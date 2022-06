Bewegender Trauergottesdienst für Opfer des Zugunglücks: „Katastrophe, die aus heiterem Himmel kam“

Teilen

Bei einem Trauergottesdienst wurde an die Opfer des Zugunglücks bei Garmisch-Partenkirchen gedacht. © Karl-Josef Hildenbrand

Einen bewegenden Trauergottesdienst haben katholische und evangelische Pfarrer in Garmisch-Partenkirchen gefeiert. Damit gedachten die Gläubigen der Opfer, die bei dem Zugunglück ihr Leben verloren.

Garmisch-Partenkirchen – Kardinal Reinhard Marx ist bestürzt. Geschockt wirkt er, als er an das Unglück denkt und darüber spricht, das sich am Freitag, 3. Juni, um 12.15 Uhr ereignet hat. Der Geistliche sagt, was so viele in der Kirche wohl denken. „Es ist ein Einschnitt für den Ort. Und dieser ökumenische Gottesdienst kann nur Ausdruck unserer Trauer sein. Wir schauen auf die Menschen, versuchen, es in Worte zu fassen.“ Diese Tragödie, für die es kaum Worte gibt. Fünf Menschen haben ihr Leben verloren, als der Zug bei Burgrain entgleiste. Über 40 Menschen wurden verletzt.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: 200 Gläubige kommen zu Gedenkgottesdienst

Um der Opfer zu gedenken, hatten die katholische und evangelische Gemeinde zum Trauergottesdienst in die Partenkirchner Pfarrkirche Maria Himmelfahrt eingeladen. Gut 200 Gläubige kamen. Darunter viel politische Prominenz und vor allem Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Partenkirchen und Garmisch, zudem viele weitere Vertreter der Rettungsorganisationen wie Rotes Kreuz, Technischer Hilfsdienst, Polizei, zudem der Bundeswehr und der Deutschen Bahn.

Betroffenheit herrscht auch bei Bürgermeisterin Elisabeth Koch, Innenminister Joachim Herrmann und Landrat Anton Speer. © Klaus Munz

Gottesdienst für Opfer des Zugunglücks: „Tod, Verletzung – aber wir müssen damit leben“

Seine ganz persönliche Empfindung schilderte Christian Kopp, Regionalbischof des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises München-Oberbayern, in der Predigt. „Ich habe jetzt noch die Bilder vor Augen, der gelbe Kran, der einen der Waggons anhebt und auf der Bundesstraße ablegt. Tod, Verletzung – aber wir müssen damit leben.“ Kopp erinnerte an die Opfer, die diese „Katastrophe, die aus dem heiteren Himmel kam“, forderte.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen GAP-Newsletter.

An den Lebensweg der 30 und 39 Jahre alten Mütter aus der Ukraine, die nach der Flucht ins sichere Deutschland dort den Tod fanden. Zudem an den 13-jährigen Jugendlichen aus Grafenaschau, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte. „Die Wunden des 3. Juni werden viele so schnell nicht vergessen, gerade, wenn die Erinnerung beim Vorbeifahren an der Unfallstelle immer wieder aufflammt.“

Der Geistliche hoffte, man möge Trost im Vertrauen auf Gott finden. „Denn unser Schöpfer hält unser erschrecktes Herz in seinen Händen!“ Auch Kardinal Marx, den Weihbischof Wolfgang Bischof begleitete, fand berührende Worte für die Verstorbenen. Fünf Kerzen waren für sie vor dem Altar auf einem weinroten Tuch aufgestellt, die nun entzündet wurden. Davor lag ein schlichtes, großes Holzkreuz.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Bischof überwältigt von Anteilnahme in Bevölkerung

Beeindruckt zeigte sich Kopp von der überwältigenden Anteilnahme in der Bevölkerung. „So viele fühlen mit – mit den Angehörigen und den Verletzten der Katastrophe.“ Der Gottesdienst, den das Bayerische Fernsehen live übertrug, war dabei nicht nur eine Gedenkfeier für die fünf Opfer. Die Geistlichen – voll eingebunden waren ebenfalls die evangelischen Ortspfarrer Martin Dubberke und Irene Konrad sowie Hausherr Pfarrer Andreas Lackermeier – und Gläubigen beteten auch für die Überlebenden und drückten damit ihren Dank aus an alle beteiligten Helfer.

Stellvertretend für alle Retter und den Kriseninterventionsdienst legten Aktive rote und weiße Rosen nieder, ebenso Mitglieder des Kabinetts. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann „dankte dem Herrgott, dass keine Einsatzkräfte bei der Katastrophe verletzt wurden“. In seiner Trauerrede sprach er von einer „traurigen Bilanz“ und kondolierte den Angehörigen der Opfer. „Wir sind in dieser schweren Stunde bei ihnen.“

Gottesdienst für Opfer des Zugunglücks: Innenminister Herrmann lobt 750 Einsatzkräfte

Besonders hob er die 750 Einsatzkräfte hervor, die unter schwierigen Bedingungen Hand in Hand Unglaubliches geleistet haben. „Bei allem Entsetzen über das Geschehene: Sie können stolz sein und haben gezeigt, wozu sie mit ihrer Organisation fähig sind.“ Zudem stellte Herrmann die Soldaten des Mittenwalder Gebirgsjäger-Bataillons 233 heraus, die als Fahrgäste im Zug saßen und sofort als Ersthelfer eingriffen – und damit womöglich Leben retteten.

Nach dem Vaterunser, das ein ukrainisches Ensemble gesungen hat, luden die Geistlichen alle Gottesdienstbesucher ein, Lichter im Altarraum zu entzünden und so ihre Anteilnahme zu bekunden. Ein Vorschlag, dem viele Gläubige folgten. Zudem bestand die Möglichkeit, mit Kirchenrepräsentanten und Vertretern des Kriseninterventionsdienstes (KID) zu sprechen, um das Geschehene besser zu verarbeiten.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Zeugenaufruf der Ermittler der Soko Zug

Die Ermittlungen der Soko Zug zur Klärung der Unfallursache gehen unermüdlich weiter. Nun sucht die Sonderkommission Fahrgäste, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten. Man geht davon aus, dass sich manche Insassen eigenständig von der Unfallstelle entfernt haben, bevor ihre Personalien aufgenommen wurden. Sie aber sind wichtige Zeugen und werden gebeten, sich bis Mittwoch, 15. Juni, unter der Nummer 0800/5 56 51 01 zu melden.

So lassen sich auch alle sichergestellten Gegenstände zuordnen und zurückgeben. Das extra eingerichtete Hinweistelefon ist ab heute jeweils zwischen 9 und 15 Uhr besetzt. Zudem hat die Soko ein Portal geschaltet für Bilder und Videos im Zusammenhang mit dem Unglück. Denn die Ermittler schließen nicht aus, dass ihnen private Aufnahmen von der Abfahrt im Bahnhof Garmisch-Partenkirchen, von der Zugfahrt vor oder der Situation nach dem Unfall wichtige Anhaltspunkte liefern. Sie bitten darum, ihnen das Material zur Verfügung zu stellen und unter https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de hochzuladen. (kat)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.