sexl, der zufällig als einer der Ersten zum Unglücksort kam, ab. „Sie kennen ihre Leute.“

Jeweils vier Männer aus ihren Reihen fragen die beiden, die meisten haben ebenfalls das Unglück mit dem Gläsernern Zug erlebt, ebenso 2000 den Zusammenstoß der zwei Züge der Zugspitzbahn im Katzensteintunnel, als 64 Menschen verletzt wurden. Alle acht stehen bereit. „Das machen wir“, versichern sie. Einen Sichtschutz baut die Mannschaft mit dem BRK auf – aus Respekt vor den Opfern und ihren Angehörigen. Pietät spielt eine wichtige Rolle. „Das ist eine ganz sensible Sache“, sagt Steinbrecher.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: „Bei all der Tragödie, die hier passiert ist: Das Miteinander war beispielhaft“

In den über 30 Jahren, in denen er nun in der BRK-Einsatzleitung aktiv ist, hat er viel mitgemacht. Doch auch er braucht einen Ausgleich. Am Samstag ging er auf den Berg. Um die Bilder zu verarbeiten. Jene vom Gläsernen Zug sind aus seinem Kopf verschwunden, auch jene vom Unglück in Garmisch-Partenkirchen werden verblassen. Verblassen müssen.

In einer ersten Nachbesprechung mit ihren Helfern betonten die BRK-Verantwortlichen gegenüber ihren Helfern bereits: Sie könnten von diesem Einsatz träumen, immer wieder könnten sie die Erinnerungen daran einholen. Nach zwei Wochen aber sollte dies aufhören. Wenn nicht, steht ihnen professionelle Hilfe zur Verfügung.

Hilfe für jene, die unermüdlich geholfen haben. Um die 500 Retter waren seit Freitagmittag im Einsatz, für das Technische Hilfswerk war dieser erst am späten Montagnachmittag beendet. Nicht vergessen dürfe man dabei die Mitarbeiter in den Kliniken, betont Reim ausdrücklich. „Sie müssen die Menschen versorgen, die wir rausholen.“

Generell heben er und Steinbrecher die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit der Rettungskräfte hervor. „Bei all der Tragödie, die hier passiert ist: Das Miteinander war beispielhaft“, betont Steinbrecher. „Sonst hätte das niemals so funktioniert“, bekräftigt Reim. Niemals hätte man sonst so schnell alle Fahrgäste befreien, alle Patienten ins Krankenhaus bringen können. Nicht angesichts der schweren Bedingungen.

Das Gelände ist extrem unwegsam, zum Teil mussten die Kräfte der Feuerwehr Bäume umschneiden und Leitplanken entfernen, sich erst über steile, zugewachsene Hänge und durchs Wasser zu den Waggons vorarbeiten. „Jeder hat sofort hingelangt, wo er hinlangen konnte und musste“, sagt Steinbrecher. Innerhalb von nicht einmal einer Stunde waren alle Betroffenen versorgt. Für Reim zählt das viel. Es hilft ihm zudem.

Auch Reim werden die Bilder dieses Unglücks, der Verletzten und des Chaos an der Unfallstelle noch eine Weile begleiten. Ebenso wie die Tatsache, dass fünf Menschen ihr Leben verloren haben. Doch er denkt zugleich an all die Menschen, denen er und die vielen anderen Einsatzkräfte helfen konnten. „Das tröstet.“

