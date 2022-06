Unglück bei Garmisch-Partenkirchen: Zug entgleist - Polizei bestätigt mehrere Tote und Verletzte

Von: Katharina Bromberger, Franziska Konrad

Nahe Garmisch-Partenkirchen ist es am Freitag zu einem Zugunglück gekommen. Die Polizei bestätigt, dass mehrere Menschen bei dem Unfall ums Leben kamen.

Update vom 6. Juni, 13.55 Uhr: Der Großeinsatz zu dem Zugunglück läuft. Noch sei unklar, was genau geschah und wie viele Fahrgäste sich in den Waggons befanden. Es seien Anrufe von Bürgern eingegangen, dass ein Zug entgleist sei. Erste Leichtverletzte seien geborgen. Sie würden in einem nahegelegenen Gebäude gesammelt; auch Angehörige seien schon vor Ort.

Update vom 6. Juni, 13.46: Die Regionalbahn war am Freitagmittag auf dem Weg Richtung Norden. Um 12.19 Uhr geschah das Unglück: Aus bisher unbekannter Ursache entgleiste der Zug auf freier Strecke nördlich von Garmisch-Partenkirchen auf Höhe des Gewerbegebiets Loisachauen. Mehrere Waggons kippten um und stürzten zum Teil die Böschung hinunter. Schnell herrschte traurige Gewissheit: Mehrere Menschen starben, viele wurden verletzt. Das bestätigte die Polizei eine Stunde nach dem Unglück. Nach Tagblatt-Informationen befinden sich zahlreiche Schüler in dem Zug.

Schweres Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Polizei bestätigt mehrere Tote

Update vom 6. Juni, 13.45: Dem Tagblatt gegenüber bestätigt die Polizei, dass es bei dem Unglück mehrere Tote und Verletzte gab.

Update vom 6. Juni, 13.37 Uhr: Bei dem Zugunglück nahe Garmisch-Partenkirchen wurden mehrere Menschen verletzt, wie schwer, war zunächst unklar. „Es gibt zumindest wohl Leichtverletzte“, sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag. „Es ist ein großer Einsatz, der gerade läuft.“ Es kippten wohl auch Waggons um.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Polizei spricht von mehreren Verletzte

Ein schweres Zugunglück hat sich in Garmisch-Partenkirchen ereignet. Der Rettungseinsatz läuft. © Andras Seiler

Noch sei unklar, was genau geschah, in welche Richtung der Personenzug unterwegs war und wie viele Fahrgäste sich in den Waggons befanden. Der Unfall soll sich im Gemeindeteil Burgrain in den Loisachauen ereignet haben.

Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland sprach von mehrere Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht würden. „Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst“, sagte er. Es sei noch nicht klar, wie schwer verletzt die Menschen seien. Die Bundespolizei erklärte, man sei mit den Einsatzkräften vor Ort.

Update vom 6. Juni, 13.29 Uhr: Zahlreiche Schüler sollen sich nach Tagblatt-Informationen darin befinden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort, sogar BRK-Helfer aus München wurden an die Unglücksstelle gerufen. Das Unglück ereignete sich auf Höhe des Gewerbegebiets Loisachauen.

Update vom 6. Juni, 13.14 Uhr: Inzwischen sind erste Details zu dem Zugunglück im Landkreis Garmisch-Partenkirchen bekannt. Der Zug ist am Freitagmittag in Burgrain entgleist. „Es gibt zumindest wohl Leichtverletzte“, sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag gegenüber der dpa. „Es ist ein großer Einsatz, der gerade läuft.“ Noch sei unklar, was genau geschah, in welche Richtung der Zug unterwegs war und wie viele Fahrgäste sich in den Waggons befanden.

Ursprünglicher Artikel vom 3. Juni:

Farchant - Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat sich am Freitag, 3. Juni, ein Zugunglück ereignet.

Zugunglück am Farchanter Tunnel bei Garmisch-Partenkirchen

Am Farchanter Tunnel - nahe Garmisch-Partenkirchen - ist laut Informationen von Merkur.de scheinbar ein Zug entgleist.

Wie die DB Regio Bayern auf Twitter bekannt gibt, wurde die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau bereits gesperrt. „Züge aus Richtung München HBF wenden vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald/Reutte Tirol wenden die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen“, heißt es weiter in der Mitteilung. Ein Ersatzverkehr ist in Planung.

