Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Riesenstau wegen Sperrungen - Aufräumarbeiten fast beendet

Von: Andreas Seiler

Fünf Tage nach dem Zugunglück, sind der Farchanter Tunnel und die Bundesstraße 2 weiter geschlossen. Das sorgte für lange Staus. © Dominik Bartl

Nach dem schrecklichen Zugunglück bei Burgrain neigen sich die aufwändigen Aufräumarbeiten dem Ende entgegen. Der Farchanter Tunnel soll bald wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Garmisch-Partenkirchen - Es ist ein beinahe gespenstischer Anblick: Aufgereiht liegen die in Teile zerschnittenen Wracks der Unglückswaggons auf der Ablagefläche, die normalerweise von den Bauarbeitern des Kramer-Tunnelprojekts genutzt wird. Ein tonnenschwerer Haufen Schrott, der noch abtransportiert werden muss. Die Überreste einer Tragödie, die sich am vergangenen Freitag bei Burgrain auf Höhe des Garmisch-Partenkirchner Gewerbegebiets Loisachauen ereignete und fünf Menschen das Leben kostete.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Bergungsarbeiten beinahe abgeschlossen

Dort entgleiste in der Mittagszeit ein doppelstöckiger Regionalexpress mit rund 140 Passagieren, darunter viele Schüler, auf der Fahrt in Richtung München (wir berichteten). Drei Waggons kippten um, rutschten einen Hang hinunter. Die Bergung in dem unwegsamen Gelände erwies sich als Herkulesaufgabe. Kräne und weitere schwere Gerätschaften kamen zum Einsatz.

Jetzt sind die Arbeiten beinahe abgeschlossen. Die umgestürzten Wägen zwei, drei und vier wurden bereits von der Unfallstelle entfernt. Der Steuerwagen konnte mithilfe eines angeforderten Schienenkrans wieder ins Gleis gehievt und weggefahren werden. „Die Lok und der Waggon eins werden noch unbestimmte Zeit am Unfallort verbleiben, da noch Ermittlungen erforderlich sind“, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung.

Zwischenzeitlich wurde die tagelange Sperre der Autobahn 95 (in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen) an der Auffahrt Sindelsdorf aufgehoben – ein Eingriff, der am zurückliegenden, langen Pfingstwochenende vermutlich ein Verkehrschaos verhinderte. Allerdings sind der Farchanter Tunnel sowie die Bundesstraße 2 in dem Bereich der Unfallstelle weiterhin abgeriegelt. Die Blechlawine rollt daher durch den Farchanter Ortskern.

Zugunglück bei Burgrain: Farchanter Tunnel gesperrt - Blockabfertigung sorgt für Staus

Da dürften bei vielen die Erinnerungen an den Corona-Sommer 2020 wach werden, als die Loisach-Gemeinde regelmäßig vollgestopft mit Autos auf der Durchfahrt war. Am Dienstag, 6. Juni, bildete sich bereits am Morgen ein langer Rückstau, der schließlich bis in den neuen Oberauer Tunnel reichte. Die Folge: Blockabfertigung. Am Mittwoch dürfte sich die Situation entspannen: Denn im Laufe des Tages sollen die Farchanter Röhren wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungsbehörden treiben indessen die Ursachenforschung voran. Es stellt sich die Frage, wie es überhaupt zu dem Zug-Drama kommen konnte, das die gesamte Region erschütterte. Die Rede ist immer wieder von einem möglichen technischen Defekt am Zug oder an den Gleisen.

Gestern wurde bekannt: Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II hat die Soko „Zug“ Ermittlungen gegen drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn aufgenommen – wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Dem Vernehmen nach handelt es sich um den Streckenverantwortlichen, den Lokführer und den Fahrdienstleiter handeln.

Die Identität der fünf Todesopfer – vier erwachsene Frauen und ein Teenager – stehen inzwischen zweifelsfrei fest. Bei dem Minderjährigen handelt es sich um einen 13-jährigen Bub aus dem Landkreis. Zwei weitere Opfer, zwei Frauen im Alter von 30 und 39 Jahren, die mit ihren Kindern aus der Ukraine geflohen waren, wohnten ebenfalls im Landkreis. Unter den tödlich Verunglückten befinden sich außerdem eine 51-Jährige aus Wiesbaden sowie eine 70-Jährige aus dem Landkreis München.

Über 40 Menschen wurden bei der Katastrophe verletzt. Eine 34-jährige Frau befindet sich nach wie vor in einem kritischen Zustand. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.